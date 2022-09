Jean-Luc Godard ist tot – Der ewig Radikale

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Jean-Luc Godard gibt 1971 eine Pressekonferenz. © Stringer/afp

Zum Tode von Jean-Luc Godard, dem wichtigsten Erneuerer des Kinos.

Man kann die Filmgeschichte in einem Satz erzählen: Es gibt ein Kino vor Godard und eines seit Godard. Man kann sie auch ausführlicher erzählen, in 266 Filmminuten und vielen hundert Ausschnitten, doch dann ist man schon wieder bei Godard:

Sein über einen Zeitraum von zehn Jahren montierter, in drei Jahrzehnten konzipierter Filmessay „Histoire(s) du cinéma“ gilt inzwischen selbst als Klassiker der Filmgeschichte. Verglichen mit James Joyce’ „Finnegans Wake“, verließ das achtteilige Werk auch den Boden dessen, wie man Filme zu betrachten gewohnt war. Es ist ein Werk, das man kaum am Stück sehen, aber immer wieder zur Hand nehmen wird. Oder auch mit geschlossenen Augen sehen kann – die komplette Tonspur wurde auf dem Avantgarde-Label ECM neben Meisterwerken der Neuen Musik veröffentlicht.

Als der erfolgreiche Filmkritiker 1960, mit 30 Jahren, seinen ersten Langfilm „Außer Atem“ zeigte, verpasste er dem Medium einen Kulturschock, von dem es sich nicht mehr erholen sollte. So wie es Miles Davis mit dem Jazz anstellte oder Bob Dylan mit dem American Songbook. Eine Kunstform, die damals noch mehr als heute als Massenunterhaltung galt (zumindest bei ebendiesen Massen) adelte Godard mit seiner Intellektualität – ohne dass sie deshalb weniger unterhaltsam geworden wäre.

Auch vor „Außer Atem“ hatte es Autoren- und Künstlerfilme gegeben, in Frankreich fand sich damals mit Jean Cocteau eine lebende Legende in diesem Metier. Aber Godard verstand sich nicht als Filmpoet für den Kunstkontext. Sein Debüt war ein Genrefilm, ein Krimi und eine Liebesgeschichte, geboren nicht aus Opposition zum Unterhaltungsfilm, sondern aus der Lust daran. Indem Godard die Kulissen des Studiokinos zum Einsturz brachte, befreite er die Sinnlichkeit, die stets die Attraktion des Mediums gewesen war.

Er gab Jean Seberg und Jean-Paul Belmondo den Glanz und die Natürlichkeit einer Leinwandpräsenz zurück, die sie in ihren Studiofilmen kaum hatten ausspielen können. Kameramann Raoul Coutard ließ sich für seine rasanten Straßenszenen im Rollstuhl durch Paris schieben, Jump-Cuts und Achsensprünge brachen mit den vermeintlichen Gesetzen des Filmemachens wie fünf Jahrzehnte zuvor Picassos Kubismus mit der Malereitradition.

In einem einzigartigen Schaffensrausch ließ Godard bis zum Ende der 60er Jahren dreiundzwanzig weitere Filme folgen. Kein einzelner davon war zwar so ein durchschlagender Erfolg wie „Außer Atem“, aber jeder war anders. Gemeinsam prägten sie nicht nur das Kino der 60er, sondern alle Bereiche des kulturellen Lebens und die sich gerade erst etablierende Jugendkultur. Wenn sich in der Studentenbewegung die Vorstellung durchsetzte, alles sei politisch, dann waren Godards Filme dafür ein Vorbild. Schon sein zweiter Langfilm, „Der kleine Soldat“ (1960), wurde wegen Kritik am Algerienkrieg in Frankreich umgehend verboten.

Wenn man jemals Film im Bett lernen konnte, so wie es Angeber über Fremdsprachen behaupten, dann war das wohl Anfang bis Mitte der 60er der Fall, als ein frischer Wind durch das Weltkino wehte wie nie zuvor und nie danach. Als „Der kleine Soldat“ 1963 freigegeben wurde, hatten andere Godard-Filme seinen Ruhm gefestigt: Die poesiereiche Komödie „Eine Frau ist eine Frau“ und das antinaturalistische Prostituiertendrama „Die Geschichte der Nana S.“ etablierten zugleich Anna Karina, mit der er von 1961 bis 1965 verheiratet war, als Star der Nouvelle Vague.

