Böhmermann legt sich im ZDF Magazin Royale mit Spielerberatern an

Von: Tim Vincent Dicke

„Jeder dahergelaufene Zuhälter kann sich Spielerberater nennen“, wettert Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale. © ZDF (Screenshot)

In der aktuellen Ausgabe des ZDF Magazin Royale knöpft sich Jan Böhmermann Spielerberater vor – und klärt auf, wie Fußballer immer abhängiger von ihnen werden.

Köln – Am Freitagabend (11. November) war es wieder so weit: Jan Böhmermann meldet sich wie jede Woche mit dem ZDF Magazin Royale zurück. Anlässlich der in Kürze startenden umstrittenen Fußball-WM in Katar widmet sich der Entertainer der dunklen Seite des Fußballs – passend dazu der Hashtag der Woche: #videobeweis.

Doch zunächst kann es sich Böhmermann nicht nehmen lassen, einen Gag über Elon Musk zu machen. Er zeigt auf das ZDF-Logo und tönt: „Diese Sendung ist verifiziert und offiziell.“ Der neue Chef von Twitter hatte vergangene Woche mit bizarren Änderungen auf dem Kurznachrichtendienst auf sich aufmerksam gemacht. Nun kann sich jeder Account für wenige Dollar ein blau unterlegtes Verifizierungshäkchen kaufen, das zuvor nur für namhafte Personen und Marken gedacht war. Das Ergebnis: Chaos durch Tausende echt wirkende Fake-Accounts. Ein Knaller ist der Witz wahrlich nicht – doch nach dieser Woche voller Planlosigkeit auf der Plattform eigentlich fast schon Pflicht.

Böhmermann spricht im ZDF Magazin Royale über Fußball

Dann kommt Böhmermann auch direkt zum Thema. „Wir reden heute im ZDF Magazin Royale mal über was Exotisches, was man hier in Deutschland gar nicht so kennt. Über eine ganz alte Tradition, die ursprünglich aus dem arabischen Raum kommt: Fußball.“ Mit noch mehr Ironie kann man eine Sendung kaum starten. Die Sportart stamme aus Katar und sei für „Heterosexuelle Männer hauptsächlich“ gedacht, kommentiert Böhmermann beißend sarkastisch.

Nach einem kleinen Ausflug in die Welt der Podcasts, bei dem sich Böhmermann über neue Formate der Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Christian Lindner (FDP) lustig macht und sich einige einfache Lacher abholt, legt der ZDF-Mann richtig los: „Es wird eine sehr gute Sendung. Liebe Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, machen Sie sich schon mal bereit.“ Da steigt die Spannung natürlich.

Böhmermann: WM in Katar „powered by Sklavenarbeit“

Mit einem Bündel Geldscheine in den Händen tönt Böhmermann, dass die WM in Katar „so geil“ werde. „Klimatisierte Stadien powered by Sklavenarbeit“, beißt sich der 41-Jährige fest. Was kann sich der Fußballfan Schöneres vorstellen? Doch das Mega-Event in der arabischen Wüste will er gar nicht behandeln. „Wir reden im ZDF Magazin Royale heute über die Player hinter den Playern. Wir werfen einen exklusiven Blick auf die Wadenbeißer hinter den Schienbeintretern. Es geht heute ums Thema Spielerberater.“

Dass man kaum etwas mitbringen muss, um Berater zu werden, zeigt Böhmermann eindrucksvoll anhand eines Medienberichts. Der Fernsehpreis-Gewinner zitiert einen Artikel der Rheinischen Post, in dem es heißt: „Seit dem 1. April 2015 kann praktisch jeder Spielerberater werden. Es müssen lediglich ein polizeiliches Führungszeugnis und 500 Euro (...) beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) hinterlegt werden.“ Da fällt dem Entertainer folgerichtig nur eines ein: „Jeder dahergelaufene Zuhälter kann sich Spielerberater nennen.“

