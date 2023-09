Böhmermann bringt Rechtsaußen auch an schwachen Tagen zur Weißglut

Von: Max Schäfer

Jan Böhmermann widmet sich im ZDF Magazin Royale verschiedenen Aspekten rund um das Thema Gold und landet am Ende bei einer rechtsextremen Terrorgruppe und deren mutmaßlichen Unterstützern. (Screenshot) © ZDF

Böhmermanns ZDF Magazin zu Rechtsaußen und ihrem Goldhandel ist unbeabsichtigt vor der eigentlichen Sendung am stärksten, kann die Erwartung aber nicht erfüllen. Die TV-Kritik.

Frankfurt - Jan Böhmermann erhitzt mit seinem ZDF Magazin Royale schon die Gemüter, da ist er noch nicht einmal richtig aus der Sommerpause zurück. Schon vor der Sendung am Freitag – und möglichen verbalen Tritten ans Schienbein durch den Satiriker – teilt der Protagonist, man möchte fast sagen: das Ziel der Folge, gegen Böhmermann aus. Die Rede ist von Markus Krall, Unternehmensberater, Autor und „Chaos-Prophet“ und ehemaliger Geschäftsführer des Degussa Goldhandels. Der schreit schon vor den verbalen Schlägen – und ohne zu wissen, wie die eigentlich aussehen.

Krall unterstellt Böhmermann, an psychischen Krankheiten zu leiden. „Man könnte meinen“, so schreibt er in der wütenden Reaktion auf die Fragen der Redaktion des ZDF Magazin Royale auf der Plattform „X“ (früher Twitter), der Moderator habe eine Persönlichkeitsstörung. Mit dieser Herabwürdigung zeigt Krall schon, was für ein Mensch ist: impulsiv, aggressiv, irrational, pressefeindlich.

Böhmermann nimmt sich Markus Krall vor – der geht schon vorher in den Angriffsmodus über

Krall gehört augenscheinlich zu eben jenen Männern, die gerne selbst heftig austeilen - etwa gegen Politikerinnen und Politiker, Beziehende von Bürgergeld sowie Mitarbeitende des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks -, aber selbst hochsensibel sind, wenn sie selbst aufgrund ihres eigenen Handelns in den Fokus rücken. Anders ausgedrückt: Markus Krall bedient typische rechte Narrative. Das drückt er auf „X“ beispielsweise durch verschwörungsideologisches Gerede von einer schädlichen „mRNA-Gentherapie“ und Mediziner:innen als Täter:innen, dem Herbeifantasieren einer „Migrationsflut“, inklusive des entmenschlichenden Begriffs „Flut“, sowieso dem Wahn, im „Sozialismus“ und „Stasi-Staat“ zu leben. Steuern sind für Krall, gemäß libertärer Kindergartenideologie, schlichter Raub.

Die Reaktion Kralls auf einen einfachen Fragenkatalog spricht auch für sich. Wer die Berichterstattung über ihn verfolgt, ein Blick in eine Suchmaschine der Wahl reicht dabei, kann nachvollziehen, wieso er lieber keine Fragen gestellt bekommt. Krall soll Kontakt zu der terroristischen Gruppe von Reichsbürger:innen um Heinrich Prinz Reuß gehabt haben. Diese wollten ihn laut der Wochenzeitung Zeit als Wirtschafts- und Finanzminister engagieren. Ein Böhmermann, der da noch weiter nachbohrt und vielleicht etwas ausgräbt oder zumindest dem breiten ZDF-Publikum diese Kontakte schildert, ist da nicht gerne gesehen.

Jan Böhmermann verliert im ZDF Magazin fast das eigentliche Thema aus den Augen

Bis Markus Krall tatsächlich in der Folge des ZDF Magazins vorkommt, dauert es jedoch. Böhmermann verfällt in alte Muster zurück und verliert sich in einem relativ substanzlosen Geulke rund um verschiedene Aspekte des Themas Gold: Anlage, Ausbeutung von Mensch und Umwelt bei der Gewinnung und Menschenfeinden, die vom Glanz angezogen werden. So vergehen zwei Drittel der Sendung ohne Markus Krall und das Unternehmen Degussa Goldhandel. Und damit ohne das wirkliche Thema der Sendung.

