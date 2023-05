Gruseln und kichern

NEU IM KINO

The Boogeyman

Ob sich Stephen King selbst noch die Filme anschaut, die bisweilen nach seinen Kurzgeschichten entstehen? Der 30-jährige Nachwuchsregisseur Rob Savage versucht hier die Mär vom Kinderschreck, der zwei Teenagermädchen heimsucht, auf 99 Minuten zu strecken. (USA 2023)

Pearl

Noch ein Horrorfilm, allerdings mit etwas mehr Lust auf die Verlockungen von Bild- und Blutrausch ist dieses Prequel: Mia Goth spielt noch einmal ihre Rolle der Pearl aus „X“, die ausgerechnet im Stummfilmkino 1918 ihre unterdrückten, bald mörderischen Sehnsüchte entdeckt. (Regie: Ti West, USA 2023)

Das Rätsel

In diesem satirischen Thriller aus dem Literaturbetrieb müssen sich neun Übersetzerinnen und Übersetzer in Klausur begeben, um unter größter Geheimhaltung den letzten Band eines Bestsellers zu übersetzen. Als dennoch etwas im Internet auftaucht, beginnt eine Agatha-Christie-hafte Ermittlung. (Regie: Régis Roinsard, F 2019)

Orphea in Love

Der vor allem als Opernregisseur und Kindertheatermacher bekannte Axel Ranisch versucht sich verspielt und ein wenig naiv an der seltenen Form des Musicals: Die weibliche Orpheus-Geschichte über die Liebe einer musikalischen Telefonistin besticht durch stimmungsvolle Großstadt- Choreografien. (D 2022)