Böhmermann knöpft sich im ZDF Spielerberater vor

Und wie viel Geld ist für Spielerberater drin? „Etwa zehn Prozent Beteiligung pro Deal“, klärt Böhmermann auf. Mit jedem neuen Vertrag eines Top-Stars können so immer wieder Millionenbeträge gemacht werden. „Spielerberater sind für mich einfach coole Typen.“ Dann zählt der Satiriker die drei großen Beratungsagenturen auf: „360 Sports“, „Roof“ und „Rogon“. Bei Letzterer sind über 100 Fußballer unter Vertrag, darunter der deutsche Nationalspieler Julian Draxler oder Liverpool-Stürmer Roberto Firmino. Böhmermann witzelt, er kenne die ganzen aktuellen Spieler „mit diesen Tätowierungen und den Frisuren“ gar nicht mehr. Er sei schließlich Jahrgang 1981 und damit nicht mehr der Jüngste: „Ich bin doch die Generation Miro Klose, Torsten Frings, Jens Lehmann und so.“

Sendung ZDF Magazin Royale Kanal ZDF Host Jan Böhmermann Genre Late-Night-Show Ausstrahlungsturnus Jeden Freitag, 23 Uhr

Als einen der wichtigsten Spielerberater knüpft sich Böhmermann den Chef der „Rogon“-Agentur vor. Roger Wittmann bezeichnet sich selbst als „Nummer eins in der Welt“ und ist Schwager des ehemaligen Fußballnationalspielers Mario Basler. Wittmann ist kein unbeschriebenes Blatt: 2018 soll er Stress mit Rockern von „Hells Angels“ gehabt haben, laut Böhmermann ging es um 250.000 Euro wegen der Vermittlung von zwei Spielern – inklusive Schlägertrupps.

Böhmermann berichtet auch über eine fragwürdige Methode, um minderjährige Fußballer zu ködern: Wittmann lässt sie inklusive Familie per Privatjet quer durch Deutschland fliegen. „Das macht Eindruck“, merkt Böhmermann sarkastisch an.

„Kapital von Spielerberatern sind Fußballprofis mit Problemen“

Wittmann liefert für seine „Opfer, Entschuldigung Kunden“ nach einer Vertragsunterschrift ein Rundum-Sorglos-Paket. „Persönlich kümmert er sich wirklich nur noch um die intimsten Probleme seiner Mündel“, sagt Böhmermann, um dann Chats zu enthüllen, die von der Rechercheplattform Correctiv zugespielt wurden. In diesen geht es um einen Fußballprofi, dessen Ex-Freundin schwanger geworden ist. Der Spieler will, dass die Frau die Schwangerschaft abbricht. Es besteht das Risiko, dass sie an die Öffentlichkeit gehen könnte.

ZDF Magazin Royale: Geschäftsmodell Spielerberater Freitag, 11.11.2022, 23 Uhr im ZDF – Link zur ZDF-Mediathek.

„Ich hoffe, sie macht nichts, sonst mach’ ich sie kaputt“, schreibt der Spieler an eine Person aus seinem privaten Umfeld. Diese versucht, ihn zu beruhigen: „Wirst du nicht. Du wirst es ehrenvoll ertragen wie ein Mann. Und Schaden begrenzen.“ Und was nun? Offenbar gibt es einen Mann, der die Probleme aus der Welt schaffen kann. „Ich rede mit Roger und den Anwälten“, schreibt der Spieler kurze Zeit später.

Das Fazit im ZDF Magazin Royale: „Und so läuft‘s im Spielerberatungs-Game. Das wahre Kapital von Spielerberatern sind Fußballprofis mit Problemen. Und je größer die Probleme, umso besser für die Berater. (...) Fußballprofis sollen zu Millionenbabys werden. Die sollen Fußball spielen und bloß nichts alleine regeln können oder gar unabhängig werden.“ (tvd)