Mit dem aufwendigen CinemaScope-Film „Die Verachtung“ kaperte Godard dann 1963 selbst das Star-Kino und besetzte Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance und Fritz Lang in einem selbstreflexiven Exkurs über das Filmemachen. Bis heute hat dieser verwegene Film nichts von seinem Geheimnis verloren, seine Widersprüche halten ihn buchstäblich in der Schwebe. Immer wieder gelang es Godard in den 60ern, sich Genres und Konventionen des populären Kinos anzueignen und zugleich subtil zu verfremden. Dadurch entstand eine Distanz zur Konsumkultur, die sie hervorgebracht hatte.

Auf wundersame Weise schien dieser intellektuelle Überbau einen Kriminalfilm wie „Die Außenseiterbande“ oder einen Gangsterfilm wie „Elf Uhr nachts“ nicht zu beschweren, im Gegenteil: Godards Filme fütterten ihr interpretationsfreudiges Publikum mit einem intellektuellen Überschuss, der sich bis heute nicht verbraucht hat.

Wäre dieser Nachruf ein Film, dann käme jetzt ein Ausschnitt aus der Komödie seines schwedischen Zeitgenossen Bo Widerberg als Beleg für Godards Popularität Mitte der 60er. In Widerbergs „Roulette der Liebe“ sagt ein Filmregisseur: „Ich möchte einen Film machen, der so reell ist, als ob er einfach auf dem Frühstückstisch liegt.“ Und zitiert gleich darauf, beim Liebesspiel mit der Frau seines Freundes, seinen Meister: „Godard hat gesagt: Film ist Wahrheit, vierundzwanzig Mal in der Sekunde. Näher lässt er das Kino nicht an sich heran. Und Antonioni glaubt sogar, jede Bildkomposition sei eine Frage der Ethik. Langweile ich dich?“ – „Nein. Aber du liegst auf meinem Arm.“

Nie war anspruchsvolles Kino populärer, doch seine Popularität schien für den Filmemacher zusehends zu einer Belastung zu werden. Fast schien er es darauf anzulegen, mit seinen späteren Werken seine Gefolgschaft abzuschütteln. Doch wer ihm folgte, wurde immer wieder reich belohnt. Etwa mit den immer kunstvolleren Tonmontagen seiner späteren Filme wie „Nouvelle Vague“.

Godards Radikalität richtete sich immer wieder gegen das selbst Erreichte. Sein Werk der 70er Jahre demontiert – durch kollektive Arbeitsmethoden – den Autorenbegriff, den die Nouvelle Vague maßgeblich für das Kino erstritten hatte. Als Pionier arbeitete er mit dem Medium Video – und ignorierte dabei auch von der Kritik hochgehaltene formale Grenzen zwischen Kino und Fernsehen. In seinem eigenen Videostudio erreichte er, endlich im Besitz der Produktionsmittel, erstmals vollkommene Unabhängigkeit von der Industrie. Und kehrte dann doch in den 80er Jahren zum großen Kino zurück. Auch das ist ihm gelungen mit Filmen wie „Rette sich, wer kann (das Leben)“, „Vorname Carmen“, „Maria und Joseph“ oder „Detective“. Auch im Arthouse-Kino hatte Godard damals einen festen Platz, bevor er auch diesen wieder aufgab – um ein in der Filmgeschichte abermals einzigartiges Spätwerk im Essayfilm zu beginnen. Diese Werke, die in völliger Freiheit am heimischen Videoschnittplatz in seinem Wohnort Rolle am Genfer See ihre Form fanden, faszinierten nicht weniger.

