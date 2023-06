Franken-Tatort „Hochamt für Toni“ im Ersten – Der Kommissar und die Liebe

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Unter Beschuss, nicht zu fassen. Fabian Hinrichs und Sina Martens im Tatort „Hochamt für Toni“. Foto: Hendrik Heiden/BR/X-Filme Creative Pool © Hendrik Heiden/BR/X-Filme Creative Pool

Der Franken-Tatort „Hochamt für Toni“ ist vor allem eine Folge für den bezaubernden Fabian Hinrichs.

Fabian Hinrichs ist ein bezaubernder Schauspieler, und gleich will einem überhaupt keiner mehr einfallen, der zarter wirkt und sich seiner Zartheit weniger bewusst zu sein scheint, der befangener wirkt und sich seiner Befangenheit tapferer zu stellen scheint. Denn am schönsten spielt er Männer, die sich wie gegen innere Widerstände doch Mühe geben, halbwegs robust, vernünftig und konventionell ihr Leben zu bewältigen.

Auch darum war er so sensationell im Münchner Tatort „Der tiefe Schlaf“ 2012, in dem Fabian Hinrichs und jener Gisbert Engelhardt, dem er seine Gestalt, Freundlichkeit und seinen fabelhaften Übereifer gab, in eine erschütternde Übereinstimmung gerieten. Dass Gisbert Engelhardt die Folge nicht überlebt, war insofern geradezu logisch. Aber wir wollen nicht übertreiben.

Es will einem auch keiner einfallen, der so sehr spricht wie ein Streber und ein Genie zugleich, und man hält ihn dennoch weder für das eine noch das andere, sondern hängt lediglich an seinen Lippen. Man sieht inzwischen, dass selbst Fabian Hinrichs etwas älter wird. Es steht ihm gut.

In dem Tatort „Hochamt für Toni“ übernimmt Dagmar Manzel überaus geschmackssicher die Rolle der kühlen, abgeklärten Fabian-Hinrichs-Bewunderin, steht ihm zur Seite in der Not und ist einfach nur so eifersüchtig darauf, dass ihm andere Menschen wichtiger sein könnten als sie. Sie ist seine Kollegin, was gibt es wichtigeres im Leben.

„Hochamt für Toni“ ist der zwölfte Franken-Tatort des BR mit Felix Voss und Paula Ringelhahn. Meistens sind sie nur einmal im Jahr mit einer neuen Folge zu sehen, aber man sollte sie nicht unterschätzen. Diesmal machen sie aus einem klassischen, aber auch konventionellen Wer-Familie-hat-braucht-sonst-keine-Feinde-mehr-Fall im großbürgerlichen Milieu etwas Besonderes. Ebenso aus einem klassischen, aber konventionellen Aus-den-jungen-Jahren-eines-Ermittlers-Fall. Bernd Lange hat das Buch geschrieben, Michael Krummenacher führte Regie, von Ina Meredi Arakelian stammt die Musik, die sich Raum verschafft.

Fabian Hinrichs, also: Felix Voss, hat einen Anruf aus einem früheren Leben bekommen, das sogleich mit flimmernden Rückblenden illustriert wird. Junge Leute beim Schwimmen und Spaßhaben in einer Zeit, in der man das noch nicht so nannte. Voss ist versonnen nach dem Anruf, will auch kein Feierabendbier mit Ringelhahn trinken, sie ist ganz perplex.

Schon sieht man ihn im Auto durch die wunderschöne, weite Landschaft fahren, die das „Hochamt für Toni“ begleiten wird. Es wird zunächst ein bisschen herumgeheimnist, läuft aber auf einen Standard hinaus: Der alte Freund, der sich gemeldet hat, lebt als Pfarrer in der Heimat von Tonis Familie. Vor Jahr und Tag waren sie in Berlin ein Trio (Voss auf Ringelhahns naheliegende Frage: „Wir waren alle zusammen, irgendwie“).

Toni soll sich vor ein paar Jahren das Leben genommen haben, der Pfarrer deutet Voss an, dass er etwas darüber weiß, nun wird er selbst ermordet. Jenseits der üblichen Streitereien – ist das jetzt noch Mittelfranken, also Terrain von Ringelhahn und Voss, oder ist es Oberpfalz unter der Zuständigkeit eines schlappen mürrischen Dienst-nach-Vorschrift-Polizisten – mischt Voss nun natürlich mit. Er trifft Tonis Familie, von der er bisher praktisch nichts wusste, eine Familie aus dem Bilderbuch, in dem kleine Kinder lernen, das Unternehmertum garstig ist. Ernste Gespräche werden unter Männern geführt, zum Beispiel. Der Vater, André Jung, ein finsterer Biedermann, der mit den Söhnen, Johannes Allmayer und Sebastian Zimmler, auftritt wie ein Mafiaclan. Die Mutter, Marita Breuer, tief frustriert. Die Tochter, Sina Martens, Toni so ähnlich, dass Voss ganz betroffen ist.

Ja, er muss sie sehr geliebt haben. Eigentlich ist der ganze Tatort „Hochamt für Toni“ ein Hochamt für Toni ohne katholische Implikationen und eine große Liebesgeschichte. Vor einer großen Liebesgeschichte tritt vieles zurück, auch, wie albern es ist, dass Voss zwischendurch regelrecht unter Beschuss gerät. Großartig hingegen, dass er ein wichtiges, das wichtige Indiz findet, weil ihn ein defekter Wasserkocher nervös macht und er im Stress und der ins Leere gehenden Ex-Liebe in einer Art Übersprunghandlung anfängt, den Kocher aufzuschrauben. Fabian Hinrichs beim aufmerksamen Kocher-Aufschrauben ist den Abend bereits wert.

„Tatort: Hochamt für Toni“, ARD, So., 20.15 Uhr.