Deutscher Filmpreis 2022: Ein peinlicher Abend im Ersten

Von: Lukas Rogalla

Deutscher Filmpreis 2022: Zu Beginn eine Showeinlage von Moderatorin Katrin Bauerfeind. © Britta Pedersen/dpa

Der Deutsche Filmpreis 2022 startet mit unangenehmen Musik- und Comedy-Einlagen. Im Laufe des Abends wird es zum Glück besser.

Berlin – „Lola statt Corona“. Der Abend fängt ja gut an. Nach einem kurzen Einspielerfilmchen, aus irgendeinem Grund auf Rocky anspielend, sowie einer extrem unangenehmen Showeinlage, feuert Moderatorin Katrin Bauerfeind ein wahres Sprüchefeuerwerk ab. Direktes Ziel und Leidtragende sind nicht nur Nominierte für den Deutschen Filmpreis 2022, sondern auch das Publikum.

Zu Beginn erinnert nicht viel an eine hochkarätige Preisverleihung. Eher fühlt man sich, als sei man einer weiteren satirischen Wochenschau der öffentlich-rechtlichen Sender ausgesetzt, inklusive Witze über Inflation und Tankrabatt sowie Frisuren oder Kleidung von Schauspielenden. Die Betroffenen wirken, als fühlten sie sich gezwungen mitzulachen. Auch dem Publikum daheim, sofern denn jemand eingeschaltet hat, bleibt wohl wenig anderes übrig. Wirklich beabsichtigt sind diese Lacher jedoch wohl nicht. Eher ist es ein Abwehrmechanismus gegen die Schmerzen, für die die Witze aus Bauerfeinds Repertoire sorgen. Es hat etwas von einem Comedy Central Roast für Humorbefreite.

Deutscher Filmpreis 2022: Politisch, wie erwartet

Auch Matthias Schweighöfer, dessen Name Bauerfeind aufgrund seiner Erfolge in Hollywood auf Englisch ausspricht, bleibt nicht verschont. Im Laufe des Abends muss der bekannteste Stargast noch weiter leiden. Immerhin Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) scheint ihren Spaß zu haben. Kaum werden die erste Filmpreise verliehen, nehmen auch die Schmerzen langsam ab. Doch dann halten plötzlich Versuche von Bauerfeind und anderen Gästen, Jugendsprache zu imitieren, Einzug. „Ey Alter, ich weiß wo dein Bett steht, verpiss dich.“ Aua.

Deutscher Filmpreis 2022 Ort Messegelände Funkturm, Berlin Moderatorin Katrin Bauerfeind Erfolgreichster Film Lieber Thomas (zwölf Nominierungen, 9 Auszeichnungen) Übertragung Das Erste

Nach etwa einer Stunde wird es ernster. Es geht nämlich für einige Minuten um Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. In einer Videobotschaft aus Kiew dankt Wladimir Klitschko den „Soldaten der Wahrheit“, welche die Bilder des brutalen Kriegs für die globale Öffentlichkeit zugängig machten. Die Rede ist von Dokumentarfilmerinnen und -filmern, eine von vielen Preiskategorien an diesem Abend.

Politisch wird es auch in den Reden von Ehrenpreisträger Jürgen Jürges sowie Andreas Kleinert, der für „Lieber Thomas“ die „Lola“ für die beste Regie erhält. Beide positionieren sich in ihren Reden gegen Aufrüstung und forderten ein globales Umdenken. Kleinert spricht sich gegen das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus. Sowohl für den mehrfach preisgekrönten Kameramann Jürges als auch für Kleinert gibt es dafür viel Beifall.

