Die Mafia trägt Dauerwelle

Von: Karsten Essen

Die Serie „Luden“ startet auf Amazon Prime Video.

Denken Sie an einen Mafiafilm – aber alle tragen Dauerwelle“, so fasst Showrunner Rafael Parente seine Serienhybride aus hartem Krimidrama und stylishem Porträt der Disco-Ära (entsprechender Soundtrack inklusive) zusammen. Der Ort – Hamburg-St. Pauli, die Reeperbahn in den frühen 1980er Jahren – und die Gepflogenheiten seiner schillernden Bevölkerung verlieren in dieser Darstellung nichts von ihrer rohen Gewalttätigkeit; das System der gleichsam industriellen Zuhälterei jener „Hamburger Vollkaufleute“, wie sich die dortigen Luden nicht ohne Stolz titulieren, gemahnt deutlich an modernen Menschenhandel und sexualisierte Sklaverei.

Gleichzeitig sieht man Fönfrisuren, Pelze und Maskara, Schaumwein und schicke Automobile – Insignien arrivierter Bürgerlichkeit jener Jahre also, nur in ihrer schrill-bunten Überdrehtheit ins Aggressiv-Geschmacklose verkehrt. Folgerichtig präsentiert sich uns der angehende Primoballerino dieser trügerischen Zirkuswelt auch als Künstler, der die geile Meile zum Schauplatz einer ewigen Party machen möchte. Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer), genannt „der schöne Klaus“, tritt auf als Proll mit sanften Augen und dem Herz auf dem rechten Fleck.

Dass es ihm zu Beginn an Durchschlagskraft fehlt, macht er durch eine große Klappe wett – und mit Hilfe seines Freundes Andi (Henning Flüsloh), der sich ein Leben lang nicht entscheiden kann, ober Boxer oder Schläger sein will. Klaus ist eher Poussierer als Eintreiber, Loverboy avant la lettre. Er kann mit den Damen – aber er kann auch anders. Er zitiert Andy Warhol und fantasiert vom „Studio 54“; auf dem Höhepunkt seines prekären Glanzes reitet er wahrhaftig auf weißem Pferde ein in sein Etablissement – doch seine Träume bleiben aus zweiter Hand …

Erzählt wird von Rafael Parente (Drehbuch) und Laura Lackmann (Regie) geradlinig und historisch präzise der Aufstieg einer jungen Generation von Luden, der „Nutella-Bande“, unter der Nase der alten Hasen und vor dem Hintergrund einer langsam sich wandelnden Gesellschafts- und Gewerbestruktur. Dienen anfangs die lahmen Peepshows mit ihren düster-schmuddeligen Verrichtungskabinen der reinen Triebabfuhr, so inszenieren Klaus und die Seinen St. Pauli als bunten Vergnügungsort und den Gang in den Puff als coolen Lifestyle – bis nach kurzer Zeit Aids und Kokain das Geschäft mit jener Art von Freizügigkeit gehörig durcheinanderbringen und letztlich für immer verändern. Gleichsinnig changiert die Ästhetik zwischen Szenen unsauberer, verschwitzter Körperlichkeit in Nahaufnahme in den Kneipen und Hinterzimmern (hier gemahnt die Serie an härtere Hamburger Kiezromantik à la „Der Goldene Handschuh“) und solchen schillernder Happenings, wie sie heutzutage etwa auch auf Vernissagen der gewagteren Art anzutreffen wären. Der Lude an sich und Klaus Barkowsky im Besonderen wird hier, zu geschönt, aufgefasst als ewig unruhiges Zwitterwesen zwischen Kaufmann und Künstler, Rüpel und Respektsperson, mit unstillbarem Hunger nach (bürgerlicher) Anerkennung – herrlich ins Bild gesetzt, wenn Aufsteiger Klaus in ruhiger Minute bei seiner mütterlichen Tante ihr Erbspüree lobt und mit einer Magnumflasche Champagner zu adeln versucht …

Zeichnet die Serie, wenn sie das Klischee der Leidenschaft zwischen „Künstler“ Klaus und Hure Jutta (Jeanette Hain) bemüht, womöglich zu weich, so schont sie andererseits niemanden bei der Darstellung der fundamentalen Herabwürdigung und existenziellen Ausbeutung aller Schwächeren oder irgendwie Abweichenden. Und genau das macht „Luden“ zu einem herausragenden Beitrag von Prime Video zu einem Thema, das andernorts womöglich ins Fahrwasser eines Regionalkrimis von der Waterkant geraten wäre – dass nämlich die Serie keine anachronistisch emanzipierte Figur aufbietet und final eine Versöhnung mit unheiligsten Verhältnissen erpresst. Denn das wirkte wie Hohn den Generationen von Frauen gegenüber, die in der Menschenmühle, die Europas größtes Rotlichtviertel eben vor allem ist, kaputtgingen. Einen kleinen Lichtblick gewährt einzig die junge Manu (Lena Urzendowsky), die zu ihrem Glück besser singen als ‚tanzen‘ kann.

Jeanette Hain spielt die Jutta gruselig gut, in ihrer versehrten Zartheit an die späte Romy Schneider erinnernd („Nachtblende“). Aaron Hilmer überzeugt hier nach „Sløborn“ vollends auch in einer Hauptrolle. Wer also einen furchtlosen Blick in Hamburgs Herzkammern jenseits von Hans Albers tun möchte, hat mit „Luden“, „Gefesselt“ (beide Prime Video) sowie Heinz Strunk & Co. (s. o.) derzeit dreifältig gute Gelegenheit dazu.

„Luden“ auf Amazon Prime Video.

