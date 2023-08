„Die letzte Fahrt der Demeter“: Dracula ist nur noch ein ekliges Ungeheuer

Von: Marc Hairapetian

Javier Botet als Dracula - in seinem Erscheinungsbild einerseits gestaltet wie die glatzköpfige Kreatur in Murnaus „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ aus dem Jahr 1922 und andererseits als übergroße Fledermaus. © Imago

Nosferatu und Alien verschmelzen miteinander, wobei die US-amerikanisch-deutsche Co-Produktion zwar schrecklich, aber wenig gruselig ist.

Frankfurt - Das Problem vieler heutiger Horror-Streifen liegt auf der Hand: Sie sind zwar blutrünstig, doch das Gruseln lehren sie einen nicht. So verhält es sich auch mit „Die letzte Fahrt der Demeter“ vom norwegischen Regisseur André Øvredal. Dabei war die Ausgangslage mehr als vielversprechend: Basierend auf dem nur wenige Seiten umfassenden Kapitel „The Caprtain’s Log“ aus Bram Stokers unsterblichen Vampir-Roman „Dracula“ (1897), der wiederum kunstvoll aus Tagebucheintragungen, Briefen und Zeitungsberichten geformt ist, wird die Überfahrt des sinistren transsylvanischen Grafen nach England auf ein fast zweistündigen Kino-Epos ausgedehnt, das fast ausschließlich an Bord des russischen Handelsschiffs spielt.



Die US-amerikanisch-deutsche Co-Produktion greift auf ein Drehbuch von Bragi F. Schut („Samaritan“, 2022) zurück, das dieser schon vor einem Jahrzehnt geschrieben hat: Das russische Handelsschiff Demeter legt am 6. Juli 1897 unter Führung des umsichtigen Kapitäns Elliot (Liam Cunningham) von der bulgarischen Hafenstadt Varna am Schwarzen Meer in Richtung Whitby Bay ab. Mit von der Partie ist der Arzt Clemens (Corey Hawkins), dem es als einem der wenigen afrikanischstämmigen Männer im England jener Zeit gelungen ist, an der renommierten Universität von Cambridge Medizin zu studieren. Von Maat Wojchek (David Dastmalchian) und den weiteren Matrosen wird er erst skeptisch aufgenommen, erarbeitet sich aber schnell durch seinen Fleiß, der auch vor harter Arbeit an Deck nicht zurückschreckt, ihren Respekt. Freundschaft schließt er hingegen sofort mit dem Schiffsjungen Toby (Woody Norman) und dessen Hund Huckleberry. Die Demeter transportiert vierundzwanzig nicht gekennzeichnete Holzkisten, in denen sich einfacher Sand befindet.

„Die letzte Fahrt der Demeter“: Nur ein Einziger von der Besatzung überlebt das Gemetzel

Während der Überfahrt ereignen sich allerdings äußerst merkwürdige Dinge. Erst entdecken sie eine erheblich geschwächte junge Frau namens Anna (Aisling Franciosi), die als - wie sich später herausstellen soll - unfreiwillige blinde Passagierin mit an Bord ist. Mittels einer Bluttransfusion rettet ihr Clemens das Leben. Sie zeigt sich entsetzt über das Drachen-Logo auf einer der Kisten, das in ihrer rumänischen Heimat für einen Grafen steht, der sich dem Bösen verschrieben hat, ja, der das personifizierte Böse selbst ist. Das stürmische Wetter verhindert zudem eine ruhige Reise. Eines Morgens werden alle an Bord befindlichen Tiere tot aufgefunden. Unter den Opfern ist auch der schrecklich zugerichtete Huckleberry, der mit zerfetzter Kehle in seinem Blut liegt. Es dauert nicht lang, da gehen auch Teile der Crew nächtens über Bord. Dem Kapitän, Wojchek und Clemens dämmert es nun, warum so viele Einheimische ihre Hilfe beim Verladen der Fracht verweigert haben. Die zunehmend verängstigte Besatzung versucht fortan, die gefährliche Seereise einfach nur zu überleben. Als das Handelsschiff schließlich die Küste Englands erreicht, gleicht es einem Wrack und wie in Hermann Melvilles Meisterwerk „Moby Dick“ (1851), das den Kampf des rachsüchtigen Walfängers Ahab mit einem schneeweißen Pottwal schildert, überlebt nur ein Einziger von der Besatzung das Gemetzel …