Deutscher Filmpreis 2022: Zu viel Comedy

Die aufdringliche Moderatorin schafft es, Publikum sowie Preisträgerinnen und Preisträger aus den besonderen Momenten zurück auf den trostlosen Boden der Realität des deutschen Fernsehens zu holen. Auch wenn der Auftritt ironisch gemeint ist und Bauerfeind die Gäste bewusst nervt, stellt sich die Frage: Muss der Deutsche Filmpreis so aufgezogen werden wie jede x-beliebige Comedyshow? Nach der Verleihung der „Lola“ für die beste männliche Hauptrolle an Albrecht Schuch („Lieber Thomas“) wird es in dessen Rede emotional, doch noch auf dem Weg zu seinem Sitz wird der Schauspieler von Katrin Bauerfeind aufgehalten, die sich erneut in Humor versucht. Plötzlich wirkt alles wieder albern, der besondere Moment ist schnell verflogen. Immerhin ist die Comedy-Einlage von Christoph Maria Herbst geglückt. Viel falsch kann man mit ihm auf der Bühne auch nicht machen, da ihn jeder in seiner Rolle als Bernd Stromberg kennen dürfte.

Kategorie Gewinner Bester Film Lieber Thomas Bester Dokumentarfilm The Other Side of the River Bester Kinderfilm Der Pfad Beste Regie Lieber Thomas (Andreas Kleinert) Bestes Drehbuch Lieber Thomas (Thomas Wendrich) Beste weibliche Hauptrolle Meltem Kaptan (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush) Beste männliche Hauptrolle Albrecht Schuch (Lieber Thomas) Beste weibliche Nebenrolle Jella Haase (Lieber Thomas) Beste männliche Nebenrolle Alexander Scheer (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush) Beste Kamera / Bildgestaltung Lieber Thomas (Johann Feindt) Bester Schnitt Lieber Thomas (Gisela Zick) Beste Tongestaltung Niemand ist bei den Kälbern (Jonathan Schorr, Dominik Leube, Gregor Bonse, John Gürtler) Beste Filmmusik Wunderschön (Annette Focks) Bestes Szenenbild Lieber Thomas (Myrna Drews) Bestes Kostümbild Lieber Thomas (Anne-Gret Oehme) Bestes Maskenbild Große Freiheit (Heiko Schmidt, Kerstin Gaecklein, Roman Braunhofer) Beste visuelle Effekte Die Schule der magischen Tiere (Dennis Rettkowski, Markus Frank, Tomer Eshed) Besucherstärkster Film Die Schule der magischen Tiere Ehrenpreis Jürgen Jürges Bernd Eichinger Preis Komplizen Film

Die eine oder andere Szene, sei es musikalisch oder Stand-up-mäßig vor der Bekanntgabe eines Gewinners oder einer Gewinnerin, lässt beim Zuschauen Böses erahnen: Hält man den deutschen Film und entsprechende Preisverleihungen bewusst klein? Einige Acts suggerieren das zumindest. Zudem wurde das Event Stunden vor der Übertragung (ARD, 24.06.2022, 22.45 Uhr) aufgezeichnet, also nicht live im Fernsehen gezeigt. Wer den Deutschen Filmpreis 2022 erhält, stand zu Beginn der Sendung bereits fest.

Deutscher Filmpreis 2022: Mehr Wertschätzung täte gut

Lobenswert ist, wie die Kostümbildnerinnen vor ihrer Preisverleihung erklären können, was sie zu ihren Entscheidungen für den jeweiligen Film bewegt hat, auch anhand von kurzen Szenen. Eine hervorragende Idee, die nicht nur Lust auf Kino macht, sondern auch eine Hommage an das Handwerk Film ist und Wertschätzung fördert. Das gleiche Prinzip wird ebenso gut in den Kategorien Maskenbild und Tongestaltung umgesetzt. Leider kommt so etwas an einem Abend, an dem Filme und die hunderten von Beteiligten im Rampenlicht stehen sollten, zu kurz.

