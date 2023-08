„Die Streitrepublik“ (ZDF): ZDF-Doku macht deutlich, warum viele Menschen in Ostdeutschland frustriert sind

Von: Tilmann P. Gangloff

Teilen

Heiko und Tochter Rebecca stehen in der „Bubble“, der Film-Filterblase für die Dokumentation „Die Streitrepublik“. © ZDF/Zeljko Pehar

Was im Osten blüht, sind die Blumen auf dem Gelände der abgerissenen Fabriken: In der sehenswerten ZDF-Sendung diskutieren Eltern und Kinder über ihre unterschiedlichen Ansichten.

Frankfurt - Ein Riss geht durchs Land. Die Positionen scheinen ähnlich unvereinbar wie in den USA oder Großbritannien. Während die Debatte dort immerhin überschaubar ist – für oder gegen Donald Trump, für oder gegen den Brexit –, sorgten und sorgen hierzulande gleich mehrere Reizthemen dafür, dass sich Familien entzweiten und Freundschaften zerbrachen: die Corona-Pandemie, der Überfall Russlands auf die Ukraine, der Klimawandel.

Die Reaktionen der Bundesregierung führten jeweils zu mehr als bloß Unmut in weiten Teilen der Bevölkerung. Oberflächlich betrachtet scheint der Graben entlang jener heute zumeist gar nicht mehr sichtbaren Grenze zwischen der alten BRD und der abgewickelten DDR zu verlaufen, aber schon diese Perspektive ist Teil des Problems: weil sich auf diese Weise noch stärker entfremdet, was doch eigentlich längst zusammengewachsen sein sollte. Wer mit dem Finger auf jene zeigt, die im Osten die AfD wählen, ignoriert die überwältigende Mehrheit, die das nicht tut. Was also lässt sich tun?

„Die Streitrepublik“: Überraschend kurzweilig konzipierte ZDF-Dokumentation

Als Kanzlerkandidat prägte Johannes Rau die Devise „Versöhnen statt spalten“. Das war 1987, zu einer Zeit also, da die friedliche Revolution in der DDR allenfalls ein Traum und viele der heutigen AfD-Extremisten noch Kinder waren. Aber selbst diese Einschätzung ist natürlich in gewisser Weise diskriminierend, wie Melanie Haack und Peter Kunz mit ihrer überraschend kurzweilig konzipierten Dokumentation verdeutlichen.

„Deutschland gehört auf die Couch“, sagen sie, und deshalb haben sie einen Vater und seine Tochter sowie eine Mutter und ihren Sohn buchstäblich aufs Sofa gesetzt. Die beiden letzteren sind eine besonders spannende Paarung: Christiane, heute Mitte siebzig, war einst Gründungsmitglied der Grünen, ihr Sohn ist AfD-Funktionär in Nordrhein-Westfalen. Haack und Kunz durften die Geburtstagsfeier der Mutter besuchen, der Sohn hält eine launige Rede, in deren Verlauf er keinen Hehl aus seiner deutschnationalen Haltung macht. Die beste Freundin der Mutter hat ihren Besuch abgesagt, sie wollte nicht mit ihm an einem Tisch sitzen.

Sozialdemokrat wählt AfD - aus Protest

Natürlich haben Mutter und Sohn völlig konträre Ansichten: Als er die Grünen ernsthaft als „eine totalitäre, in Teilen faschistoide Partei einstuft“, den Spieß also gewissermaßen umdreht, fehlen ihr für einen kurzen Moment verständlicherweise die Worte. Immerhin reden sie miteinander, und das Verhältnis scheint durchaus herzlich zu sein. Später diskutiert der Sohn mit seiner Schwester, einer aktiven Grünen; nicht minder kontrovers natürlich, doch die geschwisterliche Verbindung scheint stärker zu sein als die unvereinbaren politischen Ansichten.

Beim zweiten Paar sind die Unterschiede längst nicht so extrem: Vater Heiko (Jahrgang 1965), Servicetechniker aus dem thüringischen Eisenach, wählt zwar die AfD, aber aus Protest, wie er sagt, um die anderen Parteien wachzurütteln; politisch verortet er sich als Sozialdemokrat. Tochter Rebecca (1990), Leiterin eines Heimatmuseums, setzt bei Wahlen ebenfalls Zeichen: indem sie ungültige Stimmzettel abgibt.

ZDF-Doku „Die Streitrepublik“ macht deutlich, warum viele Menschen in Ostdeutschland frustriert sind

Solche Sendungen bestehen in der Regel aus viel gesprochenem Text, der oft notdürftig bis einfallslos bebildert ist; Haack und Kunz haben hingegen Mittel und Wege gefunden, um auch optisch für Abwechslung zu sorgen. Ein Knüller ist dabei das „Bubbleversum“ der PR-Agentur Jung von Matt. Hier wird die virtuelle Realität einer Filterblase Wirklichkeit: Auf der Oberfläche der Kuppel ploppen all’ die individuell maßgefertigten Botschaften auf. Rebeccas Besuch bei einem „Cosplay“, einer Veranstaltung, bei der Fans in die Kostüme ihrer Heldinnen und Helden aus der Popkultur schlüpfen, trägt zwar nichts zur Wahrheitsfindung tun, aber die Umgebung ist für ein Interview allemal interessanter als die sonst oft üblichen Gespräche beim Kochen oder während einer Autofahrt. Deutlich näher am Thema ist Heikos Teilnahme an einem nostalgischen Veteranentreffen mit fahrbaren Untersätzen aus der DDR; es fällt tatsächlich der Hinweis „Es war ja nicht alles schlecht.“

Davon abgesehen wird vor allem deutlich, warum viele Menschen in Ostdeutschland frustriert sind. Mit Blick auf die einst von Helmut Kohl angekündigten „blühenden Landschaften“ sagt Heiko: „Wenn’s im Osten blüht, dann auf dem Gelände der abgerissenen Fabriken.“ Nach der Wende, erinnert er sich, sei alles Östliche verpönt gewesen; in dem hessischen Betrieb, in dem er seit Jahrzehnten arbeitet, hat man seine ostdeutsche Improvisationskunst früh zu schätzen gelernt. Dieser Ebene verdankt die Sendung ohnehin ihren Mehrwert, weil Haack und Kunz viel für den Abbau von Vorurteilen tun; zumindest in Bezug auf den vermeintlich „braunen Sumpf“ im Osten. (Tilmann P. Gangloff)