Science-Fiction-Legende Rainer Erler: „Mich interessiert, was morgen mit uns geschehen wird!“

Rainer Erler bei der Verleihung „Deutscher Regiepreis“ Metropolis in München im Jahr 2013. © IMAGO / Lindenthaler

Ansichten eines Visionärs zum 90. Geburtstag: Regisseur und Schriftsteller Rainer Erler über seinen Kultfilm „Fleisch“, James Cameron, die „Letzte Generation“ und Unsterblichkeit als das Ende unserer Zivilisation.

Der Prophet zählt im eigenen Land bekanntlich wenig. Rainer Erler ist diesbezüglich einerseits eine Ausnahme und andererseits auch wieder nicht. Obwohl die größten Erfolge des Vaters des Science-Thrillers mittlerweile Jahrzehnte zurückliegen, wird er nach wie vor fast kultisch verehrt. Im Ausland allerdings doch noch mehr als in Deutschland, wo er mit seinem inhaltlich wie formal meisterlich gestalteten Frühwerk „Die Delegation – eine utopische Reportage“ (1970), der futuristischen Antwort auf Orson Welles „Citizen Kane“ (1941), der Serie „Das Blaue Palais“ (1974 – 1976, Kamera: Joseph Vilsmaier!) oder dem Organraub-Krimi „Fleisch“ (1979) Fernsehgeschichte schrieb.

Das am 26. August 1933 geborene, waschechte Münchner Kindl, welches seit Recherchen für „Das schöne Ende dieser Welt“ (1984) mit seiner Familie mindestens die Hälfte des Jahres in Western Australia wohnt, ist nach wie vor von wacher Intelligenz geleitet. FR-Autor Marc Hairapetian hat vom Frühjahr 2020 bis zum Vorabend seines 90. Geburtstag mehrere Gespräche mit dem visionären Regisseur, Drehbuchautoren, Produzenten und Romanschriftsteller in Personalunion geführt. Lesen Sie bitte selbst, dass die mehrfach preisgekrönte, lebende Science-Fiction-Legende (u.a. 1965 Ernst-Lubitsch-Preis für „Seelenwanderung“, 2004 Bundesverdienstkreuz am Bande, 2013 Deutscher Regiepreis Metropolis für sein Lebenswerk) nach wie vor ganz eigene Ansichten über gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Zusammenhänge hat. Sein Vater wurde übrigens 98 und seine Mutter 94. Alles Gute zum 90., Rainer Erler!

Herr Erler, wie geht es Ihnen am Vorabend Ihres 90. Geburtstags?

„Altwerden ist nichts für Feiglinge …“, sagte mein Freund Blacky Fuchsberger. Jetzt, wo er tot ist, steht der Satz in einem wunderschönen öffentlichen Brunnen vor seinem Haus in Grünwald bei München! Ich muss bekennen: Ich bin ein Feigling.

Nachdem Sie keine Filme mehr drehen. Schreiben Sie noch an Büchern?

Ich schreibe nicht mehr. Aber alle meine Bücher werden zur Zeit in dem norddeutschen Verlag „p.machinery“ wiederaufgelegt. Außerdem ist dort soeben der Band „Die Zukunft im Blick“ erschienen, wo bekannte Personen der Deutschen Science-Fiction- und Literaturszene sich mit meinem Lebenswerk beschäftigen. Als Bonus gibt es darin das Drehbuch zu meinem Film „Operation Ganymede“.

Sie sind quasi der Erfinder des SciFi-Öko-Thrillers. Sehen Sie jemanden, der in Ihre Fußstapfen treten könnte? Vielleicht „Avatar“-Regisseur James Cameron?

Keiner ist meinen Science-Thrillern nachgefolgt. Keiner hat es je versucht.

Innerhalb des von Ihnen kreierten Genres ist das Spektrum gewaltig. Die meisten Ihrer Filme untersuchten dabei gesellschaftspolitische Themen wie Kernenergie, Atommüll, Ethik in der wissenschaftlichen Forschung, Genmanipulation oder Organhandel. Welches Thema, fasziniert Sie heute?