Clemens (Corey Hawkins) und Anna (Aisling Franciosi). © Imago

In dem Kapitel mit den immer verzweifelteren Logbuch-Einträgen des bei Stoiker namenlosen Kapitäns kommt niemand von der Demeter mit dem Leben davon. Im künstlich aufgeblähten Film muss es natürlich der gute Schwarze aus Cambridge sein. Die Figur des Arztes Clemens gibt es nicht beim irischen Schriftsteller. Genauso wenig die der von Dracula als lebende (Blut-)Zapfsäule mit an Bord gebrachte Anna. Auch der Schiffsjunge wird im Kapitel nicht namentlich erwähnt. Zu viel aufgepfropfte Diversität bei der Neuinterpretation von historischen Stoffen verdirbt manchmal den Brei - in jedem Fall aber bei „Die letzte Fahrt der Demeter“. Während der aus „The Walking Dead“ bekannte Corey Hawkins seine dazu gedichteten Rolle mit Souveränität und Empathie ausfüllt, bleibt Aisling Franciosi blass - und dies nicht nur, weil sie von Dracula ausgesaugt wird. Dieser ist der größte Schwachpunkt des im Studio Babelsberg und auf Malta gedrehten Films: Javier Botet spielt den Fürsten der Finsternis als kriechenden und schleimigen Unhold, der erst durch Blutcocktails langsam wieder zu Kräften kommt, so schlecht, dass sich Christopher Lee im Grabe umdrehen würde, wenn er könnte.

In „Die letzte Fahrt der Demeter“ ist Dracula nur noch ein ekliges Ungeheuer

Mitschuld an der miesen bis lächerlichen Performance hat auch die Abteilung Maske. Man gestaltete Dracula in seinem Erscheinungsbild einerseits wie in Friedrich Wilhelm Murnaus „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ (1922) als eine glatzköpfige Kreatur mit abstehenden Ohren, wobei der Spanier, der bereits in Øvredals „Scary Stories to Tell in the Dark“ (2019) als Monster zu sehen war, an Max Schreck (der Mann hieß wirklich so!) bei weitem nicht herankommt, und andererseits wie eine übergroße Fledermaus. Javier Botet selbst macht aus einer angeborenen Krankheit das Beste, indem er sie vermarktet: Als er fünf Jahre alt war, wurde bei ihm das Marfan-Syndrom diagnostiziert, das Betroffene unnatürlich groß werden lässt, und durch lange, dünne Gliedmaßen sowie stark überdehnbaren Gelenke auffällt. Auch wenn die Begleiterscheinungen mitunter gefährlich sind, nutzt Botet seine durch die Krankheit bedingten körperlichen Eigenschaften, um Filmcharaktere wie hier den spindeldürren Dracula zu erschaffen. Seiner Interpretation fehlt allerdings jegliche dunkle Eleganz, die Christopher Lee auszeichnete. In „Die letzte Fahrt der Demeter“ ist Dracula nur noch ein ekliges Ungeheuer, das mehr an HR. Gigers „Alien“ aus Ridley Scotts gleichnamigen SF-Schocker von 1979 erinnert. Logikschwächen gibt es auch: Niemand von der Demeter-Crew kommt auf die Idee, die geladenen Kisten vielleicht nicht immer nur in der Nacht, sondern einfach auch mal tagsüber zu durchsuchen.

Zudem missfällt die freie, allzu freie Stoker-Adaption durch zwei cineastische No-Gos: Es wird voyeuristisch gezeigt, auf welch grausame Weise zuerst der Hund und dann das Kind zu Tode kommen. Warum die Deutsche Film- und Medienbewertung „Die letzte Fahrt der Demeter“ mit dem Prädikat „wertvoll“ ausgezeichnet hat, bleibt ein Rätsel. Doch es ist nicht alles schlecht: Die superbe Ausstattung von Edward Thomas, der von 2005 bis 2010 für 72 Folgen das fantasievolle Production Design der britischen Kult-SciFi-Reihe „Dr. Who“ übernahm, sorgt in Zusammenarbeit mit der Fotografie vom in Leipzig geborenen Roman Osin und Clint-Eastwood-Kameramann Tom Stern für einige klaustrophobische Momente auf und unter Deck. Und der Soundtrack von Bear McCreary, der während seines Studiums zusammen mit dem ursprünglichen Komponisten Elmer Bernstein die Filmmusik zum Mayas-vs.-Indianer-Klassiker „Könige der Sonne“ (1963) rekonstruierte, ist tatsächlich eine Symphonie des Grauens. Ansonsten kann man getrost auch 101 Jahre nach seiner Entstehung Murnaus Vampir-Meilenstein dem vermeintlichen Historien-Hochsee-Horror vorziehen. (Marc Hairapetian)