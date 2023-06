Brandauer im Interview: „Wie ein Vampir durchs Leben gehen“

Zum 80. Geburtstag

Schauspieler Klaus Maria Brandauer fasziniert bis heute das Publikum. Ein Gespräch über Mythos, Mystik und Moral sowie die Solidarität mit dem Publikum.

Frankfurt - Auf den Brettern des Burgtheaters hat er Bühnengeschichte geschrieben, im internationalen Film als Gegenspieler von Sean Connery in „James Bond: Sag niemals nie“ (1983) oder an der Seite von Meryl Streep und Robert Redford in „Jenseits von Afrika“ (1985) immer wieder Glanzlichter gesetzt: Der am 22. Juni 1943 im österreichischen Bad Aussee geborene Schauspieler Klaus Maria Brandauer (eigentlich Klaus Georg Steng) fasziniert mit seinem unbestreitbaren Charisma bis heute das Publikum.

Noch vor dem Corona-Lockdown 2020 kam nach „Mephisto“ (1982 Oscar als „Bester ausländischer Film“), „Oberst Redl“ (1985) und „Hanussen“ (1988) mit „Abschlussbericht“ (2020) seine vierte Zusammenarbeit mit Meisterregisseur István Szabó in die ungarischen Kinos. Anfang Januar 2021 war er hierzulande als Strafverteidiger Konrad Biegler in „Ferdinand von Schirach: Feinde“ in „Das Erste“ zu sehen.

Über seinen 80. Geburtstag wollte er mit unserem Autor, den er seit dem ersten Interview 1994 kennt und mit dem er das 2005 bei Hörbuch Hamburg erschienene Hörspiel „Königshaut“ gemeinsam aufnahm (Klaus Maria Brandauer in der Rolle der „Zeit“, Marc Hairapetian war Regieberater) nicht reden, über andere Dinge aber umso mehr: ein Gespräch über Mythos, Mystik und Moral sowie die Solidarität mit dem Publikum.

Marc Hairapetian: Herr Brandauer, für Ihre Schauspielkunst auf der Bühne und im Film werden Sie von Ihren Anhängern wie ein Messias gefeiert. Sie haben zahlreiche Preise im Laufe Ihrer langen Karriere erhalten, darunter 1986 einen Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung für den Welt-Erfolg „Jenseits von Afrika“. Was bedeutet Ihnen Ruhm?

Brandauer: Das mit dem Ruhm ist eine einfach zu beantwortende Sache, jedenfalls von meiner Seite aus. Seit ich denken kann, wollte ich Geschichten erzählen, meine oder die von anderen Leuten aufgeschrieben wurden. Es war mir in meiner Anfangszeit am Theater gar nicht klar, dass es dort eine gewisse Hierarchie gibt. Ich habe Rollen in Tübingen oder Salzburg an kleineren Bühnen gespielt, und ein anderer hat sie halt in Berlin gespielt. Dass das ein Unterschied von der Karriere her ist, habe ich erst viel später bemerkt. Damals war ich froh, dass ich das, was ich mir erträumt hatte, tatsächlich auch machen konnte. Und natürlich, da wir jetzt im 21. Jahrhundert leben, bleibt es, wenn man in der Öffentlichkeit steht, nicht aus, durch seine Arbeit auch bekannt werden zu können. Das wird dann sehr schnell als Karriere und Ruhm bezeichnet. Ich finde, das ist ein nettes Abfallprodukt der eigentlichen Tätigkeit, aber ich habe es nie überschätzt. Allerdings bin ich auch nicht zum Theater gegangen, um unauffällig zu bleiben. Aber der Unterschied zu anderen Leuten ist nicht zu groß, auch andere Leute wollen vorkommen.

Ist Schauspielerei nicht manchmal auch eine Form von Eskapismus, das Leben in den Griff zu bekommen? Ich erinnere mich an Ihren Ausspruch in einem unserer früheren Interviews: „Das Leben ist eine Dauerkrise. Wir bekommen es nur nicht immer mit.“

Die Beschäftigung mit einem Text oder überhaupt mit Geschichten oder einem Plan, den man ausführen möchte, kann schon eine Flucht in eine Einsamkeit sein, die allerdings in eine Zwei- oder Mehrsamkeit mündet. Unabhängig vom künstlerischen Standpunkt dient es dazu, mit dem, was ich mache, meine eigene Lebensqualität zu verbessern, um damit die Lebensqualität der anderen zu bereichern. Das ist die Aufgabe. Als Flucht meiner eigenen Existenz, in die ich hineingeboren wurde, habe ich Schauspielerei nie empfunden. Ganz im Gegenteil: Ich achte sehr darauf, dass ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehen bleibe, denn das, was ich mache, ist wirklich Luxus. Wir müssen das, was wir so lieben, keinesfalls überschätzen. Wir müssen halt schauen, dass wir unsere Geschichten, seien es maghrebinische oder todtraurige, gut erzählen.

Was ist das größere Glücksgefühl: Wenn man auf der Bühne steht und den Schlussapplaus für Hamlet oder Cyrano empfängt? Oder wenn Ihnen das Publikum bei einer Filmpremiere zujubelt?

