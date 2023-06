„Gladiator 2“: Unfall am Set mit sechs Verletzten

Regisseur Ridley Scott dreht zurzeit die Fortsetzung von „Gladiator“. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Sechs Crew-Mitglieder mussten nach einem Unfall bei den Dreharbeiten in Marokko ärztlich behandelt werden. Sie sollen inzwischen wieder in stabilem Zustand sein.

Los Angeles - Bei den laufenden Dreharbeiten zur Fortsetzung des Monumentalfilms „Gladiator“ (2000) sind sechs Mitarbeiter bei einen Unfall verletzt worden. Alle Betroffenen seien aber im „stabilen“ Zustand, teilte das Studio Paramount Pictures laut der Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ mit.

Demnach hatte sich der Unfall bereits am Mittwoch während einer Stunt-Szene am Set in Marokko ereignet. Sechs Crew-Mitglieder hätten ärztlich behandelt werden müssen, vier befänden sich noch im Krankenhaus, hieß es. Schauspieler seien nicht verletzt worden. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte das Studio nicht.

„Gladiator 2“ soll im November 2024 in die Kinos kommen. Regisseur Ridley Scott (85) holte für die Fortsetzung den irischen Schauspieler Paul Mescal (27, „Frau im Dunkeln“, „Aftersun“) als Hauptdarsteller vor die Kamera. Auch Denzel Washington, Connie Nielsen und Pedro Pascal spielen mit.

In dem Originalfilm spielte Russell Crowe den Ex-General und gefeierten Gladiator Maximus, der seinen Rivalen, den hinterhältigen Kaiser-Sohn Commodus (Joaquin Phoenix), im Zweikampf tötet und am Ende selbst stirbt. Der Blockbuster gewann fünf Oscar-Trophäen, darunter als bester Film und für Hauptdarsteller Crowe. In der Fortsetzung soll Lucius, der jetzt erwachsene Sohn der Commodus-Schwester Lucilla (Nielsen im Originalfilm), im Mittelpunkt stehen. dpa