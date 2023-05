„Hart aber fair“ zur Türkei-Wahl: Klamroth wächst die Diskussion über den Kopf

Von: Moritz Post

Teilen

Die Machtfrage in der Türkei ist noch nicht geklärt. Müssen sich Deutschland und Europa mit dem ewigen Erdogan arrangieren?

Frankfurt am Main – Die Türkei-Wahl erregt die Gemüter auch im deutschen Fernsehen. Die Runde, die sich „Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth dafür am Montagabend ind die ARD eingeladen hat, hat das Potenzial dafür nicht nur geboten, sondern vollständig erfüllt. Mit den Journalist:innen Deniz Yücel, Nalan Sipar, dem Bundestagsabgeordneten Alexander Graf Lambsdorff, dem ehemaligen Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma und dem Reportagegast und AKP-Befürworter Ufuk Varol entsteht eine Diskussion, die Klamroth über den Kopf wächst. Vielleicht deshalb, weil der Moderator den Positionen nicht gewachsen ist?

Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff legt zu Beginn der Diskussion eine Erkenntnis dar, die in der Frankfurter Rundschau im Zuge der Berichterstattung zur Türkei-Wahl schon deutlich wurde: In der Türkei herrscht eine massive Asymmetrie zwischen Regierung und Opposition. „Die Opposition hat kaum eine Chance“, sagt Lambsdorff und sieht sich nach eigener Auskunft im Gespräch mit internationalen Wahlbeobachter:innen bestätigt. Die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger gibt ihm in Bezug auf die Medienpräsenz der beiden favorisierten Präsidentschaftskandidaten im Vorfeld der Wahlen: „95 % der Medien sind regierungsnah.“ Es ist durchaus einleuchtend.

„Hart aber fair“: Die Sendung vom 15. Mai im Ersten. © Screenshot ARD

„Hart aber fair“ (ARD): „Was hat Deutschland versäumt?“

In der Folge entsteht eine Diskussion zwischen Deniz Yücel, in der er sagt, dass sich die überwiegende Wahlentscheidung der Menschen in Deutschland pro Recep Tayyip Erdoğan aus den Milieuzugehörigkeiten ergibt. Diese setzen sich seiner Ansicht nach über drei und vier Generationen hinweg fort. Die freie Journalistin Nalan Sipar widerspricht: „Ich glaube nicht, dass alle Gastarbeiter:innen wegen ihres Bildungsstandes Erdoğan wählen.“ Es ist anzunehmen, dass beide im Recht sind. Und Sipar stellt die berechtigte Frage: „Was hat Deutschland versäumt?“

„Hart aber fair“ (ARD) Die Gäste der Sendung vom 15. Mai 2023 Alexander Graf Lambsdorff Außenpolitiker der FDP, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Deniz Yücel Deutsch-türkischer Journalist und Publizist Fritz Schramma Kölner Oberbürgermeister a. D. Nalan Sipar Freie Journalistin und Reporterin Ufuk Varol Erdogan-Wähler aus Köln

Ufuk Varol, ein Kölner AKP-Wähler, der als Studio-Gast die Rolle des Erdoğan-Anhängers in der Runde einnimmt, verteidigt die Erfolge Erdoğans. Und er spricht die Gefühle von türkischen und türkisch-stämmigen Bürger:innen in Deutschland an. Er wirft der deutschen Gesellschaft vor, dass sie den Fußball-Weltmeister Mesut Özil wegen seiner Nähe zu Reccep Tayip Erdoğan in der Presse zerrissen wurde. Und Deniz Yücel wendet berechtigterweise ein, dass der mittlerweile in Dortmund spielende Nationalspieler Emre Can sich dazu entschieden habe, „sich nicht mit Erdoğan in die Presse zu stellen“. Doch ist es das, worum es nach der Türkei-Wahl im deutschen Fernsehen gehen soll? Es ist doch mehr eine vom Thema ablenkende AfD-Diskussion, die Sendezeit verschwendet, anstatt über relevante Themen zu sprechen.

„Hart aber fair“ (ARD): Die Diskussion verläuft fair

Viel Kontroverse. Kein klares Ergebnis. – Und somit zurück zur Ausgangsfrage: War Louis Klamroth den Positionen nicht gewachsen? Man muss es verneinen. Die Diskussion lief stets fair ab. Und das zeichnet die deutsche Politik-Talkgesellschaft dann doch manchmal aus. Es scheint beinahe eine Sternstunde, wenn ein FDP-Politiker im Angesicht des Angriffs auf die Demokratie in die Türkei doch noch einen klugen, zusammenhängenden liberalen Gedanken formuliert bekommt: „Es ist mehr als der Wahltag. Wir reden von einem ganzen Wahlzyklus!“, sagt Alexander Lambsdorff am Ende der Talkrunde. „Es geht mit dem Wahlrecht los. Es geht mit der Wahlzulassung los. Mit den Medien. Es geht mit den Wahlveranstaltungen los. Werden sie zugelassen oder nicht? Wenn wir sagen, die Wahl war nicht fair, dann liegt es an allem, was vorher war.“

Das ist letztlich die relevante Erkenntnis der Talk-Runde vom Montagabend: In Deutschland kann öffentlich noch über vieles diskutiert werden, was in der Türkei unter dem Präsidenten Recep Tayyip Erdoğans nicht mehr möglich ist. Es ist ein Privileg, sich im Rahmen der Wahlentscheidung zwischen Demokratie und Autokratie über das Gebaren von Fußballprofis zu streiten. Und dabei handelt es sich um ein so großes Privileg, dass manche Talkshow es gar nicht leisten kann, diesem Privileg gerecht zu werden. (Moritz Post)