Alle Leute sagen sehr gerne, dass Theater und Film miteinander verwandt sind. Das würde ich auch sagen, aber ganz, ganz weitschichtig. Das eine hat, so nah wie es viele Menschen darstellen, mit dem anderen gar nichts zu tun. Das Theater ist eine ereignishafte Unternehmung. Es ist der Versuch einer Solidarität, sich mit dem Publikum über ein Thema zu verständigen, und es dann zu besprechen. Wenn es besonders schön wird, gehört es fast in ein Reich von Mythos und Mystik. Religion spielt dabei sicher auch eine Rolle, wenn Zusammensein von Gleichklang entsteht. Man kann durchaus von einem kleinen Wunder sprechen. Sie können es auch „Seelen- oder Herzensverwandschaft“ oder sogar „Weltgedanke“ nennen. Dann sind wir das, was wir eigentlich alle sein wollen: zusammen. Eine Einheit. Und sofort verlassen wir das Theater und haben in wenigen Minuten wieder die Probleme des Alltags. Ich glaube, dass ich mich als Schauspieler gar nicht verwandeln muss, sondern ich bin ich. Und ich kann nur mit meinen Erfahrungswerten, mit dem, was ich gelernt habe und was mir andere erzählt haben, eventuell gepaart mit einer Vision oder Utopie an das Publikum herantreten. Und dann werde ich das, was ich aus Hamlet oder Tartuffe herausgelesen habe. Es geht darum, eins zu werden mit der Figur der Dichter. Wenn einem das in Momenten gelingt, dann erlebt man in unserer Arbeit so etwas wie Glück.

Empfinden Sie das auch so, wenn Sie drehen?

Der Film ist kein Ereignis, der Film hat höchstens eine Ereignishaftigkeit während der Dreharbeiten. Vielleicht läuft jetzt irgendwo auf der Welt ein Film von mir, auf den ich durch eine Art klinischen Prozess gar keinen Einfluss mehr habe. Dennoch gibt es auch auf der Leinwand immer wieder existentielle Urschreie, Blicke, Gesichter, Wahnwitzigkeiten, größtes Glück, schönste Liebe, entsetzlichste Erkenntnisse. Dem muss man während des Drehs nachjagen, insofern findet das Theaterhafte am Set statt. Auf der Bühne kann das Besondere jeden Tag zwischen 19 und 23 Uhr passieren.

Magisches kann sich doch auch während der Proben ereignen.

Natürlich. Magisches kann überall passieren, auch am Stammtisch. Von Agnostikern und Atheisten werden magische Momente immer wieder in den Bereich des Zufalls verwiesen. Ich glaube, dass, wenn sehr viele Menschen etwas wollen - so wie Regenmacher den Regen herbeten, es auch eintreten kann, denn „Es gibt mehr“ …

... „Dinge auf Himmel und Erden“...

... „als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.“ Das ist das Entscheidende, dass ich dieses unbekannte Land in mir selber erlaube. Wir können unseren Alltag immer besser meistern, je mehr wir in der Lage sind, uns auch auf Galaxis 14 zu treffen. Und die kann durchaus das Berliner Café Einstein sein.

Sehen Sie sich Ihre eigenen Filme gerne wiederholt selber an?

Ich glaube nicht, dass ich je bei einer Premiere einen meiner eigenen Filme komplett angesehen habe. Meist wohne ich nur dem Anfang und dem Ende bei, obwohl ich dieses Verneigen schrecklich finde. Vorher war man auf einer Riesenleinwand zu sehen, und dann treten plötzlich so kleine Männlein an die Rampe. Also ich geniere mich dabei. Meine Schwiegermutter rief mich mal an und sagte: „Du läufst im Fernsehen, und zwar mit Ausschnitten aus der Fritz-Kortner-Inszenierung von ‚Emilia Galotti‘“. Und tatsächlich kommt da ein vollhaariger, blonder Junge, der mit einer Stimme spricht, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann und mit einem falschen Dampffeuer aufspielt und irgendwie geradezu schnuckelig aussieht - und das war ich! Während ich auf dem Fernsehschirm lief, betrachtete ich mich links in einem alten Spiegel und wurde sehr eindringlich der Vergänglichkeit gewahr. Nicht, dass es mich besonders traurig macht. Ich weiß, dass ich die Falten im Gesicht mit Milliarden von Menschen gemeinsam habe. Ich meine das gar nicht eitel. Wir gehen alle auf Erden diesen Weg, obwohl man sich den eigenen Tod schwer vorstellen kann. Das andere sterben, kann man sich irgendwie vorstellen. Andererseits bin ich sehr dafür, dass wir unsere Existenz auch in den schrecklichsten Situationen mit Humor und Gelassenheit nehmen.

„Die Nachwelt flicht dem Mimen keine Kränze“. Bleibt etwas für die Ewigkeit?