Sendung ZDF Magazin Royale Moderator Jan Böhmermann Titel Reden ist silber, Rechte horten Gold Hashtag der Woche #Scheideanstalt Termin 1. September 2023 Online verfügbar bis 31. August 2024

Dabei handelt Böhmermann grundsätzlich auch das Bekannte ab: Die Unterstützung des Goldhandels der AfD, der „CDU ohne Substanz“, wie der Moderator treffend auf Friedrich Merz anspielt, und die Tatsache, dass Reichsbürger-Anführer Reuß laut Zeit Gold bei Degussa gekauft und in einem Schließfach des Unternehmens gelagert haben soll.

Dann nimmt sich Böhmermann den, wie er sagt, „Reichsschatzmeister“ Markus Krall vor. Der sehe eigentlich „nett wie ein Physiklehrer, der gekochte Eier mit Maggi isst“ aus. Böhmermann zeigt jedoch einen Auszug aus einem Besuch Kralls bei der AfD im Landtag von Schleswig-Holstein, der laut eigener Aussage des rechten Verschwörungsideologen eine „große Freude“ war.

Böhmermann präsentiert Recherchen zu mutmaßlichen Verbindungen zu Rechtsterroristen

„Wer so open minded durch die Welt geht, wie Dr. Markus Krall, der findet natürlich auch schnell neue Freunde. Zum Beispiel schwer bewaffnete Reichsbürger“, sagt Jan Böhmermann, ehe das ZDF Magazin den Zeit-Artikel zitiert, wonach Teile der Terrorgruppe Krall als Minister gewinnen wollten.

ZDF Magazin Royale in der Mediathek Das ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann vom Freitag, 1. September 2023, ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.

„Wenn man die E-Mails von Degussa-Geschäftsführer Markus Krall an Terror-Prinz Reuß den 33-45. liest, dann weiß man gar nicht mehr: Ist das noch ein unbedenklicher rechtsextremer Chat oder ist das schon erotische Großdeutschland-Fanfiction?“, fragt Böhmermann. Auch Hans-Georg Maaßen als „Chatbuddy“ findet Erwähnung, ehe Böhmermann darüber lacht, dass Krall „zu verrückt für diese Gurkentruppe“ sei. Dabei zeigt das ZDF Magazin die Bilder von Prinz Reuß, Birgit Malsack-Winkemann und Maximilan Eder.

Zu „verrückt“ für Reichsbürger zu sein, das ist tatsächlich eine Kunst – und wohl der Höhepunkt der Sendung. Die ist jedoch gemessen am Potenzial etwas schwach. Erst recht gemessen an der Erwartung, die Markus Krall durch seine übertriebene Reaktion auf die Fragen selbst schürt. So ist die Folge weder besonders lustig, bei Satire nicht ganz unwichtig, noch sonderlich aufklärerisch, werden doch Nachrichten von 2014 als berichtenswert verkauft. Stichwort: AfD-Goldverkauf.

Lachen als einfache Zustimmung zu Böhmermanns Aussagen – auch wenn es nicht witzig ist

Sicher: Aufklärung über Rechtsextremismus ist immer wichtig – besonders, wenn die AfD so stark ist wie derzeit. Trotzdem hat Böhmermann bereits bewiesen, dass er mehr kann, als einfach nur für die meisten demokratisch gesinnten Personen anschlussfähige Sätze zu sagen. Letztendlich ist das „Lachen“ bei den Folgen wie dieser zu Markus Krall kaum mehr als einfache Zustimmung. Das Publikum ist froh, dass Böhmermann auf der Bühne ausspricht, was sie denken. Dass es anders geht, hat der Moderator und sein Team schon häufiger bewiesen, wie beispielsweise in den Fällen, als das ZDF Magazin zur Parodie von Bild-TV wurde oder sich der Böhmermann Dieter Nuhr und dessen banalen „Humor“ vorgenommen hat.

Das Schöne ist: Markus Krall ist trotzdem genervt. Und es gibt ein Wiedersehen. Zitat Böhmermann: „Wir sehen uns vor Gericht oder nächste Woche wieder hier.“ Bis dahin. (Max Schäfer)