In den mehr als 70 Jahren, die das Kino mit Godard verbracht hat, seit er seine ersten Kritiken geschrieben hat, ist es buchstäblich erwachsen geworden. Zugleich schließt sich aber auch mit Godards Tod der Vorhang hinter einer Epoche, die den Film zu ihrem Leitmedium erkor und das Kino zum Dreh- und Angelpunkt des urbanen Lebens erhob. Sie schwindet im Zeitalter von Amazon und Netflix vor unseren Augen dahin.

Gemeinsam mit seinen Freunden (und manchmal Rivalen) von den „Cahiers du cinéma“ und der späteren Nouvelle Vague entwickelte Godard in den 50er Jahren eine kollektive Filmtheorie, die der Autorschaft in Hollywoods Industrieprodukten nachspürte. Gleichwohl wollte sich keiner und keine dieser jungen Regisseure und Regisseurinnen, Truffaut, Varda, Chabrol, Rivette, Rohmer, Resnais, um nur die bekanntesten zu nennen, selbst in einer Traumfabrik ausbeuten lassen.

So entstand auch die politische Forderung nach einer öffentlich anerkannten und geförderten Filmkultur. Nicht von ungefähr war der Kampf um die Cinémathèque française, bei dem Godard und Truffaut stark engagiert waren, ein Kristallisationspunkt der Mai-Unruhen von 1968. Schwer vorstellbar, dass heute noch jemand für die Filmkultur auf die Straße ginge. „Adieu au langage“ heißt einer der späten Godard-Filme, und die Sprache, von der er sich da verabschiedet, ist natürlich auch jene lingua franca, zu der er selbst das Kino mit erhoben hat.

Beim Filmfestival von Cannes, das bis zuletzt regelmäßig seine Werke zeigte, trieb er das Versteckspiel mit Publikum und Kritik bis zur Meisterschaft. Angesetzten Pressekonferenzen blieb er üblicherweise fern. 2018 hatte dort sein bislang letzter Film, „Das Bilderbuch“, Premiere: Wieder einmal verwandelten seine Montageexperimente das Festivalpalais in eine Platon’sche Höhle, schleuderte er Bild- und Tonfragmente in den virtuellen Denk-raum.

Getragen von der musikalischen Idee des Kontrapunkts, blättert Godard in diesem Film durch das Bilderbuch einer sich selbst wiederholenden Geschichte brutalster Konflikte. Er fächert die jahrtausendealten Vorgeschichten der Kulturkämpfe der Gegenwart in Hunderten Filmausschnitten auf, mischt zu Blitzlichtern verkürzte Youtube-Bilder der Morde des „Islamischen Staats“ mit ikonischen Szenen aus Filmklassikern von Sergej Eisenstein, King Vidor oder Max Ophüls.

Nach der Vorführung zeigte er sich dann doch überraschend der Presse, wenn auch nur in winziger Größe auf einem in den Saal gereichten Smartphone. Geduldig und charmant beantwortete er alle Fragen, auch die unserer Zeitung nach dem Überleben der Filmtheater in Zeiten des medialen Umbruchs. „Ich kann es nicht wirklich sagen, auch wenn ich mir wünsche, dass dieser Denkraum überlebt.“ Etwas später schob er einen philosophischen Einzeiler hinterher: „Manchmal kommt mir das Kino vor wie ein kleines Katalonien, das verzweifelt versucht zu existieren.“

In der vergangenen Woche erst feierte das Filmfestival Venedig Godard in Abwesenheit mit der Premiere des abendfüllenden Dokumentarfilms von Cyril Leuthy, „Godard seul le cinéma“. Die Schauspielerin Julie Delpy, die ihre Karriere als Kind 1982 in Godards „Detective“ begann, erinnert sich darin, wie sie im vergangenen Jahr versucht habe, ihm zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Sie habe die Nummer gewählt und seine Stimme erkannt: „Es war eindeutig Godard. Er sagte: ‚Nein, Monsieur Godard ist nicht da, der ist gestorben.’“

Im Alter von 91 Jahren hat die Filmwelt ihren größten Erneuerer am Dienstag nun wirklich verloren.

1960, Godard mit Jean Seberg in Paris. © AFP

1971, Godard mit Jean-Paul Sartre (l.). © AFP