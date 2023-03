John Malkovich im Kinofilm „Seneca“: Der Untergang des römischen Schmeichlers

Von: Daniel Kothenschulte

Seneca, John Malkovich (l.), mit seinem berühmten Schüler Nero, Tom Xander.

John Malkovich ist ein Monument in Robert Schwentkes unkonventionellem Sandalenfilm „Seneca“.

Der deutsche Film hat viele Gesichter, auch in einer Zeit der Krise, und das ist eine gute Sache. Immer häufiger begegnet er uns zudem in internationalen Kontexten, sei es im Auftrag von Netflix, zuletzt sogar mit Oscar-Dividende, oder hier, beim am denkbar weitesten entfernten Gegenstück zu „Im Westen nichts Neues“: Einem „Sandalenfilm“ aus dem alten Rom, hochkarätig besetzt und doch alles andere als Mainstream-tauglich.

Robert Schwentke, der mit seiner tiefschwarzen Köpenickiade „Der Hauptmann“ die Erwartungen an den Markenartikel „deutsches NS-Drama“ gleichzeitig bediente und konterkarierte, beamt sich mit „Seneca“ selbstbewusst heraus aus jeder Erwartungshaltung. Nach der Berlinale-Premiere zeigten sich amerikanische Branchenblätter, die den Vorgänger feierten, ratlos gegenüber solcher „Unkommerzialität“. Zwar geht es auch im Porträt des Philosophen im unseligen Dunstkreis Kaiser Neros noch immer um Machtmissbrauch in einem totalitären System, doch die künstlerische Form ist geradezu entfesselt. Hilflos griff die Kritikerin der Zeitschrift „Screen“ angesichts dieses süffisanten, zitierfreudigen – und wie sie fand, höchst unverkäuflichen Dialogfilms voller pointierter Anachronismen zum Vergleich mit Terry Gilliam.

Weit näher ist der Bezug zu Pasolini (im bewusst theatralischen Spiel vor marokkanischen Naturkulissen), zu Ken Russells Pop-Art-Fantasien in den schrillen Höhepunkten wie einem von Seneca blutig inszenierten Theaterstück. Oder zu Peter Greenaway, der seine Shakespeare Adaption „Prospero’s Books“ so selbstverständlich in die Hände eines einzigen großen Schauspielers legte, John Gielgud, wie Schwentke hier John Malkovich die Bühne überlässt.

Seine süffisanten Monologe sind nah an den Originaltexten entwickelt und zeichnen das Psychogramm eines tragischen Opportunisten, der seinen Verlust an Einfluss kompensiert, indem er sich selbst als frühen Popstar-Philosophen inszeniert. Kein Wunder, dass sich der von Tom Xander als kindlicher Narziss verkörperte Nero bald unwohl fühlt im Schatten dieses doppelzüngigen Charmeurs.

Der Hauptteil des Dramas spielt an Senecas letztem Lebenstag: Von Nero zum Tode verurteilt, bleiben ihm nur wenige Stunden, um dem Schwert des Gesandten zuvorzukommen und sich selbst zu töten. Den in seiner Wüsten-Villa anwesenden Getreuen ist der wortreiche Abschied bald zu viel. Lediglich seine von Lilith Stangenberg gespielte junge Ehefrau Paulina ist noch empfänglich für Senecas manipulative Rhetorik und sogar bereit, ihm in den Tod zu folgen. Zwei Fehlversuche Senecas selbst sind dokumentiert, bevor er schließlich in einem heißen Bad am Dampf erstickt sein soll. Natürlich spielen sie hier eine dramaturgisch wichtige Rolle – als Stationen eines angekündigten und stets verzögerten Lebensdramas, das sich sogar um das erwartete Finale bringt.

Aktualisierungen antiker Texte mögen die Spezialität von Stadttheatern sein, aber die filmische Leinwand ist nun einmal selbst eine einmalige Bühne. Tatsächlich bleiben die Bezüge zur Gegenwart angenehm indirekt. Selten hat man dafür einen so verspielt-sinnlichen Umgang mit Kostümen und Kulissen gesehen. Art Director Marco Trentini erweitert authentische Ruinen um moderne Anbauten, Bildgestalter Benoît Debie findet für das finale Wüstenpanorama einen Hintergrund höchst imposanter Strommasten.

Leinwandgrößen wie Mary-Louise Parker, Julian Sands, Geraldine Chaplin und Alexander Fehling kommen und gehen in ihren dekorativen Gastrollen, ohne dabei den selbstverliebten Redefluss von John Malkovichs Seneca dauerhaft zu unterbrechen. Nichts kann ihn stoppen, und gerade hier – wo Kino etwas angeblich so Unfilmisches feiert wie das Wort – wächst es natürlich über sich hinaus. Anstatt es Senecas Gästen gleich zu tun, freuen wir uns an diesem Ereignis. Und genießen den seltenen Augenblick, in dem das deutsche Kino einmal eine gänzlich unerwartete Idee von „Geschichtsdrama“ zustande bringt – auch wenn es dafür nirgends Oscars oder Lolas zu verteilen gibt.

Seneca. D 2022. Regie: Robert Schwentke. 112 Min.