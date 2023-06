Gregor Gysi und Harald Schmidt beim ntv-Rückblick im Formtief

Von: Harald Keller

Mit verteilten Rollen: Der halbjährliche Kommentar des aktuellen Weltgeschehens von Gregor Gysi und Harald Schmidt auf ntv und tvnow.

Frankfurt am Main – Jedes halbe Jahr werden der Politiker Gregor Gysi, Bundestagsmitglied der Linken, und der Conférencier Harald Schmidt vom Spartensender ntv einbestellt, um ausgewählte Ereignisse der voraufgegangenen Wochen zu kommentieren. Dabei werden die beiden, was sich schon mehrfach als unvorteilhaft erwies, in ein enges Format gepresst. Eine unsichtbare Stimme gibt ein Thema vor, das dann in kurzer Zeit abgehandelt werden muss. Bei den jeweils eingeblendeten Überschriften wird gern einmal gekalauert oder eine Popkulturanspielung angebracht. Das Segment über die Krönung König Charles III. ward annonciert mit „The Artist Formerly Known As Prince“ und verlangte somit vom Publikum gewisse Kenntnisse über die Geschichte der Popularmusik. Der Musiker namens Prince ist immerhin schon sieben Jahre tot, wird also ganz jungen Menschen gar nicht mehr geläufig sein.

Die Sendung eröffnete mit dem Wortspiel „Wagenknechtschaft“, und es bezog sich auf Sahra Wagenknecht und ihre Pläne, eine neue Partei im linken Spektrum zu gründen. Der Off-Sprecher wandte sich direkt an Gysi mit der wenig nachvollziehbaren Frage, welche Rolle er in dieser neuen Partei spielen werde. Die Antwort lautete erwartbar: Er werde der Linken treu bleiben. Und er plädierte dafür, dass alle Seitenwechsler dann auch ihr Mandat niederlegen, weil sie ja als Linke gewählt worden seien.

Harald Schmidt gab sich im Anschluss als „Politlaie“ zu erkennen und riet von einer Parteienneugründung grundsätzlich ab. Da gebe es doch so viel zu organisieren – wer holt das Druckerpapier, die Druckerpatronen …

Halb Ernst, halb Flachs bei Gysi und Schmidt

Ein Beispiel für die übliche Rollenverteilung in dieser Reihe. Gregor Gysi versucht sich an halbwegs ernsthaften Analysen, ohne den Humor zu vernachlässigen, hat auch bisweilen interessante Fakten zu bieten. Schmidt ist für den Flachs zuständig, wiegelt in heiklen Fragen gerne mit sarkastischen bis zynischen Kommentaren ab. Die bis auf zwei Prozent beinahe korrekte Information, wonach „dreißig Prozent“ der Bundesbürger das Wahlrecht nicht verstehen, ergänzte er um den Scherz, dass dieser Bevölkerungsteil glaubt, Gregor Gysi sei der beste Mann der FDP.

Der Angesprochene setzte noch zu einer Gegenrede an, wurde aber von der Regie mitten im Satz unterbrochen. Eines der Merkmale dieser Reihe: Schnitte werden nicht gerade mit zarter Hand vorgenommen.

Erstaunlich kurz blieb das Kapitel „Eine schrecklich grüne Familie“ über Wirtschaftsminister Robert Habeck, der, nicht zuletzt dank der Bild, zum Prügelknaben der Nation wurde, sogar Schelte bekam für Gesetze, die noch von der Merkel-Regierung stammen, wie Gregor Gysi anmerkte. Ehe er ins Detail gehen konnte, wurde ihm bereits wieder das Wort entzogen.

Ein Ausrutscher ins Geschmacklose unterlief dem Team mit dem Segment „Der Greis ist heiß“. Gemeint war der ehemalige US-Präsident Donald Trump. In der Ansage hieß es unter anderem, er habe „streng geheime Atomdokumente auf dem Klo gelesen“. Eine grobe Verharmlosung, denn Trump hatte kistenweise Unterlagen der höchsten Geheimhaltungsstufe gestohlen und leicht zugänglich gelagert, die Herausgabe verweigert und deren Besitz sogar den eigenen Anwälten gegenüber geleugnet. Gerade in dieser Woche wurde Anklage erhoben, Trump musste erneut vor Gericht erscheinen. In einer Zivilklage war er bereits wegen Vergewaltigung zu einer Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen Dollar verurteilt worden.

Gregory Gysi unterstellt Donald Trump „Hemmungen vor Kriegen“

Bei diesen Themen braucht es einen scharfen Verstand und Fingerspitzengefühl, um sie satirisch aufzugreifen. In diesem Punkt haperte es, Harald Schmidt lieferte zudem eine Fehlinformation. Er verwies auf den missglückten Afghanistan-Rückzug der US-Armee, schrieb ihn dem jetzigen Präsidenten Joe Biden zu und vertrat die Ansicht, es habe sich seit Trump doch wenig geändert. Tatsächlich hatte noch Trump den Rückzug aus Afghanistan in Verhandlungen mit den Taliban vereinbart und bereits damals den viel zu knappen Zeitplan festgelegt.

Gregor Gysi irrte sich, als er unterstellte, Donald Trump habe „zum Glück Hemmungen vor Kriegen“. Die hat er ganz und gar nicht. Noch nach seiner Abwahl wollte er den Iran bombardieren und konnte von seinen Militärchefs nur mit Mühe davon abgehalten werden.

Gregor Gysi schließt sich Sarah Wagenknecht an

Natürlich kam auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine zur Sprache. In dieser Frage schloss sich Gregor Gysi seiner Parteikollegin Sahra Wagenknecht an, forderte die Einstellung der Waffenlieferungen. Eine Verhandlungslösung müsse her, aber ohne Preisgabe ukrainischen Territoriums. Er erntete einen Zwischenruf aus dem Publikum: „Dann sprechen Sie doch mit Putin.“ Gysi gab die befremdliche Antwort, ein Waffenstillstand habe nichts mit Putin zu tun. Eine Kontradiktion, ist doch gerade Präsident Wladimir Putin derjenige, der sich uneinsichtig zeigt, der alle westlichen Verhandlungsbemühungen ins Leere laufen ließ, der das völkerrechtswidrig besetzte ukrainische Gebiet schon aus Gründen des innenpolitischen Prestiges nicht wieder freigeben will. An Putin hängt alles. Insofern hatte der Zwischenrufer recht. Den russischen Präsidenten muss man an den Verhandlungstisch bringen und umstimmen. Sonst bleiben Gysis brave Wünsche Illusion.

Eigentlich ist das Konzept Gysi trifft Schmidt ein reizvolles Format. Doch auch diese Ausgabe konnte, wie schon die vorangegangenen, nicht mehr überzeugen. Harald Schmidt enttäuscht, weil die gewählte Rolle des entspannten Opponenten nicht immer angemessen und ohnehin mittlerweile fade geworden ist.

Er wie auch Gysi ließen sich in der spontanen Reaktion auf die hingeworfenen Stichworte einige Male zu irreführenden Äußerungen verleiten. Hier müsste folglich redaktionell anders gearbeitet werden. Entweder, wie in Late Night Shows üblich, mit Autorinnen und Autoren, die den beiden zuliefern, oder durch sorgfältige Nachbearbeitung und Ausmerzen fragwürdiger Passagen. (Harald Keller)