Grundsätzlich: Mich interessiert, was morgen mit uns geschehen wird!“ Daher finde ich das Prädikat „prophetisch“, das mir freundlicherweise verliehen wurde, für durchaus angemessen.

In den 1960er Jahren drehten Sie allerdings noch allegorische Mysterienspiele über die Wirtschaftswunder-Ära wie „Seelenwanderung“, pointierte Krimis wie „Lydia muss sterben“, wo der spätere TV-Lederstrumpf Hellmut Lange glänzte, oder mit „Der Attentäter“ den ersten Film über Widerstandskämpfer Georg Elser. Wie kamen Sie 1970 zu „Die Delegation – eine utopische Reportage“?

„Seelenwanderung“ mit Wolfgang Reichmann und Hanns Lothar, ursprünglich fürs Fernsehen produziert, lief wochenlang in Programmkinos. Ab da hatte ich die freie Wahl in Themen und Gestaltung. Die Frage „Sind wir allein in diesem unendlichen Universum?“ hat damals nicht nur mich fasziniert. Stanley Kubricks Meisterwerk „2001: Odyssee im Weltraum“ oder Erich von Dänikens Bücher kamen fast zeitgleich mit „Die Delegation - eine utopische Reportage“ heraus, wo der leider früh verstorbene österreichische Schauspieler Walter Kohut als zuerst skeptischer, dann an die Existenz von Ufos glaubender Journalist die Idealbesetzung war.

1974 haben Sie mit dem Fünfteiler „Das Blaue Palais“ die wohl beste deutsche Science-Fiction-Serie mit internationalem Cast an Originalschauplätzen in Thailand, Hongkong, Schottland oder den USA gedreht. Was ist Ihre Lieblingsfolge?

Vonseiten des Publikums immer wieder zitiert: „Unsterblichkeit“, wo die freigesetzten, unsterblichen Taufliegen das Ende unserer Zivilisation bedeuten könnten. Apokalypse mit „einem winzigen Pärchen von Drosophylla“, ohne Atombomben oder Kometen-Einschlag. Und Peter Fricke und Evelyn Opela, die die hochschwangere Loumi Iacobesco ersetzte, waren als Wissenschaftler auch ein filmisches Traumpaar.

Ihr größter Erfolg war 1979 „Fleisch“, indem Jutta Speidel, Herbert Herrmann und Wolf Roth unschuldig in eine Organraub-Geschichte in den USA verstrickt werden. Das Publikum war mitgerissen und verstört. Genau das, was Sie erreichen wollten?

Mein Film war auch ein Plädoyer für Organspendeausweise. „Was ist der Mensch wert, so in Dollar und Cent…?“, fragt im Titel-Song Ron Williams, der auch in der Hochzeitsszene von Jutta und Herbert am Anfang mitspielte. Aber nach wie vor werden Verstorbene verbrannt oder verscharrt, obwohl Organe dringend benötigt werden, um Leben zu retten.

Stimmt es, dass Sie beinahe mit dem ebenfalls sehr umweltbewussten Hollywood-Star Robert Redford zusammengearbeitet hätten?

Es war eine Idee. Hollywood-Gagen sind unerschwinglich für uns. Das Projekt war eine Adaption meines Romans „Ein Feuerzeichen“, den ich leider nicht mehr verfilmt habe.

Da Sie häufig brisante Themen anrührten: Waren die Dreharbeiten mitunter auch gefährlich?

So im Nachhinein: Ich hätte wider besseres Wissen diverse Situation besser vermieden. Zum Beispiel Dreharbeiten in Brasilien für „Plutonium“, wo unser belichtetes Material von der Regierung beschlagnahmt wurde. Wir haben die Rollen nie mehr wiederbekommen. Aber wir drehten alles doppelt. Das Duplikat hatte dann meine Frau in ihrer Handtasche.

