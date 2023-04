„Lächerliche Typen“: Böhmermann zieht über Haartransplantationen her

Von: Max Schäfer

Böhmermann beschäftigt sich im ZDF Magazin Royale mit Haarausfall und Glatzen. (Screenshot) © ZDF

Jan Böhmermann zieht im ZDF Magazin Royale über die Fragilität her, die Haarausfall bei manchen Männern auslöst und wirft die uralte Frage nach Männlichkeit auf. Die TV-Kritik.

Frankfurt – Jan Böhmermann beschäftigt sich im ZDF Magazin Royale mit der Fragilität von einigen Männern. Man muss beinahe sagen: Er beschäftigt sich wieder damit, schließlich hat er in „Nuhr im Zweiten“ in der vorherigen Folge die „Alles bleibt so, wie es ist“-Einstellung Konservativer offengelegt, die Teil davon ist. Statt der politischen Sehnsucht nach einer Rückkehr ins letzte Jahrhundert oder dem Erhalt des Status Quo thematisiert Böhmermann nun Haare. Genauer: Haarausfall. Spektakulär geht anders.

„Es geht um eine Bevölkerungsgruppe, die so sehr gedemütigt und von gesellschaftlichen Schönheitsnormen gebrochen wird, wie keine Zweite. Heute geht es im ZDF Magazin Royale um Männer mit Glatze“, erklärt Böhmermann. Ganz frei von einer Kritik am Verhalten – konkret dem Drang, sich selbst trotz aller Privilegien als Opfer zu verstehen – bleibt deshalb auch diese Folge nicht.

Am Beispiel Haarausfall entdeckt Böhmermann im ZDF Magazin Frage nach Männlichkeit neu

Letztendlich dreht sich das ZDF Magazin also um die Frage, was eigentlich Männlichkeit sein soll: Dem Drang, dem gesellschaftlichen Ideal eines Mannes zu entsprechen, oder die Abweichungen zu akzeptieren. Böhmermann wirft damit keine neue Frage auf, schließlich hat etwa sein musikalischer Gast Herbert Grönemeyer im Lied „Männer“ schon 1984 davon gesungen.

Böhmermann geht mit Empathie und Spott an das Thema Haarausfall heran. Empathisch zeigt er sich gegenüber allen, die sich mit der biologischen Normalität abfinden. Spöttisch zeigt er sich dagegen gegenüber allen, für die Haarausfall einen Verlust ihrer Männlichkeit bedeutet und die unbedingt etwas dagegen tun wollen.

Böhmermann zieht über Diskriminierungsvergleich Glatzköpfiger her

Wenn es um Männer geht, die sich über Kommentare über ihre Haare diskriminiert sehen und diese, wie es Schauspieler Lars Eidinger 2018 oder ein britisches Gericht 2022 gemacht haben, mit sexistischen Kommentaren vergleichen, ist das durchaus angebracht. Das hat etwa „Berlins bekanntester DJ für Ü30-Partys“ Lars Eidinger (Zitat Böhmermann) gemacht. Erst letztes Jahr urteilte ein Gericht ähnlich.

Genauso kontert Böhmermann Ausreden von Männern, die wohl ein eher toxisches Männlichkeitsideal verfolgen: „Männer mit Glatze sind also zu weich für Testosteron. Sie sind praktisch allergisch gegen ihre eigene Männlichkeit.“

Böhmermanns später Konter auf Neo Magazin Royale-Interview 2017

So bekommt FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner seine Retourkutsche. „Männer ab 30 in all ihrer Unsicherheit sind, egal wie sie auf dem Kopf aussehen, immer eine aufgemalte Fiktion, die Substanz vorgaukelt“, moderierte Böhmermann ein Lindner-Zitat an. Der hatte 2017 im Interview mit Böhmermann erklärt: „Als ich in Ihrem Alter war, sah meine Frisur so ähnlich aus wie Ihre jetzt und da habe ich gesagt: ‚Das kann ich nicht so lassen.“

Und auch allgemein zieht der ZDF-Moderator über Männer her, die sich Haare transplantieren lassen: „Männer, die etwas werden wollen, legen sich lieber unters Messer als zufrieden zu sein mit dem, was sie sind: lächerliche Typen. Lächerliche Typen, die wegen etwas, das fast jedem Mann früher oder später passiert, Geld ausgeben, für sowas hier.“ Anschließend folgt ein Video, in dem erklärt wird, wie eine Haartransplantation durchgeführt wird.

Böhmermanns seltsamer Rundumschlag gegen Haarausfall-Ängste

Böhmermanns Rundumschlag gegen alles, was Männer gegen Haarausfall ist jedoch zu allgemein. Im Falle von Männern, die einem toxischen Ideal von Männlichkeit nacheifern und Unternehmen, die aus falschen Versprechungen ein millionenschweres Geschäftsmodell machen, ist Kritik definitiv angebracht. Abseits dieses einzelnen Aspekts wird die ZDF Magazin-Folge dem Anspruch, investigative Themen zu behandeln oder Debatten anzustoßen, nicht gerecht.

Bei der Kritik an Haartransplantationen tritt Böhmermann zumindest nicht nach unten, schließlich haben nicht alle Arbeiter:innen und Angestellte die etwa 2000 bis 8000 Euro, die sie für ihr Aussehen opfern können. Was spricht jedoch dagegen, wenn sich derjenige danach besser fühlt? Nichts. Böhmermanns Rundumschlag gegenüber allem, was mit Haarausfall zusammenhängt, ist daher zu unspezifisch, aber kratzt er doch oben die richtige Frage an. (Max Schäfer)