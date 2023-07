ZDF-Sommerinterview mit Omid Nouripour: Keiner beherrscht mehr Floskeln!

Von: Moritz Post

Theo Koll (l.) im ZDF-Sommerinterview mit Grünen-Chef Omid Nouripour. © Screenshot ZDF

Omid Nouripour stellt sich im ZDF-Sommerinterview den Fragen von Theo Koll: Außer Floskeln bietet der Frankfurter nicht viel an.

„Willkommen in meiner Stadt. Der schönsten der Welt!“ Damit begrüßt Omid Nouripour, der Co-Bundesvorsitzende von Bündnis 90/die Grünen sein Gegenüber zum Sommerinterview am Sonntagabend im ZDF. Ein unerträglich großstädtisch-hipper Einspieler lässt selbst einheimische Zuschauer:innen erst am Ende, wenn die Kamera auf den Eisernen Steg schwenkt, erkennen, dass das Sommerinterview mit dem Grünen-Vorsitzenden in seinem Wahlkreis in Frankfurt am Main stattfindet, wofür ZDF-Korrespondent Theo Koll extra aus der Hauptstadt angereist ist.

Der Clip passt zu Nouripour: Als Abgeordneter für Frankfurt am Main im Bundestag gibt sich der Grünen-Politiker gerne volksnah – Frankfurt, Brudi. Die Rolle des hemdsärmeligen Politikers aus der Hauptstadt des Verbrechens wirkt bei ihm aber seit jeher so wenig authentisch, wie ihm der Anzug, der ihm anscheinend politisch-weltmännische Seriosität verleihen soll, steht.

Grüne in der Kritik: Was liefert Nouripours Partei eigentlich?

Doch genug der Oberflächlichkeiten. Omid Nouripour wäre nicht Vorsitzender der Partei, die den Vize-Kanzler in diesem Land stellt, geworden, hätte er nicht auch inhaltliche Positionen zu vertreten. Wie zum Beispiel jene seiner Partei zum Gebäudeenergiegesetz, auch Heizungsgesetz, durch das die Grünen und Vize-Kanzler Robert Habeck massiv in der Kritik stehen. „Es ist ein Marathon und am Ende wird abgerechnet.“ Okay. Keiner beherrscht mehr Floskeln als Omid Nouripour!

„Wir liefern vor allem und stellen das Wohl des Landes in den Mittelpunkt.“ Doch was liefert die Partei von Nouripour eigentlich genau? Dem Hinweis von Moderator Theo Koll, dass die politische Arbeit der Grünen bei den Menschen nicht ankommt, hat der Parteivorsitzende nichts Konkretes hinzuzufügen. „Wir arbeiten am Wohlstand des Landes.“ Dass Nouripour in diesem Zusammenhang aber Projekte der Bundesregierung (die ja bekanntlich aus drei Parteien besteht) preist, merkt auch ZDF-Mann Koll und fragt nach den Themen der Grünen. „Wir treiben die Klimaneutralität voran.“

Minimalpolitischer Konsens, den Omid Nouripour als Markenkern seiner Partei verkaufen will. „Wir müssen das Eine tun, aber auch das Andere nicht lassen.“ Womöglich ist das der Grund, weshalb viele ehemalige Grünen-Wähler:innen mit der Politik dieser Partei nichts mehr anfangen können. Nouripour jedenfalls scheint nicht darüber nachgedacht zu haben, dass das politische „Liefern um jeden Preis“ stets mit dem Opfern von politischem Profil einhergeht.

Nouripour offenbart im ZDF-Sommerinterview das Problem der Grünen

„Wir müssen die Kulturkämpfe mal abblasen und uns auf das Wesentliche konzentrieren!“ Und das ist für den Frankfurter Bundestagsabgeordneten: „Dass wir unseren Wohlstand stärken und sichern.“ Und damit offenbart Nouripour im ZDF das Problem der Grünen: Stets in Koalitionen denken und das eigene politische Profil im Zweifel für Regierungshandeln zurückstellen. Da bleibt in Hessen die Aufklärung des Anschlags in Hanau unbefriedigend. In Hamburg sperrt man sich gegen die Aufklärung des NSU-Komplexes. Und im Bund kündigt eine Grüne Ministerin an, mit dem Elterngeld eine gleichstellungspolitische Maßnahme nicht mehr finanzieren zu wollen. Drei ganz konkrete Sachen übrigens!

ZDF-Sommerinterview mit Omid Nouripour (16. Juli 2023) Link zur Sendung in der ZDF-Mediathek

Wer also auf Unkonkretes steht, wird bei Omid Nouripour im ZDF-Sommerinterview zufrieden eingeschaltet haben. 20 Minuten Sendezeit sind an diesem Punkt wohl auch Fluch für den Interviewten und Segen für das Publikum zugleich. Doch das einzige, was man Nouripour am Ende der Diskussion als konkrete und glaubhafte Aussage abnehmen kann, ist die eingangs gemachte Bemerkung zu Frankfurt am Main. Das passt zu Nouripour. Schließlich hat er eine ganze politische Karriere darauf aufgebaut. Frankfurt, Brudi. (Moritz Post)