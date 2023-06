„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“: Der Sand im Getriebe der Zeit

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Phoebe Waller-Bridge als Helena und Harrison Ford als Indiana Jones in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. © epd

James Mangolds „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ verwandelt Spielbergs klassische Filmserie in einen Blockbuster wie viele andere.

Man kann sich fragen, wer eigentlich der größere Archäologe ist, Indiana Jones oder Regisseur James Mangold. Zuletzt hatte Steven Spielberg vor fünfzehn Jahren die von George Lucas erfundene Actionfigur vom Regal geholt und etwas Staub von seiner Lederhutkrempe gepustet. Natürlich nicht allzu viel. Denn was wäre Harrison Fords störrischer Professor ohne sein nach heutigen Vorstellungen höchst suspektes postkolonialistisches Raubrittertum? Nicht von ungefähr hatten Spielberg und Lucas seine Abenteuer weit in der Vergangenheit platziert. Neben wildgewordenen Nazi-Schurken waren ethische Debatten über kulturelle Aneignung nun wirklich gar kein Thema.

Das ist nun nicht mehr ganz so einfach, denn mit einem inzwischen 81-jährigen Ford nähert sich die Spielzeit zwangsläufig einer Epoche, in der die weltpolitische Führungsrolle der Vereinigten Staaten auch im eigenen Land infrage gestellt wurde. Wenn Professor Jones recht lustlos seine letzte Vorlesung absolviert, ihm Kollegen noch eine Nippes-Trophäe als Andenken überreichen, die er dann auf der Straße dem nächsten Obdachlosen schenkt, bestimmt eine Parade für heimgekehrte Mondfahrer das Straßenbild – begleitet von mächtigeren Gegendemonstrationen der Anti-Vietnamkriegs-Bewegung. Auf den emphatischen Blechbläser-Satz der John-Williams-Filmmusik muss man noch etwas warten, erst einmal spielen die Rolling Stones ihr Indiana-Jones-Thema: „You can’t always get what you want.“

„Das Rad des Schicksals“ – für Indiana Jones scheint es eingerostet. Bis ihn seine Patentochter Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) an die lebenslange Obsession ihres Vaters Basil erinnert: Gemeinsam mit Jones fand der zu Kriegszeiten in einem Nazi-Schloss die Hälfte eines altgriechischen Instruments, mit dem der große Archimedes den Lauf der Zeit manipulieren wollte. Der deutsche Wissenschaftler Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) wollte das Objekt komplettieren, um Hitler doch noch zum Herrn der Welt zu machen.

Die originellste Drehbuchidee nutzt den Umstand, dass ehemalige NS-Wissenschaftler wie Wernher von Braun seinerzeit am US-Weltraumprogramm arbeiteten, für ein Comeback des alten Schurken. Und so muss Indiana Jones, begleitet von der todesmutigen Helena, wieder in den Ring steigen, um Voller mehr als einen einzigen Strich durch die Rechnung zu machen. Es könnte ein herrlicher Film werden, doch manchmal ist es eben leichter, einen guten Anfang für eine Geschichte zu schreiben, als einen überzeugenden Plot.

Man kann sich gut vorstellen, wie aus diesem hübschen Einfall schließlich – in mehr als einem Jahrzehnt Entwicklungszeit – ein Monstrum von einem Film entstanden ist, das selbst mythische Ausmaße angenommen hat. Völlig in Vergessenheit geraten ist dabei George Lucas’ ursprüngliche Vision eines modernen B-Pictures. Ganze 18 Millionen Dollar hatte der Erstling „Jäger des verlorenen Schatzes“ 1981 gekostet, Spielberg, schon damals weit höhere Budgets gewohnt, meisterte die sportliche Aufgabe mit Bravour. Eingespielt wurden damals 390 Millionen Dollar.

Nun betragen bereits die Produktionskosten 300 Millionen, die man an allen Ecken und Enden sehen soll: Eine knapp halbstündige Rückblende führt einen digital um ein Vierteljahrhundert verjüngten Ford zurück in die vierziger Jahre zu einer Art Luxus-Remake der nun klassischen Filme. Alles, was der technische Zauber dabei aber vermittelt, ist die finstere Botschaft dieser Tage: Wartet nur ab, in ein paar Jahren brauchen wir keinen Harrison Ford mehr, dann schafft es die KI alleine.

Es gibt hinreißende „showstopper“ im Film, etwa wenn sich Ford auf einem Polizeipferd seinen Weg durch das von Paradierenden und Demonstrierenden verstopfte Manhattan bahnt. Und im weiteren Verlauf des 154-Minuten-Werks Postkarten-Schauplätze in Marokko, Griechenland und schließlich Sizilien. Auch eine Begegnung mit den gefürchteten Schlangen bleibt Indiana Jones nicht erspart, aber wer hätte besser gewusst als der abwesende Spielberg, dass gerade die schrillen Augenblicke der Serie vom Charme des Handgemachten lebten. Wo ist die kindliche Freude am einfach nur Abgefahrenen? Verlässt man diesen Pfad, macht man sich zwangsläufig wieder Gedanken um andere Dinge. Zum Beispiel, warum die politische Rahmung des Anfangs später überhaupt keine Rolle mehr spielt.

Steven Spielberg, der mit „Der weiße Hai“ den modernen Blockbuster erfunden hat, weiß, warum ihn selbst ein solches Projekt nicht mehr interessieren würde. Die Geister, die er gerufen hat, machen ohnehin, was sie wollen. Erwartungshaltungen werden geweckt, beliebte Nebenfiguren von früher durchaus liebevoll wieder auf die Bühne gebeten, der Fan-Geschmack antizipiert. Erwartungen werden bedient, aber niemals übertroffen. Aus einer verwegenen Filmserie, die noch im vierten Teil den Charme des Absurden zelebrierte, ist ein aufgeräumter Themenpark geworden. Das Kostbarste, was es darin zu finden gibt, sind noch ein paar Einzeiler der Titelfigur.

An einem Punkt erklärt ihr der glücklich wiederaufgetauchte einstige Weggefährte Sallah (John Rhys-Davies) melancholisch: „Ich vermisse es, jeden Morgen aufzuwachen und mich zu fragen, welches Abenteuer uns der neue Tag bescheren wird.“ Alles, was Jones darauf in seiner unvergleichlichen Trockenheit antworten kann, ist: „Diese Tage kommen und gehen.“ So sollte man es wohl auch mit diesem willkommenen, aber enttäuschenden Wiedersehen halten. Und mit all unseren kostbaren Filmerinnerungen.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals. USA 2023.

Regie: James Mangold. 154 Minuten.

Interview mit Harrison Ford, S. 18/19