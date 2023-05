„Im Rausch der Tiefe“: Lockruf der Leinwand

Von: Daniel Kothenschulte

Das schöne, aber gefährliche Blau im „Rausch der Tiefe“. © Studiocanal

Phänomen Retrokino: Auf mehr als 250 Leinwänden läuft am kommenden Dienstag Luc Bessons „Im Rausch der Tiefe“.

Wenn an jedem ersten Dienstag im Monat in mehr als 250 deutschen Kinos ein alter Film gezeigt wird, könnte man eine verschworene Gemeinde dahinter vermuten. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Retro-Phänomen der französische Filmkonzern Studiokanal, in Zusammenarbeit mit den Firmen Constantin und Capelight, die ebenfalls Rechte an vielen alten Filmen besitzen.

Es ist ein erstaunliches Erfolgsphänomen abseits des aktuellen Kinomarkts, das zugleich nichts zu tun hat mit der Arbeit von Filmmuseen und Kinematheken, die Archivkopien in sorgfältig kuratierten Retrospektiven präsentieren. Raritäten finden sich hier nicht im Programm, nichts, was nicht schon lange auf DVD oder Stream verfügbar wäre. Der Erfolg der Reihe besteht vielmehr darin, Kultfilme in einer einzigen Vorstellung auf der Leinwand wiedersehen zu können.

Man kann schon etwas wehmütig werden, wenn man dagegen nach Paris blickt, wo es immer noch Filmverleiher gibt, die sich auf cineastische Entdeckungen spezialisieren, und Kinos, die regelmäßig ganze Ernst-Lubitsch- oder Agnes-Varda-Reihen zeigen. Trotzdem beweist dieses kommerzielle deutsche Kinophänomen noch immer den Lockruf der Leinwand: Gerade in der Sommerflaute ist die Gelegenheit günstig, Kinophänomene der Vergangenheit auf ihre Haltbarkeit hin zu überprüfen – zumal es meist die besonders großen Multiplex- und Lounge-Theater sind, die mitspielen.

Liebe, Rivalität, alles in Blau

Am kommenden Dienstag also noch einmal eintauchen ins tiefe Blau von „Im Rausch der Tiefe“ („Le grand bleu“): Schon 1988 war die unschuldige Liebesgeschichte zwischen einem Tieftaucher und einer Versicherungsagentin, flankiert von der kaum minder liebevollen Rivalität zu dessen Jugendfreund, dem amtierenden Tauchweltmeister, ein außergewöhnliches Phänomen.

Es war eine Zeit, als der anspruchsvolle Autorenfilm überall in Europa in eine Krise geriet und junge Filmemacher stattdessen ein hedonistisches Genrekino für hedonistische Zeiten ausprobierten. Luc Besson hatte sich drei Jahre zuvor mit dem Neo-Noir-Thriller „Subway“ einen Namen gemacht, nun erfüllte sich der ehemalige Tauchlehrer einen persönlichen Traum. Angelehnt an die Lebensgeschichte zweier Tauchchampions aus den 60er Jahren, rückte er den Rausch der Tiefe ins Märchenhafte. Zwei kaum bekannte Hauptdarsteller, Jean-Marc Barr und der noch heute erfolgreiche Jean Reno, spielten Jacques Mayol und Enzo Molinari. Hollywoodstar Rosanna Arquette ist die Schönheit am Ufer. Bei einer zufälligen Begegnung entflammt sie für den Amphibienmenschen Jacques und erfindet sich eigens einen Versicherungsauftrag, um ihm zur Tauchweltmeisterschaft nach Taormina auf Sizilien nachzureisen.

Ebenso gut hätte Arquette in die Rolle von Arielle, der Meerjungfrau gepasst, an der zur selben Zeit das Disney-Studio werkelte. Doch hier war zur Abwechslung ein Mann die Andersen-Figur, und eine Frau aus Fleisch und Blut vergeblich darum bemüht, sie dauerhaft an Land zu ziehen. Delphin müsste man sein – den freundlichen Säugern folgte ihr Geliebter offensichtlich überall hin, während sie ihn nicht einmal mit der Nachricht über ihre Schwangerschaft zurück an Land bekommt.

Für umgerechnet rund zwölf Millionen Euro produziert, hielt sich das 132-Minuten-Werk über ein Jahr in den französischen Kinos, und auch in Deutschland sahen es 1988 rund 900 000 Menschen. Wer Glück hatte, bekam eine 70mm-Kopie zu sehen, was schon damals als besonderes cinephiles Ereignis galt.

Tatsächlich sind die tiefblauen Unterwasserszenen heute so imposant wie damals, während Eric Serras seinerzeit auch als Album erfolgreicher Synthie-Pop-Soundtrack vom Zahn der Zeit gefährlich angefressen klingt. Gedreht in einem Englisch, das den männlichen Hauptdarstellern schwer über die Lippen rollt und mit einer Vorliebe für eingestreute Slapstick-Einlagen wie aus Pierre-Richard-Komödien, musste der Film förmlich an amerikanischen Kinokassen scheitern.

Die Leichtigkeit der 80er

In Europa aber bekam man nicht genug davon, sogar eine 160-Minuten-Version lieferte Besson später nach. Der Regisseur hob ab zu einer internationalen Karriere, die ihre Höhepunkte mit „Nikita“, „Léon – der Profi“ und „Das fünfte Element“ erlebte, bevor er sich in immer kommerzielleren und obskureren Projekten verlor.

Ein Ereignis aber ist „Le grand bleu“, sein persönlichster Film, noch immer: Auch wenn er hauptsächlich an Stränden und im Wasser spielt, haben sich die späten 80er in ihn eingeschrieben – auch ohne Disco und Neonlicht. Unbeschwert, unpolitisch, ein wenig esoterisch und getragen von einer unschuldigen, fast asexuellen Körperlichkeit, lässt er die Sorgen der Zeit nicht in sein sauberes Blau hinein. Auf dem Höhepunkt von Aids genießt das Liebespaar ungeschützten Geschlechtsverkehr, bevor eine andere, gänzlich irrationale Todesnähe die paradiesische Kulisse durchdringt.

Der katholische „film-dienst“ beklagte in seiner Kritik „die glorifizierenden Selbsttötungen“ der Taucher. Auch damit aber nahm es Luc Bessons unbeschwertes Kino nicht allzu ernst. Für den amerikanischen Markt fügte der Regisseur noch eine Einstellung an, in der ein Delphin seinem Helden zur Rettung eilt.

Im Rausch der Tiefe. Regie: Luc Besson. Wiederaufführung. F 1988. 132 Min.