Gewinner von Venedig: Kunstvolle Wege zur Wahrheit

Von: Daniel Kothenschulte

Giorgos Lanthimos mit dem Goldenen Löwen. © dpa

Großartige Preisträger und Preisträgerinnen führen das 80. Filmfestival Venedig zu einer begeisternden Preisverleihung.

Auch während des Streiks in der US-amerikanischen Filmindustrie hat es Venedig doch einmal wieder geschafft: Mit dem Gewinnerfilm des Goldenen Löwen bot das Festival am Lido zugleich eine Vorschau auf die nächste Oscar-Verleihung. Auch dort wird man um Yorgos Lanthimos‘ „Poor Things“ nicht herumkommen, so wie sich hier niemand dem rauschhaften Gefühl entziehen konnte, die Wunder des Kinos gleichsam in einer Überdosis serviert zu bekommen. Die 141 Minuten dieser weiblichen Frankensteiniade, getragen von einer leider in Venedig wegen des Streiks zur Abwesenheit verurteilten Emma Stone, vergehen wie im Flug. Schlössen nicht die Regularien des Festivals weitere Preise für den Gewinnerfilm des Goldenen Löwen aus, hätte sie wohl den Darstellerinnenpreis förmlich erzwungen. Aber auch Willem Dafoe spielt als exzentrischer Wissenschaftler, der seine Kreatur mit väterlicher Liebe überschüttet, eine seiner feinsten Rollen. Welche phantastischen Umwege kann die Kunst auf dem Weg zur Wahrheit gehen?

Den griechischen Filmemacher interessierte an Alasdair Grays Vorlage, einem Klassiker des Comicromans, besonders die feministische Perspektive dieser Entwicklungsgeschichte. Wiederbelebt mit dem Gehirn ihres eigenen, ungeborenen Kindes, entwickelt die Suizidleiche Bella eine rebellische Perspektive zu einer männlich bestimmten kapitalistischen Gesellschaft.

Angesiedelt in einer Parallelwelt, in der das viktorianische Zeitalter nie aufgehört hat, zu existieren, jongliert Lanthimos wie selbstverständlich mit den Stilen des klassischen Kinos: Äußerlich eine Weltreise im Prunk des alten Hollywood, inwendig glitzernd im funkelnden Bilderrausch der Avantgarde, die Bellas unstillbare, aber zusehends kritische Neugier illustriert. Vier Jahre habe es gedauert, bis Hollywood bereit gewesen sei für diese Unternehmung war, erklärte Lanthimos bei der Preisverleihung. Dabei spielte er wohl vor allem auf die zahlreichen Sexszenen an, die Emma Stone mit außergewöhnlicher Offenheit und Würde spielt.

Doch auch wenn Stone nicht ausgezeichnet werden konnte, ging der Darstellerinnenpreis an die außerordentliche Leistung einer Amerikanerin: Cailee Spaeny ist das Ereignis von Sofia Coppolas „Priscilla“, deren Titelfigur sie in der Altersspanne von 14 Jahren bis etwa 33 Jahren spielt. So wird daraus – trotz der wenig überzeugenden Annäherung an Elvis Presley – eine leise, aber in imponierender Stringenz erzählte Emanzipationsgeschichte. Auch als „bester männlicher Darsteller“ wurde ein Amerikaner ausgezeichnet: Peter Sarsgaard ist als demenzkranker Wittwer der überraschende Ruhepol in Michel Francos „Memory“ – und ein Anker der Glaubwürdigkeit in einem mit allerhand weiteren Schicksalen von Alkoholismus bis Kindesmissbrauch reichlich überfrachteten Drama. Kann man das auch für die untadelige Darstellung des jugendlichen Hauptdarstellers von Matteo Garrones Migrationsdramas „Io Capitano“ sagen? Der Senegalese Seydou Sarr, nun mit dem Marcello-Marstrioanni-Nachwuchspreis geehrt, erspielt sich darin eine faszinierende Leinwandpräsenz als junger Fußballfan, der sich von aus Dakar in die Hände von Schlepperbanden begibt – in der Hoffnung auf eine europäische Spielerkarriere.

Die Probleme von Garrones ebenfalls mit dem Regiepreis ausgezeichnetem Film liegen in Inhalt und Form – im Ausblenden politischer Fluchtgründe und der verwässernden Aneignung afrikanischer Popkultur-Elemente für ein eher gefälliges als ernsthaftes Actiondrama. Alle drei Regiepreise waren damit Bekenntnisse zur Macht der Schauspielkunst – selbst wenn die Drehbücher nicht immer Gold wert waren. Unter nicht weniger als fünf italienischen Beiträgen entschied sich die von Damien Chazelle geleitete Jury zumindest für den professionellsten. Offensichtlich konnte keiner von ihnen über das Fehlen von Luca Guadagninos Tennis-Drama „Challengers“ hinwegtrösten, der bereits als Eröffnungsfilm gesetzt war – bis sich die Produktionsfirma wegen des Streiks zu einer Startverschiebung bis weit ins nächste Jahr entschloss.

Mit Kennergriff reservierte die Jury auch die zweit- und drittwichtigsten ihrer Preise für Kunstwerke von außerordentlicher Wirkungsmacht: Das eine, Ryu Hamaguchis „Evil Does not Exist“ (Großer Preis), entwickelt sich von einem politischen Sozialdrama über Naturzerstörung zu einem Gedicht von immensem Deutungsreichtum. Und der andere, Agnieszka Hollands „Green Border“ (Spezialpreis), ist nicht nur der wohl beste Film der Oscar-nominierten Autorin von „Hitlerjunge Salomon“ – es ist auch die schonungsloseste Behandlung der Flüchtlingskrise in einem Spielfilm. Im Niemandsland zwischen Polen und Belarus finden die zweieinhalb Stunden Schwarzweißfilm ihren zentralen Schauplatz, wo ein junger Polizist zum Mitläufer einer mörderischen Pushback- Politik wird. Ob auf polnischer oder belarussischer Seite – das Leben der Geflüchteten ist gleichermaßen wenig wert. In einem Epilog zur großzügigen Aufnahme von Menschen aus der Ukraine macht die Regisseurin den Rassismus der Ungleichbehandlung deutlich.

Agnieszka Holland mit dem Spezialpreis der Jury. © dpa