War es in den 1970er und 80er Jahren eher möglich, im Fernsehen unterhaltsame Filme mit Anspruch zu machen?

Vielleicht. Ich hatte jedenfalls alle Freiheiten, und ich habe sie genutzt. Zwölf Jahre war ich bei der Bavaria Atelier GmbH als freier Regisseur, Produzent und Autor. Die Bavaria wiederum fungierte als Auftragsproduzentin für SWR und WDR, das waren die eigentlichen Eigentümer der Geiselgasteiger Studios. Als wir, meine Frau Renate und ich, uns selbständig mit der Pentagramma Filmproduktion machten, war unser Auftraggeber in erster Linie das ZDF. Jedes Jahr ein Film. Wie wir mit den stets knappen Fernsehspiel-Budgets der Sender Kinofilme machen können, das war nur unser Problem.

Warum war nach „Die Kaltenbach-Papiere“ für die UFA Fernsehproduktion Berlin 1991 Schluss mit Ihren Science-Thrillern im Fernsehen?

Es war überhaupt ein Schlusspunkt. Ich war 60. Es kamen noch zwei Versuche: Die Bücher „Ein Feuerzeichen“ und „Delay“. Aber nochmal zwei Filme? Nein! Es war genug.

Warum haben Sie im Ausland, darunter in der Ukraine und Russland, mehr Fans als in Deutschland? Zählt der Prophet im eigenen Land tatsächlich nichts?

Da ist vielleicht etwas dran. Ich bekomme wirklich fast täglich Fan-Post, mitunter sogar noch ganz analog in Briefform, aber natürlich auch per Email. Der nachhaltige Erfolg meiner Filme, schon wegen der Mischung aus Zeitlosigkeit und Aktualität der Themen, erstaunt mich selbst!

Ihre Filme kann man als visionär bezeichnen. Haben Sie auch das Thema Corona vorher gesehen?

Mein Film „Zucker – Eine wirklich süße Katastrophe“ mit dem wundervollen Helmuth Lohner nahm 1989 das Thema wieder einmal vorweg. Nicht eine Pandemie, die Menschen tötet, aber eine weltweite Seuche mit Mikroben, die unsere Zivilisation von Grund auf zerstören.

Nachdem wir beide Corona überlebt haben: Wie sehen Sie - nicht nur ökologisch betrachtet - die Zukunft unseres „blauen Planeten“?

Die „Letzte Generation“ hat leider Recht mit den Protesten. Auch wenn sie mehr Kritik als Zustimmung erntet.

Weshalb leben Sie eigentlich seit langen in Western Australia?

Es hat sich so ergeben. Ich habe in über 30 Ländern Filme produziert. Darunter eben auch in Western Australia. Für „Das schöne Ende dieser Welt“ reisten meine Frau und ich mit unsrer Tochter Tatjana das erste Mal im Dezember 1981 nach Australien. Ab 1982 sind wir regelmäßig von November bis April vor dem bayerischen Winter nach Perth „geflüchtet“.

Sie haben kürzlich einen Vertrag mit der DVD- und Blu-Ray-Company Fernsehjuwelen abgeschlossen. Was versprechen Sie sich davon?

Erfolg! Meine Filme sind dort remastered in den neuen, aktuellen Systemen erschienen, so auch „Das Blaue Palais“, „Die Quelle“ und „Reise in eine strahlende Zukunft“, alle mit Doku und Videointerviews.

Welche Filme haben Sie selbst inspiriert?

Es gab einige Hundert von wunderbaren Filmen, die mich in meiner Jugend und auch später als Regie-Assistent von Paul Verhoeven und Franz Peter Wirth geprägt haben. Ich nenne mal drei: „Der dritte Mann“ von Carol Reed. Die Ernst-Lubitsch-Komödie „Sein oder Nichtsein“ und schließlich „Avatar“, auch wenn ich James Cameron nach wie vor nicht als meinen Nachfolger sehe. (Interview: Marc Hairapetian)