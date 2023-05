ESC ohne Moderator Peter Urban - jetzt muss ein Nicht-Mann folgen

Von: Moritz Post

Peter Urban – verdient in Rente. © IMAGO/Fotostand / Meyer

Am 13. Mai steigt der Eurovision Song Contest in Liverpool. Nach 25 Jahren geht Peter Urban in ESC-Rente. Kein Grund, traurig zu sein.

In diesem Jahr findet die 67. Ausgabe des Eurovision Song Contests (ESC) in Liverpool statt. Seit dem Jahr 1997 kommentiert der NDR-Journalist Peter Urban die Übertragung des europäischen Musikspektakels in der ARD. Dieses Jahr zum letzten Mal.

Über Peter Urban, der lange Jahre auch Stadionsprecher des Hamburger SV war, wird seit seinem 75. Geburtstag im April gerne eine Passage aus einem DPA-Artikel verbreitet, in dem ihm „feine Ironie, Witz und Gelassenheit“ zugeschrieben wird. Das trifft fraglos auf den Musikjournalisten zu, der vor zehn Jahren schon beim NDR in Rente ging. Und dennoch fehlen all jene, die in ihren Artikel in den Schlagzeilen-Kanon „Der ESC verliert seine Stimme!“ einstimmen.

ESC: Peter Urbans Renteneintritt ist eine große Chance

Es wird Zeit, dass endlich eine Frau beziehungsweise ein Nicht-Mann das musikalische Mega-Event im deutschen Fernsehen moderiert. Und so ist Peter Urbans Renteneintritt kein bedauernswerter Abschied, sondern eine große Chance, dass sich Grundlegendes an der Akzeptanz von Frauen beziehungsweise Nicht-Männern an den Kommentator:innenplätzen der Republik ändert. Es kann kein besseres Event dafür geben, als den ESC, der in den vergangenen Jahrzehnten eine queere Aneignung erlebt hat und uns nicht nur die transsexuelle israelische Sängerin Dana International oder die österreichische Dragqueen Conchita Wurst in die heimischen Wohnzimmer gebracht hat.

Conchita Wurst posiert mit der Trophäe nach dem Gewinn des Eurovision Song Contest 2014 in Kopenhagen. © Flindt Mogens/dpa

Deutschland und seine Kommentatoren: Einem großen Fernsehpublikum scheinen die Stimmen der Männer aus dem Off ein Heiligtum zu sein. Bis heute sehen sich weiblich gelesene Kommentator:innen unverhältnismäßiger Kritik ausgesetzt. So zum Beispiel bei der vergangenen Fußball-WM in Katar, bei der Christina Graf als erste Frau ein Weltmeisterschaftsspiel der Männer live in der ARD kommentierte und im Anschluss an die Partie in den sozialen Medien massiv angefeindet wurde. Bedauerlicherweise kein Einzelfall, bei dem in den sozialen Medien immer wieder misogyne Strukturen zutage treten und Frauen anstelle sachlicher Kritik schlicht Hass entgegenschlägt. Es wird Zeit, dass sich das ändert.

Fangemeinde darf sich ein letztes Mal auf die Kommentare des ESC-Urgesteins Peter Urban freuen

Peter Urban hat sich in den vergangenen 25 Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut, die sich in diesem Jahr ein letztes Mal auf die Kommentare des deutschen ESC-Urgesteins freuen darf. Es ist allen Beteiligten zu wünschen, dass es ein großartiger Abend voller toller Kommentare und Musik wird. Und wem der Abschied schwerfällt, dem sei die von Urban selbst eingesprochene Autobiografie oder seine wöchentliche Show auf NDR 2 ans Herz gelegt. Wehmut ist fehl am Platz. Im Jahr 2024 wird uns beim ESC eine neue Stimme erwarten. Hoffentlich ein Grund zur Freude! (Moritz Post)