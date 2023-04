Böhmermanns belangloses Gequatsche mit einem Lichtblick bei ZDF Magazin Royale

Von: Max Schäfer

Abgetaucht: Jan Böhmermann verzieht sich im ZDF Magazin Royale unter seinen Schreibtisch, um mit seinem Publikum zu telefonieren. (Screenshot) © ZDF

Jan Böhmermann sucht im ZDF Magazin Royale den Dialog mit dem Publikum. Belangloses Freitagabend-Gequatsche schläfert Zuschauer:innen ein – dabei zeigt er Potenzial. Die TV-Kritik.

Frankfurt am Main – Nazis in Sachsen, Beziehungen von Gänsen, Empfehlungen zum Kauen: Jan Böhmermann präsentiert im ZDF Magazin Royale eine wilde Sammlung von Themen. Diese ist das Ergebnis eines Tests. In der Vergangenheit hat sich der Moderator häufiger experimentierfreudig gezeigt. Als Andenken an den Eierwurf von Halle hat Böhmermann ein Musical inszeniert, kürzlich hat er seine Sendung zu „Nuhr im Zweiten“ gemacht, um die Banalität und Stumpfheit des Humors Ewiggestriger aufs Korn zu nehmen.

Bisher ist Böhmermann damit auch sehr gut gefahren: Die Versuche haben etwas Farbe, wenn auch ein Hauch von Blaubraun dabei war, ins gewohnte, hin und wieder durchaus farb- und spannungslose Late Night-Format gebracht. Experimente haben jedoch etwas an sich: Sie können auch scheitern.

Jan Böhmermanns Experiment im ZDF Magazin geht schief

Das ist Jan Böhmermann und seinem Team in dieser Ausgabe ZDF Magazin Royale passiert – bis auf eine Ausnahme gegen Ende. Fehlschläge kommen eben vor und ist auch nicht wirklich schlimm. Trotzdem könnte in Bezug zu dieser Sendung eine Aussage Böhmermanns in Verbindung zu seiner Sendung tatsächlich gestimmt haben. Und zwar ganz unironisch: „Ich weiß, wenn Oliver Welke normalerweise durch ist mit der Heute-Show: Viele fallen ins Koma, viele schalten aus, viele haben keinen Bock [...].“

Böhmermann wollte mit dem Publikum in Austausch gehen. Er hat Kritiker:innen live zu sich ins ZDF Magazin eingeladen: „Wollen Sie mich beleidigen? Heute Abend müssen Sie das nicht anonym im Internet machen. Sie können das kostenlos einfach telefonisch machen.“

Sendung ZDF Magazin Royale Moderator Jan Böhmermann Titel Die große ZDF-Magazin-Live-Show Hashtag der Woche #ZDFMagazinLive Dauer 73 Minuten (TV-Version etwa 30 Minuten) Termin 28. April 2023 Online verfügbar bis 27. April 2024

Wenn die Hoffnung war, dass sich Hater in ihren Hasstiraden verirren und dadurch witzige Geschichten entstehen, blieb sie aus. Das könnte daran gelegen haben, dass Böhmermann gleich beim ersten Anrufer aufgelegt hat, als dieser das Wort Kritik gesagt hat. Das sollte ein Witz sein, war aber taktisch unklug. Und auch die Versuche, Leute zu animieren, über FDP-Fanboy Mathias Döpfner, Til Schweiger und Arafat Abou-Chaker zu sprechen, wirkten eher bemüht.

Böhmermann verliert sich in „unübersichtliche Federviehgeschichte“ und anderen Belanglosigkeiten

Anstatt sich also mit hasserfülltem Gerede und scharfer Kritik zu beschäftigen, verliert sich Böhmermann mit seinen Anrufer:innen weitestgehend in Belanglosigkeiten. Stattdessen geht es um eine Theorie zu Döpfner und Stuckrad-Barre, eine Zuneigung zu Fernsehphilosoph Richard David Precht nach gemeinsamer Zeit am Lagerfeuer, Eigenwerbung von Johannes Kerner (der mit dem B), eine „sehr unübersichtliche Federviehgeschichte“ (Zitat Böhmermann) über eine Beziehung von Gänsen.

Zusätzlich hat sich eine Abiturientin aus Sachsen über die undifferenzierte Darstellung ihres Bundeslandes aufgeregt, in der alle als Nazis abgestempelt würden. Es sei doof, weil sie sich als junger Mensch dafür einsetze, dass es nicht so ist. „Kommen Sie mal zu uns, Herr Böhmermann“, sagt sie am Ende noch. Das Highlight der 30 Minuten im ZDF-Hauptprogramm ist dabei ihre Aussage, die immer und überall geht: „Nazis raus aus Sachsen!“

Spannungslosigkeit des Trauerspiels „ZDF Magazin Live“ zieht sich bis nach Mitternacht

Damit ist das Trauerspiel jedoch nur für das Klischee-Publikum des ZDF zu Ende. In der Mediathek setzte Böhmermann sein „ZDF Magazin Live“ mit seiner Spannungslosigkeit bis nach Mitternacht fort. Die Bitte, dass auch rechte Stimmen anrufen sollen, bleibt ungehört. Fans von Nuhrs und Eckharts Humor haben wohl schon geschlafen.

ZDF Magazin Royale in der Mediathek Das ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann vom Freitag, 28. April 2023, ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Stattdessen gibt es den Geheimtipp, dass Kauen beim Essen wohl eine gute Idee ist, bei Überlegungen zu einem Armdrücken zwischen Joko Winterscheidt und Jan Böhmermann und merkwürdige Aussagen zu Til Schweiger und zur Filmbranche: „Lass es nur Alkohol sein. Das ist in der Filmbranche wie nüchtern sein.“ Das sind ungewöhnliche Themen, trotzdem wirkt das ZDF Magazin dabei eher wie ein Podcast, den man zum Einschlafen anmacht. Böhmermann hat damit ja auch Erfahrung.

Böhmermanns Austausch mit Zuschauern kann Vertrauen ins ZDF stärken

Kurz vor Schluss gibt es jedoch einen Lichtblick, das Format zeigt, dass durchaus etwas Positives in der Idee schlummert. Das Positive heißt in diesem Fall Cetin. Das ist ein 34-jähriger Fahrlehreranwärter aus Stuttgart, der über die letzte Sendung sprechen wollte, als Böhmermann sexistische Fahrlehrer angegangen hat. Cetin kritisiert sie als schlecht recherchiert. In Richtung Böhmermann sagt er: „So billig kommst du da nicht weg.“ Fahrlehrer seien nicht an den Tisch geholt worden und es gebe wichtigere Themen, so Cetin.

Böhmermann erklärt ihm anschließend, wie das ZDF Magazin Royale auf das Thema gekommen ist und recherchiert hat. Er erkundigt sich nach den Themen, die Cetin wichtiger findet. Und der Moderator legt dar, warum sie das Thema machen: Damit darüber gesprochen werde.

Und genau darin liegt die Stärke des Formats. Böhmermann hat eine Gelegenheit für Zuschauer:innen geschaffen, die Arbeit des ZDF Magazins zu erklären und durch die Transparenz mehr Vertrauen zu schaffen. Das offene Format hat jedoch dazu geführt, dass das in diesem Fall ein Einzelfall war – leider.

Für insgesamt 73 Minuten Sendung ist das Resultat sehr mager. Wenn Böhmermann also eine mögliche Wiederholung ankündigt, bleibt nur ein Meme-gewordenes Mini-Zitat von Ulf Porsche, Entschuldigung, Ulf Poschardt: „Bitte nicht.“ (Max Schäfer)