„Hart aber fair“ (ARD): Vegetarisch leben? Özdemir will niemanden missionieren

Von: Michael Meyns

Louis Klamroth redet bei „Hart aber fair“ im Ersten mit seinen Gästen über Fleischkonsum und Vegetarismus. Cem Özdemir gibt sich diplomatisch.

Köln - Nicht immer sind es die großen weltpolitischen Fragen, die Louis Klamroth mit seinen Gästen bei „Hart aber Fair“ diskutiert, doch hinter dem flapsigen Titel „Die Schnitzel-Frage im Supermarkt: billig, bio oder besser gar nicht?“ verbargen sich überraschend komplexe Themen.

Positiv gesagt diplomatisch beantwortete Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, die Ausgangsfrage: „Das muss jeder für sich beantworten.“ So kann man sich natürlich auch aus der Affäre ziehen, allerdings machte Özdemir den interessanten Punkt, dass es auch nicht gut wäre, wenn alle Menschen vegetarisch lebten, denn dadurch würde die Kreislaufwirtschaft nicht mehr funktionieren, die zum Beispiel notwendigen Dünger produziert.

Die Gäste bei „Hart aber fair“ am 17. April

Cem Özdemir Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (Grüne) Gesa Langenberg Landwirtin Ralf Zacherl TV-Koch Albert Stegemann Bundestagsabgeordneter (CDU) und Landwirt Stefan Genth Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland

„Hart aber fair“ (ARD):

Ein Aspekt, auf den auch die Landwirtin Gesa Langenberg achtet, die in 14. Generation (!) einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit Schweinehaltung und Ackerbau leitet. Tausende Schweine leben auf ihrem Hof, in offenbar durchaus komfortablen Umständen: „Die Schweine liegen auf Stroh“ sagte Langenberg bei Louis Klamroth in der ARD und weiter: „Wir haben auch ein Schweineklo.“ Kein Witz, denn wie die Landwirtin erklärte, wird dadurch verhindert, dass sich Kot und Urin vermischen und dadurch klimaschädigendes Ammoniak entsteht.

Im Laufe seiner Karriere als Sterne und TV-Koch hat Ralf Zacherl schon tausende Schnitzel in die Pfanne gehauen. Egal ist es ihm nicht, woher das Tier kommt, gerade dass bei der Zucht keine Antibiotika verwendet werden, ist Zacherl wichtig. In einer kleinen Reportage besuchte der Koch diverse Mastbetriebe, wo Tiere in unterschiedlichen Haltungsformen gezüchtet werden. Beim Geldbeutel macht sich das bemerkbar, beim Geschmack allerdings nicht unbedingt. Und das ist das Problem: Die notwendigen Kosten, die artgerechte Tierhaltung mit sich bringt, lassen sich auf dem Markt noch nicht refinanzieren, gerade in Zeiten immer noch hoher Inflation.

Genau zu dieser Frage sprach Louis Klamroth in der ARD mit der Rentnerin Uschi Sachs. Die 73-jährige Berlinerin bekommt circa 900 Euro Rente und meinte auf Klamroths Frage, ob sie auf Haltungsstufen oder Tierhaltung achtet: „Ich gucke im Supermarkt nach dem Preis.“ Sachs engagiert sich bei einer Tafel in Berlin-Neukölln, wo die Nachfrage in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Das Angebot sei dagegen zurückgegangen, Fleisch gäbe es dagegen immer weniger. Ihre Rente reiche zwar immer gerade so, aber viel teurer dürfte es im Supermarkt nicht werden.

„Hart aber fair“ (ARD): Vegetarismus eine Frage des Geldes?

Alles eine Frage des Geldes also? „Am Ende ist es immer eine unternehmerische Entscheidung“, sagte auch Albert Stegemann von der CDU, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft sowie staatlich geprüfter Landwirtschaftsmeister, zur Frage, ob er seinen konventionell geführten Hof umrüsten würde. Doch wenn das Biofleisch doppelt so teuer ist wie das konventionelle, werde der Verbraucher nicht mitgenommen. Das erklärte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Deutschland bei Louis Klamroth in der ARD.

Vor einigen Jahren führte der Handel ein Haltungssiegel ein, nun plant Cem Özdemir ein offizielles Siegel, dass noch klarer zeigen soll, wie viel Auslauf ein Tier hatte, unter welchen Bedingungen es lebt, bevor es im Supermarkt landet. Eine komplizierte Aufgabe, denn ein neues Siegel muss von Brüssel genehmigt werden, die Länder müssen zustimmen, dass Bauernhöfe umgebaut werden dürfen und natürlich kostet artgerechte Tierhaltung enorm viel Geld. Auf diesem Punkt ritt Albert Stegemann in bester Oppositionsmanier so lange herum, bis ihm der Schweiß auf der Stirn stand und selbst de normalerweise mit Engelsgeduld ausgestattete Klamroth meinte, dass nun aber alle verstanden hätten worum es geht.

Im Gegensatz dazu bemühte sich Cem Özdemir von den Grünen erfolgreich als weitsichtiger Politiker, der zwar seit langem selbst vegetarisch lebt, aber, wie er bei Louis Klamroth in der ARD betonte, niemanden missionieren wolle. Er akzeptiere jede Haltung. Doch weniger Fleischkonsum sei nicht nur gesund – gerade für Männer – sondern würde auch der globalen Umwelt helfen. Während Ralf Zacherl zustimmte und von sexy zubereitetem vegetarischen Essen schwärmte, konnte Stegemann nicht anders, als eine Lanze fürs Fleisch zu brechen. Differenzierter hörte sich das bei der Landwirtin Gesa Langenberg an, die für einen Mittelweg plädierte: Grundsätzlich bessere, bewusstere Ernährung inklusive gutem Fleisch, das allerdings gewiss nicht mehr wie einst jeden Tag auf den Tisch kommt.

„Hart aber fair“ (ARD): Was auf dem Grill landen soll

Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen: Was soll in der mit dem langsam dann doch beginnenden Frühling nun also auf dem Grill landen? Diese Frage muss wohl jede:r Verbraucher:in für sich selbst beantworten, zum einen anhand des eigenen Geldbeutels, zum anderen an den eigenen ethischen Maßstäben. (Michael Meyns)