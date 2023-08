Filmfestival Locarno: Generalproben für die Apokalypse

Von: Daniel Kothenschulte

„Ein schöner Ort“. Foto: Katharina Huber © Katharina Huber

Weltuntergangsstimmung ist ein Tenor beim Filmfestival Locarno: Herausragende Filme von Katharina Huber, Lav Diaz und Radu Jude.

Für Ken Loach, den 87-jährigen Meister des britischen Sozialdramas, liegen die Wurzeln der sozialen Ungerechtigkeit im Thatcherismus. „Damals lernten die Politiker, dass sie besser dran sind, wenn die Hoffnung verschwinden lassen“, erklärte er jetzt beim Filmfestival Locarno. „Wer gar nicht mehr das Gefühl hat, die Parteien könnten etwas ändern, gibt nicht mehr ihnen die Schuld, sondern zum Beispiel den Geflüchteten.“ Wenigstens blühten im Großbritannien der 80er Kunst, Pop, Kino. Warum ist das nicht mehr so? „Es wird zwar immer auch kritische Kunst geben, aber wir kennen das Sprichwort: ‚Wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gespielt wird.‘“ Mit Blick auf den Hauptsponsor des Festivals im Tessin fügt Loach hinzu: „Es hilft sicher nicht, wenn man sich sein Filmfestival von einer Bank bezahlen lässt.“

Kann man auch der deutschen Filmförderung vorwerfen, dass die, die das Geld haben, das Programm bestimmen? Für künstlerische Filme gibt es eigentlich die kulturelle Filmförderung – nur wurde die fast überall in Deutschland abgeschafft oder stark beschnitten. Als 1965 das „Kuratorium junger deutscher Film“ gegründet wurde, vergab man 300 000 Mark pro Projekt. Das war schon damals nicht sehr viel, reichte aber für die frühen Meisterwerke von Alexander Kluge oder Werner Herzog.

Zu wenig, viel zu wenig

Heute sind 100 000 Euro der Höchstbetrag, die das Filmbüro NRW als kulturelle Förderung aus Mitteln der dortigen Film- und Medienstiftung für einen künstlerischen Spielfilm ausgeben darf. Dazu müssen noch 20 Prozent Eigenteil daraufgelegt werden. Nahezu unmöglich, damit einen abendfüllenden Spielfilm mit komplettem Team zu produzieren.

Der Kölner Filmemacherin Katharina Huber ist das nicht nur gelungen, ihr endzeitliches Dorf-Poem „Ein schöner Ort“ ist ein Juwel in Locarnos Erstlings-Wettbewerb „Cineasti del presente“. Ihre poetische Erzählweise hat Huber in ihrem ersten Spielfilm maßgeblich in Improvisation und Schnitt entwickelt. So schleift ihr Freiluft-Kammerspiel aus einem Eifeldorf seine Szenen zu einem faszinierenden Prisma: Statische, aber dynamisch komponierte Kamerabilder erzählen von einem angekündigten Rätsel: In Erwartung eines Raketenstarts verbringen junge Leute mit verspielten Ritualen ausgefüllte Tage. Schon in ihren Animationsfilmen überhöhte Huber spielerische Handlungen zu kafkaesken Choreographien.

Die geringen Kosten sind freilich kein Grund für Glückwünsche: So ein Film kann nur mit Selbstausbeutung entstehen. Zum Vergleich: ein anderer mehrfach geförderter deutscher Film im Programm kostete marktüblich budgetiert – fast das 20-Fache. Die kulturelle Förderung muss endlich wieder aufgewertet werden; sinnvoll wäre es, die Höchstfördersumme zu verfünffachen.

Lange galten auch die Filme des Philippinen Lav Diaz trotz ihre Länge als No-Budget-Kino. Sein 215-Minuten-Film „Essential Truths of the Lake“ ist dagegen von leiser Opulenz. Das analoge Schwarz-weiß-Material hüllt den verkommenen Schauplatz, einen vergifteten See, in die Düsternis von Tuschzeichnungen. Ein Polizei-Leutnant gibt vor, den 15 Jahre alten Fall einer Verschwundenen neu aufzurollen – tatsächlich scheint er sich mehr und mehr in eine mythologische Botenrolle zwischen den Welten zu begeben.

Auch der Rumäne Rado Jude, Berlinale-Gewinner 2021 mit „Bad Luck Banging of Loony Porn“, beehrt das Festival mit einem neuen essayistischen Spielfilm, den man leicht seinem Vorgänger vorziehen kann. „Do not Expect too Much from the End of the World“ ist schon die dritte apokalyptische Zustandsbeschreibung in dieser Festivalübersicht.

Ilinca Manolache spielt eine Uber-Fahrerin, die für das Besetzungsbüro einer Filmproduktion durch Bukarest fährt. Gesucht werden Opfer von Arbeitsunfällen, die bereit sind, ihr Los vor der Kamera zu teilen. Das Thema der medialen Ausbeutung wird im Film flankiert von einem Videoblog, den die Protagonistin über eine KI realisiert: Diese verhilft ihr zu einem männlichen Gesicht, wenn sie frauenfeindliche Entgleisungen hineinspricht.

Das Bemerkenswerteste an diesem 163-minütigen Essay über soziale Ungleichheit aber ist, wie er sich zugleich der gesellschaftlichen Rolle des filmischen Mediums nähert. Bevor sich zum letzten Akt der schönfärberische Filter des Werbefilmers verselbstständigt und eine eigene, unerwartete Schönheit generiert, bricht der Filmemacher seine Gegenwartsgeschichte mit der sozialistischen Vergangenheit.

In einem frechen Akt der Inbesitznahme weiter Teile eines populären Spielfilms, schneidet der Filmemacher Passagen aus einer anderen Taxifahrerinnen-Komödie ein: „Angela Moves on“ von Lucian Bratu ist ein bei uns wenig bekannter Kultfilm von 1981. Etwa in der Mitte des Films verbinden sich die Erzählstränge, wenn die Taxifahrerin des Gegenwartsteils ihrer Vorgängerin auf der Leinwand begegnet.

Zwei deutsche Mitwirkende sorgen für weitere Überraschungen: Nina Hoss als Chefin des Versicherungsunternehmens, das das Unfallvideo bestellt hat. Und Trash-Filmer „Uwe Boll“, mit dem man das Ende der Welt sicher nicht teilen will. Sein Motto „The Trash-Show must go on“ ist kaum geeignet, uns auf einen friedlicheren Weltuntergang vorzubereiten.

„Essential Truths of the Lake“. Foto: Epicmedia/Films Boutique/Arte France © epicmedia