„Grüne Grenze“ und „Coup de chance“ beim Filmfest Venedig: Die Kunst des Schlusses

Von: Daniel Kothenschulte

Melvil Poupard und Lou de Laâge in „Coup de chance“ von Woody Allen. Foto: Filmfestival Venedig © Filmfestival Venedig

Höhepunkte beim Festival in Venedig von Woody Allen, Ryu Hamaguchi und Agniezska Holland, Enttäuschungen von David Fincher, Roman Polanski und Wes Anderson

Was das Kino jedem Endlos-Serienformat immer voraushaben wird, sind befriedigende Enden. Schlüsse, über die man noch lange grübelt, nachdem das Licht angegangen ist. Generationen von Filmkritikerinnen und Filmkritikern machten kontroverse Filmenden zu zentralen Themen ihrer Texte, heute würde man wohl dafür gesteinigt. Ihr bloßes Verraten ist so gefürchtet, dass sogar ein neudeutsches Wort dafür erfunden wurde, das Spoilern.

Vielleicht wäre der Mord an einem zu mitteilsamen Kritiker ein schönes Komödienthema für Woody Allen, aber wie es scheint, hat er seinen letzten Film bereits gedreht. Nicht, dass das zu wünschen wäre, aber seine in Frankreich gedrehte schwarze Komödie „Coup de chance“ wäre ein würdiges Finale. Und noch dazu mit einem Ende, das einem die Schuhe auszieht – auch wenn wir es hier natürlich nicht verraten.

Wir wissen nicht, wie lange das Drehbuch über eine reich verheiratete junge Kunsthändlerin, die nach einigem Widerwillen ihr geheimes Liebesglück mit einem Jugendfreund findet, schon in seiner Schublade gelegen hat. Aber es verbindet die zentralen Muster seines Werks der letzten zwanzig Jahre kunstvoller als das meiste andere, das er zuletzt drehte – das bescheidene Streben nach dem nicht immer moralisch ganz korrekten Glück und das nicht weniger leichthändige Treiben der Schurken von nebenan. Ihr gemeinsamer Gegner ist vielleicht das Schicksal, wenn es denn existieren sollte, in jedem Fall aber das statistisch höchst begrenzte Zufallsglück. Melvil Paupaud ist als eifersüchtiger Gatte und ruchloser Finanzberater noch der bekannteste Schauspieler in einer wunderbaren Besetzung, Hauptdarstellerin Lou de Laâge eine große Entdeckung. Hollywoodstars, die Allen seit Jahren wegen als widerlegt geltenden Anschuldigungen aus dem Weg gehen, haben etwas verpasst. In Venedig, wo Allen sogar mal einen Zweitwohnsitz unterhielt, bekam er dafür den ganzen Jubel ab, den man sich für manch abwesenden Gast aufgehoben hatte.

Lange hatte es am Lido so ausgesehen, als sei mit Yorgos Lanthimos meisterhaftem Fantasy-Drama „Poor Things“ der Gewinner ausgemacht. Doch gegenüber dessen überwältigender, aber doch auch kühler Perfektion steht nun ein weiterer Favorit. „Evil Does Not Exist“, Ryu Hamaguchis japanischer Wettbewerbsbeitrag, hat eine in der Filmkritik seltene Einigkeit in der Begeisterung entfacht. Das Verrückte daran: Jeder und jede hat das Drama um Naturschutz und das Verschwinden eines Mädchens völlig anders verstanden. Für die Kritikerin aus Rom wird die Hauptfigur, der naturverbundene, alleinerziehende Vater Takumi zum Totschläger; für den Kollegen aus Großbritannien ganz im Gegenteil zum Lebensretter. Und was Takumis verschwundene Tochter betrifft: ist sie vielleicht schon lange vor Beginn der Handlung verstorben und lediglich als Geist erschienen? Mit dieser Deutung gelingt es mir, eine neue Runde der Neubetrachtung unter den Kollegen und Kolleginnen zu entfachen. Wie bei Woody Allen entscheidet sich dabei alles in der letzten, hier leider nicht nacherzählten Minute.

Dabei gibt dieser erstaunliche Film lange überhaupt keine Ahnung von den Geheimnissen, die sich in ihm verstecken. Über weite Strecken hätte auch der britische Realist Ken Loach diese Geschichte aus einer erfundenen Kleinstadt in der Nähe Tokios gedreht haben können, deren Idylle von Investoren bedroht ist. Der Bau eines sogenannten Glamping-Ressorts – im Luxustourismus versteht man darin eine Verbindung von Glamour und Camping – bedroht eine Wasserquelle und den Pfad der Rehe.

Der japanische Autorenfilmer Hamaguchi, ein Meister des Dialogs, inszeniert eine öffentliche Werbeveranstaltung im Auftrag der Investoren so spannend wie ein Gerichtsdrama. Wie in seinem Oscar-Gewinner „Drive My Car“ verdichtet er dabei seine Erzählung so kunstvoll, dass radikale Wendungen im letzten Akt umso überraschender wirken. Auch als die PR-Leute der Investoren plötzlich die Seite wechseln, ahnt man noch nicht, welche Widersprüche sich noch hinter der poetischen Fotografie und einnehmenden Filmmusik der bekannten Singer-Songwriterin Eiko Ishibashi verbergen. Auch die rund tausend Premierengäste, die kein Ende finden mit ihren stehenden Ovationen, eint die Begeisterung. Aber wie viele weitere Deutungen könnte man wohl noch bei ihnen sammeln?

