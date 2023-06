„Unsichtbare Hand des Eventmarktes“: Böhmermann legt Eventims schmutzige Praktiken offen

Von: Max Schäfer

Teilen

Jan Böhmermann kritisiert im ZDF Magazin Royale den Ticketverkäufer Eventim. (Screenshot) © ZDF

Jan Böhmermann attackiert im ZDF Magazin Eventim und zeigt, wie das Unternehmen mit unfairen Mitteln die Musikbranche dominiert – und ihr letztlich schadet. Die TV-Kritik.

Frankfurt - Hunderte Euro, um ins Nirgendwo von Deutschland zu fahren, wahlweise warmes oder überteuertes Bier auf entweder schlammigen oder staubtrockenen Äckern zu trinken, während die immergleichen Bands spielen: Jan Böhmermann kümmert sich in der letzten Folge ZDF Magazin Royale vor der Sommerpause passend zur Saison um Festivals und Konzerte. Dabei geht es aber nicht um die Frage, wieso die „Wir wollen den Punk wirklich töten“-Band rund um Rock-Schlagersänger Campino zum 103. Mal bei Rock am Ring aufgetreten ist – zumindest nicht direkt. Böhmermann behandelt das Unternehmen, über das sich die meisten Konzertbesucher:innen schon aufgeregt haben könnten: Eventim.

Damit zerrt Jan Böhmermann einen Unternehmer auf die große Bühne im ZDF-Hauptprogramm, der da noch weniger hingehört als es inzwischen für die untoten Toten Hosen gilt. Inhaltlich hat es Eventim durchaus verdient, auf der Bühne zu stehen. Dessen Geschäftsführer Klaus-Peter Schulenberg lässt dabei jedoch jede Bühnentauglichkeit vermissen. Dessen Reden, zumindest Auszüge davon, die Böhmermann zeigt, sind zum Einschlafen. Schulenberg hat aber andere Fähigkeiten.

Jan Böhmermann nimmt sich im ZDF Magazin Eventim vor

Böhmermann beschreibt, wie Eventim durch alle möglichen Gebühren für steigende Ticketpreise und eigene Gewinne sorgt, diese durch die eigene Wiederverkaufsplattform noch einmal erhöht, Konkurrenzunternehmen aufkauft, darunter auch die Organisatoren von Rock am Ring, und neue gründet. Eventim ist so „too big to fail“, sagt Böhmermann und folgert: „Die unsichtbare Hand des Marktes, des deutschen Eventmarktes, gehört Klaus-Peter Schulenberg.“ Die gesamte Musik- und Kulturbranche ist von ihm abhängig.

Letztlich lässt sich dieser Teil des ZDF Magazins leicht abkürzen: Der Kapitalismus macht Kapitalismus-Dinge. Großunternehmen schaffen Monopole – ohne Rücksicht auf Verluste. Statt um Amazon geht es eben diesmal um die deutsche Unterhaltungsbranche und Eventim. Die Neuigkeit, die Böhmermann präsentiert, ist eben das Unternehmen – und dessen möglicherweise strafrechtlich relevanten, aber doch mindestens unethischen Geschäftspraktiken. Dazu zählen etwa Böhmermanns Berichte von Ermittlungen wegen Cum Ex-Geschäften und Bestechung und Bestechlichkeit beim Ticketverkauf bei der WM 2006.

Sendung ZDF Magazin Royale Moderator Jan Böhmermann Titel Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium Hashtag der Woche #Witzefrei Termin 9. Juni 2023 Online verfügbar bis 8. Juni 2024

Nicht sonderlich überraschend ist dann Böhmermanns Schilderung, dass Eventim während der Corona-Zeit mehr als 15 Millionen Euro von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien erhalten hat. Dort ist Schulenbergs Stieftochter Regierungsdirektorin, die noch dazu im Aufsichtsrat von Eventim sitzt. Gleichzeitig ist sie Gesellschafterin eines Vermögensverwaltungsunternehmens, deren Geschäftsführerin ebenfalls eine alte Bekannte des Eventim-Chefs ist.

Böhmermann hofft mit Eventim-Enthüllung auf den großen Knall – das dürfte aber schwierig werden

Böhmermann zeigt die Vernetzung in einer Grafik. Diese erinnert an Claus von Wagners berüchtigte Tafelnummern in der Satiresendung „Die Anstalt“, wirkt aber insgesamt doch etwas schwach. Die Verbindungen sind zwar augenscheinlich da, ob das illegal ist und dadurch mehr Geld geflossen ist, bleibt aber unklar. Auf jeden Fall passt jedoch diese Aussage des ZDF Magazin-Moderators: „Die einen sagen bestimmt: Jaho, beim heiligen Graichen, das ist doch bestimmt ein multidimensionaler Interessenskonflikt.“

Böhmermann hofft bei diesem ZDF Magazin offenbar auf einen großen Knall, wie er etwa bei „Nuhr im Zweiten“ gelungen ist. Weil jedoch die Cum Ex-Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, die Ermittlungen wegen der WM 2006 schon zu lange her sind und am Ende sichere Beweise fehlen, bleibt nur der Verdacht und das Geschmäckle. Und die Erkenntnis, dass Eventim in vielen Punkten verbraucherfeindlich.

Eventim und Schulenberg sind laut Böhmermann „eine Katastrophe für die kulturelle Vielfalt“

Recht hat der ZDF-Moderator jedoch, wenn er Eventim und Schulenberg als „eine Katastrophe für die kulturelle Vielfalt in Deutschland“ und „kleinere Artists und Bands“ bezeichnet. Die Vielfalt geht verloren, wenn immer mehr Veranstalter:innen und Kulturräume aufgekauft werden und entweder verschwinden oder sich an das aufgedrückte Programm halten müssen.

ZDF Magazin Royale in der Mediathek Das ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann vom Freitag, 9. Juni 2023, ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Das gilt auch, wenn Festivals immer nur die Toten Hosen und andere altbekannte, erfolgreiche Bands buchen, statt mutig zu sein und noch unbekannteren Künstler:innen die Bühne zu überlassen. Abwechslung gibt es dann nicht – und wenig neue, innovative Musik, weil das Risiko zu groß ist, von der Kunst zu leben.

Welche Seite der Kunst Böhmermann in seinem destruktiven ZDF-Magazin-Stil vergisst

Satire, besonders Böhmermanns Format, das auf einen Knall hofft, hat naturgemäß etwas Destruktives. Die Situation ist schlecht, keine Frage. Dennoch gilt gerade auch jetzt in der Open Air Festival-Zeit: Es gibt Alternativen, die nicht kommerziell sind und Vielfalt in der Musik und der Kunst allgemein fördern. Dazu gehören etwa ehrenamtliche Vereine oder die „Umsonst und Draußen“-Festivals, die keinen Eintritt kosten, aber, noch viel wichtiger, unbekannteren, jungen und meist auch lokalen Künstler:innen ihre Bühnen überlassen.

Wer vielfältige und auch bezahlbare Musik sucht, ist dort richtig. Die berühmten „kleinen Läden“ leben. (Max Schäfer)

Nicht zum ersten Mal legt sich das ZDF Magazin Royale mit einflussreichen Personen in der Kultur- und Musikbranche an. Böhmermann wollte die Schlager-Illusion zerstören.