Ich glaube, wenn ich nicht mehr bin, werde ich mich wahrscheinlich mit dieser Welt nicht mehr beschäftigen. Ob ich es überhaupt kann, ist die andere Frage. Schön wäre es, wenn wir ein Bewusstsein zu dem hätten, was wir hier erlebt haben, aber diese Fragen werden wir uns heute nicht beantworten können, obwohl es schön ist, manchmal darüber nachzudenken. Allgemein kann man nicht darüber reden, nicht mal wir zwei, obwohl wir uns schon seit einiger Zeit kennen. Im Grund genommen ist es eigentlich ein Selbstgespräch, denn wenn man sehr in sich hinein hört, tun sich Türen, Bezirke, ja Welten auf, wenn man sich mit sich als einem Wesen beschäftigt, das möglicherweise mit dem hiesigen Tod nicht zu Ende existiert hat.

Herzensbildung ist Ihnen wichtig. Und „Moral“ ist für Sie auch kein abfälliges Wort?

Überhaupt nicht. Man kommt natürlich, wenn man solche Worte in den Mund nimmt, sehr schnell in den Verdacht ein „Gutmensch“ zu sein, was mittlerweile auch ein Schimpfwort ist wie „Bildungsbürger“. Vor allem durch die multimediale Berieselung werden wir angehalten, schnell zu sein. Dabei ist das Schnellste, was man üben kann, ohne Bereicherung und Inflation der Bilder, die wir um uns herum sehen, einen Gedanken zu durchdenken und gleichzeitig zu spüren, dass es einen Subtext gibt und vielleicht einen dritten und vierten Parallelgedanken. Und wenn man das miteinander kombiniert, hat man schon ein wunderbares Bild im eigenen Kopf. Das macht ein Riesenvergnügen, dass Sie gleichzeitig an so viele Dinge denken und sich noch aussuchen können: Was ist der Hauptstrang? Das lassen wir uns immer mehr abnehmen. Noch nie wurde die Welt so manipuliert wie jetzt. Internet! Chaos an Bildern! Inflation an Informationen! Ein Werbespot hat bis zu 50 Schnitten in der Minute, also muss das auch ein Spielfilm haben usw. Wir sind einfach zu schnell unterwegs. Kriterien wie Erfolg, Ruhm, Geld, „Adabei“ sein, wie der Wiener sagt, da wird uns vorgegaukelt, dass das der Weg ist. Ich weiß durch meine Tätigkeit als Lehrer am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, dass junge Menschen, die zu uns kommen, noch nicht mal ein Gedicht auswendig können. Bestenfalls singt der Kandidat „Hänschen klein“. Lehrer- und Elternvereinigungen sagen oft: „Sie muten meinem Sohn zu, ‚Die Glocke‘ auswendig zu lernen in 14 Tagen, der muss zum Psychiater …!“

Sollte man nicht auch neugierig sein?

Fleißig, neugierig. Wenn man neugierig ist, muss man fleißig sein, weil sonst erfährt man ja nichts und vor allem muss man auch in der Lage sein, zu Leuten zu gehen und zu fragen: „Ich habe gehört, dass Sie etwas wissen, sagen Sie es mir auch“. Ja, man muss wie ein Vampir durchs Leben gehen! Ich würde gerne all diejenigen aufsuchen und alle aufrufen, die aufzusuchen, die eventuell etwas sagen, was man gar nicht meint, was man noch nie gedacht hat und sogar ablehnt. Weil das andere ist, im eigenen Saft zu schmoren.

Am Anfang Ihrer Karriere wurden Sie häufig mit Oskar Werner - wie Sie eine Größe des Burgtheaters und durch „Jules und Jim“ oder „Das Narrenschiff“ ebenfalls ein internationaler Kinostar - verglichen. Welche Erinnerungen haben Sie an den unvergessenen Schauspieler, der über 300 Rollen aus „Verrat am künstlerischen Geschmack“, davon allein von 1965 bis 1969 über 80 aus Hollywood, ablehnte?

Oskar Werner ist eine seltene Jahrhunderterscheinung am Theater, im Film und im Leben. Am Schluss bin ich ihm häufig begegnet, weil er in der Nähe meiner Wiener Wohnung lebte. Ein großer Künstler, vielleicht deshalb so unglücklich, weil er sich nicht damit abfinden konnte, dass dem Guten, dem Schönen, dem Wahren schon zu seiner Zeit so wenig Platz eingeräumt wurde. Und wo wir heute stehen, wissen wir ja: In dem größten Chaos an Informationen und Bildern, das es je auf der Welt gegeben hat. Das macht es schwer, auch wenn es pathetisch klingt, das Gute, das Schöne und das Wahre herauszufinden. Aber es lohnt sich.

Gab es Pläne für eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden?

Nein. Das Verhältnis von jemand, der Don Carlos und Hamlet spielt, und einem anderen, der dann zwanzig oder dreißig Jahre später Don Carlos und Hamlet spielt, ist nicht immer ohne Schatten. So wie derjenige, der künftig diese Rollen spielen wird, ein Verhältnis zu mir haben wird, das auch nicht ohne Schatten sein wird (lacht). Trotz meiner Verehrung für Oskar Werner als Künstler und Mensch, möchte ich natürlich das gerne werden, wozu ich noch unterwegs bin: Klaus Maria Brandauer.

Das Gespräch führte Marc Hairapetian.