Nicht alle Großmeister überzeugten: David Finchers tiefschwarzes Auftragsmöderstück „The Killer“ ist eine verspätete Stilübung in der Manier von Wong Kar-wais „Fallen Angels“ und steht und fällt allein mit den von Michael Fassbenders Hauptfigur unablässig eingeworfenen Monologen. Verblüffend die Erklärung seines Auftritts: „Man muss unsichtbar sein. Ich verkleide mich deshalb wie ein deutscher Tourist, den sieht man nirgends gerne.“ Noch enttäuschender Roman Polanskis Combeback mit „The Palace“: In einem Schweizer Luxushotel versammeln sich am Silvester der Jahrtausendwende allerhand lachhafte Millionäre mit ihren „trophy wives“, wobei selbst die Drehtür für uralte Slapstick-Einlagen herhalten muss, auch Hundekot ist noch für Scherze gut. Aufwendig aber ist das Ganze wie einst Polanskis meisterhaft choreografierter „Tanz der Vampire“.

Eine andere Veteranin des polnischen Films überraschte dagegen mit dem wohl besten Film ihrer Karriere: Agnieszka Hollands „Green Border“ ist nicht nur der erste bedeutende Spielfilm über die Flüchtlingskrise. Ihre schonungslose Abrechnung mit der polnischen Grenzpolitik macht diesen, hauptsächlich in Tschechien produzierten Film umso imponierender. Die zweieinhalb Stunden Schwarzweißfilm in CinemasScope finden ihren zentralen Schauplatz im Niemandsland zwischen Polen und Belarus. Ein junger Polizist, der lernen soll, wie man Flüchtlinge ohne Rücksicht auf Verletzungen über den Stacheldraht zurückwirft, ist eine zentrale Figur. Ein anderer Polizist hält einem Durstenden eine zerschlagene Thermoskanne entgegen, damit er die Scherben trinkt.

Die einzige Hoffnung geht von einer NGO-Gruppe aus, die selbst streng verfolgt wird und nur humanitäre Hilfe leisten kann. Holland legt dabei den Fokus auf den institutionellen Rassismus der polnischen Politik, wenn sie zum Ende die großzügige Aufnahme ukrainischer Geflüchteter thematisiert. Zwei Millionen Menschen seien seit Beginn des russischen Angriffskriegs aufgenommen worden, aber noch immer stürben täglich Menschen an der Grenze zu Belarus.

Rassismus ist leider auch im Schaffen eines der populärsten britischen Autoren des 20. Jahrhunderts immer wieder offenkundig. Als der Streaming-Riese Netflix 2021 den Erwerb der Rechte am Werk von Roald Dahl meldete, schienen Schätzungen über den Kaufpreis ebenso fabulös wie seine Geschichten: Eine Milliarde, mutmaßt der Branchendienst „Hollywood-Reporter“. Doch es befanden sich auch schwer entsorgbare Altlasten mit im Paket. Neben rassistischen Stereotypen sind das offene Bekenntnisse zum Antisemitismus, mit denen der Autor vor allem im Alter nicht sparte.

Selbst das Roald-Dahl-Museum in seinem letzten englischen Wohnort Great Missenden thematisiert das Thema inzwischen offen, doch was tut Netflix? In Venedig präsentierte man Wes Andersons Adaption einer Kurzgeschichte aus der problematischen letzten Schaffensphase als 40-Minuten-Film: „The Wonderful World of Henry Sugar“ wird nicht unbedingt viel von der Milliarde zurückbringen, aber das sollte nicht unsere Sorge sein. Aber ob es ein Zufall ist, dass Dahl den in jüdischen Familien häufig anzutreffenden Nachnamen Zucker einem geldgierigen Mann verleiht, der ein Vermögen erwirbt, indem er lernt, durch die Rückseiten von Spielkarten zu blicken? Immerhin muss man dem britischen Autor zugute halten, dass der nun von Benedict Cumberbatch gespielte Spieler eine für den Autor ungewöhnlich warmherzige Persönlichkeit besitzt.

Anderson versteht sich bei dieser Auftragsarbeit ohnehin allein als passionierter Illustrator. In den Pastellfarben und der leichten Unschärfe alter Fernsehfilme führt er zunächst in Dahls Schreibzimmer, wo Ralph Fiennes den Autor spielt. Neu eingeführte Figuren wie ein indischer Zauberkünstler (Dev Patel) und ein von Ben Kingsley gespielter Guru übernehmen die Erzählerrollen, während sich um sie herum wie in einem Papiertheater ganze Weltgebäude öffnen.

An keiner Stelle aber weist Andersons Film über die bloße Illustration hinaus. Es ist lange her, dass Anderson mit Filmen wie „Rushmore“ oder „The Royal Tennenbaums“ sein außerordentliches visuelles Talent in den Dienst seiner Filmerzählungen gestellt hat. Nun legt sich sein Stil über alles – weit dominanter als etwa bei Tim Burton, der mit „Charlie in der Schokoladenfabrik“ die letzte bedeutende Dahl-Adaption inszenierte.

Szene aus „Green Border“ von Agnieszka Holland. Foto: Filmfestspiele Venedig © Agata Kubis