Essayfilm zur Rolle der Autoren in NS-Deutschland – Als erstes geht das Schuldbewusstsein

„Jeder schreibt für sich allein“: Dominik Graf und Anatol Regnier beleuchten in einem exzellenten Essayfilm die Rolle deutscher Schriftsteller, die in Nazideutschland blieben.

In seiner Verfilmung von Erich Kästners „Fabian“ zeigte Dominik Graf einen jungen Autor, wie es schien, zur rechten Zeit am rechten Ort. 1931, da erschien die Originalausgabe des Romans, durchstreift er das babylonische Berlin. Der ausschweifende Hedonismus weckt in ihm freilich eine ebensolche Skepsis wie die künstlerischen Extreme seiner Zeit: Das Problem mit der Avantgarde, sagt er süffisant, sei, dass sie immer so avantgardistisch sein müsse.

Nun, es sollte schlimmer kommen. Nur zwei Jahre später sorgten die Nazis dafür, dass Erich Kästner nicht mehr publizieren konnte; er selbst erzählte später, bei der öffentlichen Verbrennung der eigenen Werke zugeschaut zu haben. Warum entschieden sich Kästner und andere auch international renommierte Autoren wie etwa Hans Fallada nicht zur Emigration? Und konnte es so etwas wie „innere Emigration“ überhaupt geben?

In seinem Essayfilm „Jeder schreibt für sich allein“ untersucht Dominik Graf diese Frage auf der Grundlage von Anatol Regniers gleichnamigem Sachbuch. Regnier, der als Enkel von Frank und Tilly Wedekind auch aus persönlichen Quellen schöpft, ist zugleich der ideale Protagonist; ein enthusiastischer Erzähler, der den Archivar im Marbacher Literaturarchiv mit seiner Begeisterung ansteckt.

Befremdliches zu Kästner

Hier findet sich zu Erich Kästner ein befremdliches Dokument in Gestalt eines enthusiastisch klingenden Briefs aus der Vorproduktion des Ufa-Films „Münchhausen“, zu dem der verfemte Autor unter Pseudonym das Drehbuch schrieb. Ausgerechnet über den offensichtlich wohlwollend eingestellten Filmfunktionär Fritz Hippler begeistert sich Kästner da, Goebbels’ wichtigsten Mitarbeiter und Produzent des Hetzfilms „Der ewige Jude“.

Ironischerweise behauptete dieser später in seinen Memoiren fälschlich, er habe seine Position verloren, als Kästners Mitwirkung an „Münchhausen“ bekannt geworden sei – eine apologetische Erfindung. Aber dient nicht auch der Begriff der „inneren Emigration“, den etwa der Autor Frank Thiess maßgeblich prägte und für sich in Anspruch nahm, als verklärende Schutzbehauptung?

Der Literat und Literaturkritiker Albert von Schirnding, ein weiterer Interviewpartner Grafs, ist davon überzeugt. Auch Kästners Bleiben im Land der Täter ist ihm suspekt. Doch wo endet die Bequemlichkeit, wo wird Opportunismus zum Mitläufertum? Wie ernst ist eine antisemitische Bemerkung in einem Brief Hans Falladas zu nehmen, mit der er die eigene Verweigerung, selbst ein judenfeindliches Buch zu schreiben, wie es scheint, strategisch einrahmt?

Jedes einzelne Kapitel des Films, beginnend mit Gottfried Benns fatalem Bekenntnis zur NS-Ideologie 1933, wäre einen eigenen Film wert. Allein Fallada, dessen Weltbestseller „Kleiner Mann was nun“ noch 1934 vom großen Hollywood-Melodramatiker Frank Borzage verfilmt wurde, ist ein Rätsel.

„Man muss sich vorstellen, die Menschen, die damals lebten, erwarteten zwar kein tausendjähriges Reich, aber doch, dass sie den Rest ihres Lebens in diesem Regime verbringen würden“, erklärt Günter Rohrbach. Der legendäre, 94-jährige Film- und Fernsehproduzent ist als Zeitzeuge eine exzellente Wahl. Offen beschreibt er seinen frühen Enthusiasmus für die Hitlerjugend und die jugendliche Begeisterung für den nationalistischen Kriegsschriftsteller Hans Zöberlein, der 1945 ein Massaker an einer bayrischen Dorfbevölkerung befahl, die „Mordnacht von Penzberg“.

Der Mut, kritisch zu werden

Rohrbach erzählt aber auch, wie er den Mut fand, sein HJ-Amt gegen Widerstand zurückzugeben, und eine NS-kritische Haltung noch während des Krieges entwickelte. „Was man am schnellsten verliert, ist Schuldbewusstsein“, resümiert Rohrbach seine Erinnerung an seine Zeitgenossen in der Nachkriegszeit.

Mit 169 Minuten Laufzeit ist Grafs Film nur unwesentlich kürzer als sein gut dreistündiger „Fabian“, bei dessen Länge er sich an der Lesezeit des Romans orientierte. Die beiden exzellenten Filme sind ein perfektes Doppel. In einer diskursiv hoch stimulierenden Montage aus Anatol Regniers moderierten Forschungsreisen und pointierten Interview-Auszügen verlässt Graf die Konventionen des großen Kinodokumentarfilms. In einer Art Mehr-Leinwandkino stellt er dem Wortfluss einen Found-Footage-Bildfluss gegenüber. Vielfach sind es Amateuraufnahmen der NS-Zeit, die hier weniger illustrieren als Kontexte setzen oder schlicht die Wahrnehmung stimulieren, die Tongestaltung wirkt ähnlich distanzierend. So vermeidet Graf die ermüdenden Analogien klassischer Literaturdokumentationen, die der Textebene allzu oft mit wenig visueller Eigenständigkeit begegnen.

Die Mitwirkung der Kunsthistorikerin Julia Voss und ihres Fachkollegen Florian Illies lässt vermuten, dass vielleicht auch einmal daran gedacht war, die Rolle der Bildenden Kunst einzubeziehen. Doch auch ohne dass man ihn erwähnen müsste, denkt man an Emil Nolde, der selbst in der vermeintlichen „inneren Emigration“ ein glühender Nazi und schamloser Antisemit geblieben ist.

Was diesen Film auszeichnet, ist das, was einem Gottfried Benn ganz offensichtlich fehlte: ein hohes Maß an Empathie. Statt leichte moralische Urteile zu hören, blickt man tief in die Lebensumstände erfolgsverwöhnter Autoren, die zum Teil wirklich wie Fallada glauben mochten, schon der Umzug in die Schreibidylle eines Landhauses könne ihnen die Schrecken des Regimes vom Leibe und aus den Sinnen halten. Das Gegenteil ist der Fall, Diktaturen lassen sich nicht aussperren, wenn man die Fensterläden schließt. Der Zeitgeist findet immer seinen Weg auf das Papier. Auch wenn man es nicht gleich wie Thomas Mann halten sollte, der 1945 forderte, gleich alle Literatur, die während der NS-Zeit verlegt werden konnte, zu vernichten.

Jeder schreibt für sich allein. Essayfilm, D 2023. Regie: Dominik Graf. 169 Min.