Ein paar schöne und emotionale Momente hat der Abend in Berlin allemal zu bieten. Und so schlimm wie am Anfang wurde die Show nicht mehr. Leider wird es angesichts schlechter Quoten in den vergangenen Jahren kaum jemand außerhalb der Messehalle mitbekommen haben. (lrg)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Bester Film

Contra (Christoph Müller, Tom Spieß)

Große Freiheit (Benny Drechsel, Sabine Moser, Oliver Neumann)

Lieber Thomas (Michael Souvignier, Till Derenbach)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Claudia Steffen, Christoph Friedel)

Spencer (Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Maren Ade)

Wunderschön (Lothar Hellinger, Christopher Doll)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Bester Dokumentarfilm

The Other Side of the River (Frank Müller, Antonia Kilian, Guevara Namer)

We Are All Detroit - Vom Bleiben und Verschwinden (Michael Loeken, Ulrike Franke)

Wem gehört mein Dorf? (Marcel Lenz, Guido Schwab)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Bester Kinderfilm

Der Pfad (Daniel Ehrenberg)

Die Schule der magischen Tiere (Alexandra Kordes, Meike Kordes)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste Regie

Große Freiheit (Benny Drechsel, Sabine Moser, Oliver Neumann)

Lieber Thomas (Michael Souvignier, Till Derenbach)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Claudia Steffen, Christoph Friedel)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Bestes Drehbuch

Große Freiheit (Benny Drechsel, Sabine Moser, Oliver Neumann)

Lieber Thomas (Michael Souvignier, Till Derenbach)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Claudia Steffen, Christoph Friedel)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste weibliche Hauptrolle

Ursula Strauss (Le Prince)

Sara Fazilat (Nico)

Saskia Rosendahl (Niemand ist bei den Kälbern)

Meltem Kaptan (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste männliche Hauptrolle

Franz Rogowski (Große Freiheit)

Albrecht Schuch (Lieber Thomas)

Farba Dieng (Toubab)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste weibliche Nebenrolle

Jella Haase (Lieber Thomas)

Anja Schneider (Lieber Thomas)

Sandra Hüller (Das schwarze Quadrat)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste männliche Nebenrolle

Alexander Scheer (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush)

Henry Hübchen (Leander Hausmanns Stasikomödie)

Jörg Schüttauf (Lieber Thomas)

Godehard Giese (Niemand ist bei den Kälbern)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste Kamera/Bildgestaltung

Große Freiheit (Crystel Fournier)

Lieber Thomas (Johann Feindt)

Spencer (Claire Mathon)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Bester Schnitt

Lieber Thomas (Gisela Zick)

A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe (Bettina Böhler)

Große Freiheit (Joana Scrinzi)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste Tongestaltung

Axiom (Michael Schlömer, Paul Rischer, Martin Steyer)

Fly (Bertin Molz, Thorsten Bolzé, Mario Hubert, Marco Hanelt, Benedikt Uebe)

In den Uffizien (Andreas Hildebrandt, Filipp Forberg, Matthias Lempert)

Niemand ist bei den Kälbern (Jonathan Schorr, Dominik Leube, Gregor Bonse, John Gürtler)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste Filmmusik

Peterchens Mondfahrt (Ali N. Askin)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Johannes Repka, Cenk Erdoğan)

Wunderschön (Annette Focks)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Bestes Szenenbild

Lieber Thomas (Myrna Drews)

Leander Haußmanns Stasikomödie (Janina Brinkmann)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Susanne Hopf)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Bestes Kostümbild

Lieber Thomas (Anne-Gret Oehme)

Große Freiheit (Tanja Hausner, Andrea Hölzl)

Leander Haußmanns Stasikomödie (Janina Brinkmann)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Birgitt Kilian)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Bestes Maskenbild

Große Freiheit (Heiko Schmidt, Kerstin Gaecklein, Roman Braunhofer)

Lieber Thomas (Grit Kosse, Uta Spikermann)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Grit Kosse, Uta Spikermann)

Deutscher Filmpreis 2022: Nominierungen Beste visuelle Effekte

Die Schule der magischen Tiere (Dennis Rettkowski, Markus Frank, Tomer Eshed)

Leander Haußmanns Stasikomödie (Denis Behnke)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Thomas Loeder)