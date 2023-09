„Heart of Stone“: Austauschbarer Agenten-Film ohne Herz

Von: Marc Hairapetian

Teilen

Gal Gadot zieht sich in „Heart Of Stone“ so gut wie sie nur kann aus der Affäre. © Robert Viglasky/Netflix/Imago

Jetzt bei Netflix: Gal Gadot steht als eine Art weiblicher James Bond in den Action-Szenen zwar ihre Frau, doch fehlende Charakterzeichnung und schlechte CGI-Aufnahmen trüben den Gesamteindruck.

Frankfurt - Es war nur eine Frage der Zeit, wann es zu James Bond, Agent 007 und Ethan Hunt aus der ebenfalls schier unverwüstlichen „Mission: Impossible“-Reihe ein weibliches Pendant geben würde. Einen ersten Versuch unternahm die Filmwelt bereits 2017 mit der von Charlize Theron sehr tough verkörperten Lorraine Broughton in „Atomic Blonde“. Da dachte sich wohl Netflix, wer könnte Daniel Craig und Tom Cruise besser in den Schatten stellen als Gal Gadot? Die 178 Zentimeter große „Miss Israel“ des Jahres 2004, die 13 Jahre später weltweit als „Wonder Woman“ in der gleichnamigen DC-Verfilmung bekannt wurde, diente zwei Jahre beim Militär ihres Heimatlandes, vereint also äußere Schönheit mit physischer Präsenz.

An Gal Gadot liegt es am wenigsten, dass der Agentenfilm „Heart of Stone“ enttäuscht

Bei ihrem neuesten, von ihr coproduzierten Film „Heart of Stone“ macht man leider die Rechnung ohne den Wirt. Dabei zieht sich Gadot so gut wie sie nur kann aus der Affäre. An ihr liegt es am wenigsten, dass der rund um den Globus spielende US-amerikanische Action-Agentenfilm enttäuscht. Die „Discounter-Antwort auf Mission: Impossible“ (Sidney Schering von der Internetseite „Filmstarts“) krankt an fehlender Charakterzeichnung und zu vielen schlechten CGI-Aufnahmen. Das Drehbuch von Greg Rucka und Allison Schroeder ist wahrlich keine psychologische Doktorarbeit. Es passiert unheimlich viel, doch vieles wirkt austauschbar: Rachel Stone (Gal Gadot) ist als Hackerin für den MI6 tätig. Ihre Partner Yang (Jing Lusi), Parker (Jamie Dornan) und der Fahrer Bailey (Paul Ready) reden ihr bei einem Einsatz an vorderster Front zuerst gut zu, da sie als Computer-Expertin vermeintlich nicht für den Feldeinsatz ausgebildet wurde. Doch in Wahrheit gibt sich Stone bloß unerfahren, um ihre Tarnung nicht zu gefährden. Sie ist nämlich zeitgleich als Feldagentin für „Die Charter“ zuständig, eine mysteriöse Organisation ohne nationale Bindung, die sich die Friedenssicherung auf die Fahne geschrieben hat.

Stone gehört zum Bereich „Herz“, der von Nomad (Sophie Okonedo) geleitet wird, und hat den Codenamen Herz Neun. Alle Operationen werden vom Herzbuben Jack (Matthias Schweighöfer) geleitet, unterstützt vom leistungsstarken Supercomputer „Das Herz“, der nicht nur Informationen sammeln und jedes Sicherheitssystem der Welt knacken, sondern auch unzählige Ergebnisse für jedes Szenario berechnen und den optimalen Weg zum Erfolg aufzeigen kann. Stone soll für „Die Charter“ eine Verschwörung aufdecken, welche - die geneigte Leserschaft ahnt es bereits - die gesamte Welt verändern könnte. Die erst 22-jährige Hackerin Keya Dhawan (Alia Bhatt) hat die gefährlichste Waffe der Organisation gestohlen: Es handelt sich um eine künstliche Intelligenz, mit der Börsenkurse gecrasht werden können. Es entbrennt eine natürlich actionreiche Hatz rund um den Erdball, bei dem Stone irgendwann nicht mehr weiß, wer Freund und wer Feind ist.

Gal Gadot ist in „Heart of Stone“ noch am ehesten die Sympathieträgerin

Nicht nur sie treibt ein Doppelspiel zum Schutze der Menschheit, sondern einer ihrer Kollegen aus purer Machtlust. Um wen es sich handelt, soll aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle nicht verraten werden. Nicht immer ist es ratsam, beim Publikum auf Verwirrung zu setzen. Bei „Heart of Stone“ führt es dazu, dass man mit den meisten Figuren nicht recht warm werden kann. Gadot selbst macht es gut. Sie, die vom Time Magazine 2018 zu einem der „100 einflussreichsten Menschen der Welt“ gekürt wurde, ist noch am ehesten die Sympathieträgerin. Matthias Schweighöfer hingegen muss sich wie in Christopher Nolans überschätzten Biopic „Oppenheimer“ als Physiker Werner Heisenberg nur herzeigen und fehlerfrei seinen Text aufsagen. Auf die Frage, wie es gewesen wäre, den Hightech-Computer zu bedienen, sagte er in einem Interview mit Kollege Bernd Wegner nur: „Wir haben in einem schwarzen Raum gesessen. Das war alles.“ Dabei hat er große Ambitionen. Nach eigenem Bekunden, möchte er sich „in acht bis zwölf Jahren“ einen Oscar holen: „Dann bin ich 52 Jahre alt, das ist ein gutes Alter für den Oscar.“ Bis dahin sollte er noch etwas üben … Bollywood-Megastar Alia Bhatt („Gangubai Kathiawadi“) hingegen überzeugt als überdrehte Antagonistin, die Gal Gadot zuerst verspottet, bis ihr selbst die Dinge, die sie angezettelt hat, über den Kopf wachsen.

„Heart of Stone“: Daten und Fakten

Regie Tom Harper Drehbuch Greg Rucka, Allison Schroeder Produktion David Ellison, Gal Gadot Besetzung Gal Gadot, Jamie Dornan, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Alia Bhatt Musik Steven Price Kamera George Steel Schnitt Mark Eckersley Länge 123 Minuten

Bei aller Attraktivität der Schauplätze - die sechsmonatigen Dreharbeiten im Jahr 2022 begannen in Südtirol an der Schnalstaler Gletscherbahn, um in London, Reykjavík und Lissabon fortgeführt zu werden - kommt einem der Wechsel von Verfolgungsjagden, Schießereien und coolen Sprüchen reichlich bekannt vor und wirkt schließlich sogar ermüdend, vor allem deshalb, weil im Gegensatz zu „Mission: Impossible“ die Spezialeffekte nur allzu selten handgemacht sind. Die omnipräsenten CGI- und Greenscreen-Aufnahmen ermüden schnell das Auge des Betrachters bzw. der Betrachterin. Hinzu kommen Logikfehler, die nicht gerade für Tom Harpers Inszenierung sprechen.

Fazit: „Heart of Stone“ bietet schnell konsumierbare Agentenfilm-Kost ohne Herz und inhaltliche Tiefe. Man sehnt regelrecht die Zeiten zurück, als sich Richard Burton und Oskar Werner ein Schauspieler-Duell auf Augenhöhe in Martin Ritts beklemmend realistischen Anti-Bond-Thriller „Der Spion, der aus der Kälte kam“ (1965) lieferten. Action-Freunde sollten lieber auf den zweiten Teil von „Mission: Impossible - Dead Reckoning“ im nächsten Jahr warten, als auf die geplante Fortsetzung von „Heart of Stone“. (Marc Hairapetian)