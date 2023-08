Franz Rogowski in „Passages“: Tagebuch eines Verführers

Von: Daniel Kothenschulte

Annäherung im Tanz: Agathe und Tomas. Foto: epd © epd

Franz Rogowski ist das Ereignis von Ira Sachs ungewöhnlichem Beziehungsfilm „Passages“

Auch wer mit dem Wort „Star“ auf Kriegsfuß steht – und welcher seriöse Schauspieler täte das nicht – kann nicht ganz ungerührt verfolgen, was gerade Franz Rogowski widerfährt. Der deutsche Charakterdarsteller ist zu einem weltweit beachteten Phänomen geworden. Das Magazin „New Yorker“ musste zu Vergleichen mit Peter Lorre, Harpo Marx und Klaus Kinski greifen, um die Leinwandpersona des 37-Jährigen zu beschreiben. Fragil und unanpassbar sind seine Figuren, und auf den ersten Blick scheint es oft, als könne er einen Teil seiner eigenen Persönlichkeit einfach nicht überschminken. Doch je öfter man ihn sieht, desto breiter erscheint sein Spektrum. Vermutlich ist es sogar breiter als das von Klaus Kinski. Der Rogowski aus „Transit“ ist ein gänzlich anderer als der aus „Große Freiheit“, „Undine“ oder jetzt „Passages“. Der in Frankreich spielende Film des US-Amerikaners Ira Sachs steht und fällt mit der erstaunlichen Wirkung seines Hauptdarstellers.

Eine lange Eröffnungsszene führt ihn ein als Tomas Freiburg – der Nachname ist ein charmanter Verweis auf Rogowskis Geburtsstadt –, einen erfolgreichen Deutschen im Ausland. Als Filmregisseur dirigiert er eine aufwendige Barszene auf einem französischen Filmset, wobei er immer wieder eine Kleinigkeit zu korrigieren findet. Schauspieler:innen, Statist:innen und Requisiteur:innen präsentiert er die Haare, die sie in seiner Suppe hinterlassen, mit dem Ton persönlicher Enttäuschung. Wo endet der gesunde Perfektionismus des Profis, wo beginnt die Haarspalterei und wo das Schreckensregiment des Set-Diktators?

Narzisstisch, manipulativ

Wir werden es nicht erfahren, denn dies ist kein Film über die Arbeit eines Regisseurs. Alle weiteren Szenen spielen im privaten Bereich. Und doch verfehlt diese Einführung ihre Wirkung nicht, denn diese Beziehungsgeschichte erzählt von narzisstischen und manipulativen Verhaltensmustern, die erfolgreiche Menschen oft auch bei der Arbeit zeigen. Wenige Momente reichen aus, um auch den Privatmenschen als erschreckend selbstbezogen kennenzulernen.

Erstaunlich, dass sich sein von Ben Whishaw gespielter Ehemann Martin offenbar mit so einem Charakter arrangieren kann. Als Tomas auf einer Party eine Frau kennengelernt und spontan mit ihr geschlafen hat, muss er es Martin sofort auf die Nase binden: „Ich habe mit einer Frau geschlafen. Kann ich dir bitte davon erzählen?“ In wenigen Sätzen erleichtert er nicht nur sein Gewissen, er gibt seinem Partner auch indirekt die Schuld dafür, da in ihrer Beziehung ja kaum noch etwas laufe.

Man kennt solche Situationen aus Beziehungsfilmen, spielt es eine Rolle, dass hier das Element einer bisexuellen Orientierung hinzukommt? Vielleicht lässt sich das Fremdgehen so leichter aus sexueller Neugier erklären, wie es wohl auch der gutmütige Martin zunächst tut. Dann aber wird eine Beziehung daraus, nur wenige Filmminuten später ist Tomas bei seiner neuen Freundin, einer Lehrerin, eingezogen.

Er fragt sie gar nicht

Noch bevor er sie gefragt hat, platzt er mit Sack und Pack bei ihr herein. Perplex lässt sie es geschehen. Gespielt wird diese Agathe von Adèle Exarchopoulos, bekannt aus „Blau ist eine warme Farbe“. Eigentlich ist es die schwächste Rolle in dieser Geschichte, doch im weiteren Verlauf ist es auch die überraschendste, während Tomas’ Hemmungslosigkeit fast kalkulierbar wird: Als sein Exmann eine neue Beziehung anfängt, ausgerechnet mit einem von ihm wenig geschätzten prominenten Autor, muss er ihn sofort zurückgewinnen; vor den Augen der inzwischen von ihm schwangeren Agathe. Ausgerechnet sie wird Tomas schließlich auf sich selbst zurückwerfen. Lange einsam aber bleiben solche Charaktere vermutlich nicht.

„Love Is Strange“ heißt ein früherer Film von Ira Sachs über eine krisenhafte schwule Paarbeziehung, doch in dieser bitteren Charakterstudie ist Liebe bestenfalls ein Wunsch. Das von der Hauptfigur ausgelöste Hin und Her füllt die 91 Minuten mit reichlich äußerem Ereignis, doch die Sensation ist das, was Franz Rogowksi daraus macht. Nur selten verkörperte er in seiner Karriere negative Charaktere, auch wenn man sich gut vorstellen kann, dass Hollywood mit Rollen verrückter Schurken in Blockbustern an seine Tür klopft. Und auch jetzt erreicht er es mit jungenhaftem Charme, einem hemmungslos selbstsüchtigen Charakter das Auftreten scheinbarer Verletzlichkeit zu geben. Nur so ist bis zuletzt verständlich, warum sich sensible und vernünftige Menschen so lange mit einem solchen Charakter abgeben.

Es wäre leicht gewesen, diese Figur zu dämonisieren oder sie mit der Konsequenz eines Kierkegaard’schen Verführers zu adeln. Tatsächlich wirkt sie schließlich selbst wie ihr eigenes Opfer, schutzlos in der Unfähigkeit, sich selbst zu erkennen. In der Geschichte des Beziehungsfilms findet der einfache, aber hochpräzise Film einen eigenen Platz, wozu auch seine pointierten Sexszenen einen interessanten Beitrag leisten: Direkt und indirekt zugleich, suggerieren sie nie mehr als sie zeigen.

Passages. F/USA 2023. Regie: Ira Sachs. 91 Min.