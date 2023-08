Kinofilm „Past Lives - in einem anderen Leben“: Zwischen Liebe und Freundschaft

Von: Daniel Kothenschulte

Liebeskummer, aber tragisch wird es nicht: Greta Lee und Teo Yoo. Foto: epd © epd

„Past Lives – in einem anderen Leben“ von Celine Song ist eine feinsinnige Dreiecksgeschichte.

Der gegenwärtige Erfolg von „Barbie“ lässt vielleicht vergessen, mit welch zärtlichen Gegenwartsfilmen sich das Gespann Greta Gerwig und Noah Baumbach zuvor einen Namen gemacht hat, der New Yorker Selbstverortungsgeschichte „Francis Ha“ zum Beispiel. Gut zu wissen, dass diese menschlich-philosophische Art, tragikomische Filme zu machen nicht ausgestorben ist. Man findet sie diese Woche nur eine Kinotür weiter, im bodenständigen Zauber von Celine Songs „Past Lives – in einem anderen Leben“, das aus ganz anderer Richtung den Weg in ein New Yorker Künstlerinnenleben findet. Das koreanische Kino, das sich gerade in den populären Genres einen Weg in den westlichen Mainstream erobert, hat seine ganz eigene Tradition des emotionalen Minimalismus.

Kaum ein Blick zurück

Nah an ihrer eigenen Lebensgeschichte hat die Bühnenautorin Song ihre Protagonistin Na Young (im Erwachsenenalter gespielt von Greta Lee) erfunden, die plötzlich im Internet auf den besten Freund ihrer Kindheit stößt. Wie Facebook verrät, ist ihr ehemaliger Mitschüler Hae Sung (Teo Yoo) auf der Suche nach ihr, kann sie jedoch nicht finden, weil sie ihren Vornamen in Nora verwestlicht hat. Seit sie mit zwölf Jahren mit ihrer Familie nach Kanada emigriert ist, hat sie kaum noch den Blick zurück nach Korea gerichtet. Das ist 24 Jahre her, und so aufgeregt sie sofort mit Hae Sung Kontakt aufnehmen möchte, muss sie doch erst einmal überlegen, wo die koreanischen Schriftzeichen auf ihrer Tastatur versteckt sind.

Es gibt viele unterbrochene oder verhinderte Liebesgeschichten in der Filmgeschichte, einige wurden zu Klassikern wie David Leans „Begegnung“, Leo McCareys „Die große Liebe meines Lebens“ oder Richard Linklaters „Before Sunrise“-Trilogie. Song erzählt sie nicht, denn Liebe und Freundschaft sind zu nahe Verwandte, als dass es immer nur ein Entweder-Oder zwischen ihnen geben müsste. Und anstatt das Schicksal hier und da pathetisch winken zu lassen, tut sie das, was die Spezialität großer Theatermacherinnen sein sollte: Sie schreibt Dialoge von hinreißender Lebensnähe und Beiläufigkeit. Denn wie es wohl auch in der Wirklichkeit wäre, beginnen beide erst einmal eine ausschweifende Internet-Beziehung.

Die üblichen Übertragungsstörungen orchestrieren die zärtliche Holprigkeit des Paares, erotische Untertöne verbannt man diszipliniert in den Subtext. Trotzdem werden die regelmäßigen Gespräche für Nora schließlich zu viel. Auch hat sie bei einem Schreibworkshop einen New Yorker Autor kennengelernt, mit dem sie augenscheinlich schon interessensmäßig weit mehr verbindet als mit dem Koreaner, der sich fernab von der Kulturwelt auf eine bürgerliche Karriere zusteuert. Hae Sung, der sich fest in der Ersatzbeziehung eingerichtet hat, wagt kaum auszusprechen, dass für ihn eine Welt zusammenstürzt.

Aber dies ist nicht die Sorte Film, in der tragischer Liebeskummer lebensbedrohliche Ausmaße annimmt. Auch hat uns bereits die allererste Szene verraten, dass sich das Paar noch einmal in einer New Yorker Bar begegnen wird, in Begleitung eines weiteren Mannes. In diesem frühen Augenblick fragen sich noch einige Tischnachbarinnen neugierig, in welcher Beziehung die drei wohl zueinander stehen mögen. Nun wissen wir, dass es sich dabei um den Autorenkollegen namens Arthur handeln muss, inzwischen Noras Ehemann. Aber wie wird sich das Trio emotional, im Leben, miteinander arrangiert haben?

Wieder wird es eine meisterhafte Dialogszene sein, die ganz undramatisch die entscheidenden Fragen stellt. Im Ehebett imaginiert Arthur mit bitterem Humor das eigene Leben als Theaterstück. Wäre er da nicht der Schurke als weißer Mann, der sich unwissend zwischen das unschuldige Liebespaar gedrängt hat? Es hilft wenig, dass Nora eine solche Beziehung mit ihrem Kindheitsfreund zu Recht bestreiten kann, schon ist die Frage einer möglichen erotischen Anziehung im Raum. Welcher Mann würde sie nicht aufwerfen, umso entwaffnender Noras Antwort: Attraktiv sei ihr koreanischer Freund sicher, nur hätte sie sich noch nie überlegt, ob sie sich selbst von ihm angezogen fühle.

Man kann tausend Dreiecksgeschichten sehen, ohne dabei jene Zwischentöne herausgearbeitet zu finden, die dieser Debütfilm so selbstverständlich aus dem Ärmel schüttelt. Wo bleibt das Drama in all dieser Unaufgeregtheit? Geht es nicht um das, was den meisten von uns das Wichtigste im Leben scheint? Die richtige Partnerwahl, das Zugreifen im richtigen Schicksalsaugenblick? Es ist ständig da, das lebensentscheidende Drama, auch wenn wir es nicht sehen. Es mag sich verstecken unter der Bettdecke bei der Abendroutine. Aber die Tränendüsen übersehen es nicht.

Past Lives – In einem anderen Leben , Südkorea/USA 2023. Regie: Celine Song. 106 Min.