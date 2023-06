„Elemental“ im Kino – Feuer und Flamme

Von: Daniel Kothenschulte

Pixars neue Romeo-und-Julia-Geschichte „Elemental“ erweist sich als überraschende Satire über Integration und Toleranz.

In einer der populärsten Disneyland-Attraktionen wiegen sich die Völker der Erde zu einem endlosen Kanon der Kulturen: „It’s a small world after all …“. Es braucht schon eine besondere künstlerische Vision, um so viel kulturelle Aneignung auf engstem Raum zu ertragen. Das wird auch Walt Disney geahnt haben, als er die Gestaltung des ursprünglich im Unicef-Auftrag erstellten Fahrgeschäfts in die Hände der Künstlerin Mary Blair gelegt hat. In ihren Händen wurden aus ethnischen Klischees plötzlich individuelle Kreationen.

In einer in Fragen des interkulturellen Austauschs (hoffentlich) etwas sensibleren Zeit, sind es bei Disney vor allem die Pixar-Filme, die sich ihnen stellen. „Coco“, „Soul“ „Luca“ und „Rot“ verhandelten die Herausforderungen gemeinschaftlichen Zusammenlebens in einem jeweils sehr spezifischen Kulturkreis, in dem die Filmemacher und -macherinnen selber Wurzeln besaßen. Zugleich aber wandten sie sich an ein denkbar globales Publikum, wie es wohl nur Disneyfilme haben.

Die Romeo-und-Julia-Geschichte von „Elemental“ erzählt nun in einer fast archaischen Anmutung und überaus symbolhaft von einer interkulturellen Annäherung. Im fantastischen Metropolis von Element City leben Wesen, die von einem der vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer abstammen, auf engstem Raum. Dabei machen sich ausgerechnet das Wassermädchen Ember Lumen und der Wasserjunge Wade Ripple für einander unverzichtbar. Aber es ist, wie mit Blick auf Shakespeares Vorbild nicht anders zu erwarten, eine Gesellschaft, die ihrer toleranten Jugend Steine aus Vorurteilen und Standesdünkeln in den Weg legt.

Wir befinden uns in einer Einwanderungs-Gesellschaft mit deutlichem Bezug auf die USA. Nacheinander sind die verschiedenen ethnischen Gruppen in die Metropole eingewandert: Wesen, die aus Wasser, Bäumen und Wolken bestehen. Als letzte sind die Feuerwesen angekommen. Sie sind am schlechtesten integriert und erleben von den Behörden eine als Kontrolle getarnte Form offener Diskriminierung.

Schon bei der Einwanderung durch die Schleuse einer Ellis-Island-Variante muss das zu Beginn des Films ein Flammen-Paar erleben, dem von einem Beamten englische Namen „verliehen“ werden. Schnell etablieren sich beide mit einem Gemischtwarenladen, den einmal die fleißige Tochter Ember übernehmen soll. Dass sich diese vielleicht für etwas ganz anderes entflammt, kommt nicht in Betracht.

Aus der originellen Prämisse rutscht die Filmerzählung recht schnell in einen sehr konventionellen Familienkonflikt, wie man ihn gerade in migrantischen Familien gerne festmacht. Dazu kommt, dass eine Vielfalt kultureller Attribute auf die Fantasiewesen ausgeschüttet werden, im Original wird „Irish“ schnell zu „firish“, ebenso lassen sich osteuropäische oder lateinamerikanische Anklänge festmachen, während Thomas Newmans Filmmusik indische Instrumente hervorhebt – das allerdings musikalisch auf hohem Niveau. Glücklicherweise wird eine Menge dieses multikulturellen Ballasts jedoch buchstäblich weggeschwemmt, als durch einen Rohrbruch im Geschäft der Feuerfamilie eine Katastrophe droht.

Ember, die allein den Laden hütet, macht dabei die Bekanntschaft eines jungen Wassermanns, der als Vertreter des Ordnungsamts zunächst einen etwas spießigen Eindruck hinterlässt. Tatsächlich ist ihr feuriges Temperament genau das Richtige, um sein Wasser in allmähliche Wallung zu bringen.

Überraschend für Disney/Pixar ist ein satirischer Schlenker in Richtung Klassismus: Als Wade seine neue Freundin mit zu seiner wohlhabenden Familie nimmt, nutzt Filmemacher Peter Sohn das zu einer sehr subtilen Satire auf ein liberales und doch auch etwas herablassendes Bildungsbürgertum. Wirklich zeitgenössisch wirkt das allerdings ebenso wenig wie die Darstellung von Embers sich in Fleiß und Ehrgeiz aufreibender Unterschichtsfamilie. Man fühlt sich eher an soziale Komödien der dreißiger Jahre erinnert.

Die ungleiche Liebesgeschichte, die jetzt beginnt, ist das bessere Remake von „Arielle – die Meerjungfrau“. Dialoge sind in Pixar-Filmen häufig zweitrangig, und der Film lebt förmlich auf, wenn sich niemand mehr erklären muss. Als das Paar im Alleingang gegen die drohende Katastrophe kämpft, ist das Medium des Computeranimationsfilms im wahrsten Sinne in seinem eigenen Element. Was für eine poetische Idee, eine Flamme gegen Wasser kämpfen zu sehen oder ein Wasserwesen für das bedrohte Feuer.

Schon in Disneys klassischen Animationsfilmen waren formelhafte Geschichten oft nur willkommene Anlässe für entfesselte Fantasie: Was wäre „Dumbo“ ohne seine psychedelischen rosa Elefanten? Auch hier wird man für seine Geduld belohnt, wenn im letzten Drittel fast abstrakte, irreale Szenen das Staunen lehren. Wahrscheinlich braucht das Poetische das Prosaische nun einmal so nötig wie in dieser Geschichte das Feuer das Wasser.

Elemental. Animationsfilm. USA 2022. Regie: Peter Sohn. 102 Min.