Die Filme „Maestro“ und „Poor Things“ bei der Biennale in Venedig: Prunk und Anarchie

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Erstaunlich, dass diesem Weltstar erst jetzt eine Filmbiografie gewidmet wird: „Maestro“ mit Bradley Cooper als Leonard Bernstein. Foto: Jason McDonald/Netflix © Jason McDonald/Netflix

Höhepunkte in Venedig: Bradley Coopers „Maestro“, Timm Krögers „Die Theorie von Allem“ und Yorgos Lanthimos jüngstes Meisterwerk „Poor Things“.

Ein Anruf am frühen Morgen änderte das Leben von Leonard Bernstein für immer. Sein Einsatz als Ersatz für den erkrankten Dirigenten Bruno Walter gab Amerika eine erste Idee davon, dass man kein Europäer sein musste, um zu den besten dieses Fachs zu zählen . So beginnt Bradley Coopers Biopic „Maestro“, das beim Venedig-Festival in gewisser Weise an einen der besten letztjährigen Preisträger anknüpft: In Todd Fields „Tár“ präsentierte sich die von Cate Blanchett gespielte, missbräuchliche Dirigentin als angebliche Bernstein-Schülerin. Erstaunlich, dass man dem Weltstar der Klassik erst jetzt eine Filmbiografie widmet. Gerne würde man es damit erklären, dass seine einst regelmäßig wiederholten, moderierten Fernsehkonzerte einfach noch zu präsent wären, als dass sich ein Schauspieler in diese Rolle wagte. Für die musikalische Bildung war Bernstein damit in den 70er Jahren sicher so einflussreich wie die „Sesamstraße“ für die Alphabetisierung der Vorschulkinder. Aber zumindest im deutschen Fernsehen ist „Kultur für alle“ ja leider ein Fremdwort geworden.

In der in Schwarzweiß gedrehten ersten Filmhälfte präsentiert Cooper, der in seiner eigenen Inszenierung auch die Hauptrolle spielt, Bernstein mit eben jenem grenzenlosen Enthusiasmus und dem freundlichen, unautoritären Umgang mit den Orchestern. Doch dies ist nicht nur eine Liebesgeschichte gegenüber Musik und Publikum, auch eine private: Mit seiner Ehefrau, der Fernsehschauspielerin und Sängerin Felicia Montealegre führte der Maestro eine Künstlerehe auf Augenhöhe. Bis sich dann, und davon erzählt der farbige zweite Teil, seine homosexuellen Beziehungen nicht mehr unter den Teppich kehren ließen.

Da künstlerische und private Emanzipationsgeschichten selten synchron verlaufen, greift Cooper zu einer durchaus angreifbaren Parallel-Erzählung: Ebenso wenig wie sich Bernstein zwischen seinem kompositorischen und ausführenden Talent entscheiden wollte, scheint er in einer monogamen, heterosexuellen Beziehung ausgefüllt. Aber lassen sich künstlerische und sexuelle Orientierung überhaupt vergleichen? Kann man sich nicht vielleicht das eine aussuchen, das andere aber nicht? Bei aller wachsenden Toleranz gegenüber lange diskriminierten sexuellen Orientierungen ist unsere Gesellschaft noch weit davon entfernt Bisexualität zu akzeptieren. Der Makel potenzieller Untreue macht sie sowohl in der heterosexuellen wie der queeren Welt häufig suspekt.

Auch wenn die Parallele zu Bernsteins Identität als Musiker im Film nicht aufgeht, wirkt die Behandlung seines Liebeslebens doch durchweg seriös. Weit bedeutender aber ist Coopers „Maestro“ allerdings als Musikfilm. In einer radikalen Entscheidung sind ganz überwiegend Bernsteins eigene Kompositionen zu hören, die eine eigens komponierte Filmmusik ersetzen. Sie sind so in ihrer immensen stilistischen Bandbreite und vor allem ihrer hemmungslosen Emotionalität zu erleben. Cooper schlüpft dabei auch auf dem Podium unverwechselbar in die Rolle Bernsteins – und daran hat die vor der Premiere heftig umstrittene, aber durchaus überzeugende angeklebte Nase nur den kleinsten Anteil.

Auch für einen Filmemacher kann die Nachricht über einen plötzlichen Karrieresprung ganz überraschend kommen. Der in Berlin lebende Tim Kröger musste sich noch ein paarmal vergewissern, ob ihn das Festival am Lido wirklich in den Wettbewerb eingeladen hatte. Seit „Die Theorie von Allem“ am Sonntag am Lido Premiere feierte, kann daran kein Zweifel sein. Auch in der Geschichte um rätselhafte Begegnungen, einen vermeintlichen Todesfall und ein noch mysteriöseres Verschwinden bei einem fiktiven Physiker-Treffen im Jahr 1962 ist Gewissheit ein rares Gut.

Fotografiert in messerscharfem, kontrastreichem Schwarz-weiß von Nachwuchstalent Roland Stuprich, wird die Umgebung des Kongresshotels in den Schweizer Alpen zum Vexierbild, Anklänge an klassische Mystery-Thriller der Filmgeschichte addieren sich zusätzlich zum berauschenden Detailreichtum.

Doktorand Johannes Leinert (Jan Bülow) ist die männliche Alice in diesem zunehmend befremdlichen Wunderland, Olivia Ross in Gestalt der rätselhaften Jazzpianistin Karin Hönig sein Kaninchen. Ihr an Jacques Loussier erinnerndes Ensemble fügt sich in den muffigen Nachkriegs-Pomp so treffend, wie es Hanns-Dieter Hüsch einmal formulierte. „Und im Hintergrund, wie nett/ ein ganz barockes Jazz-Quartett.“ Was aber ist hier der Vordergrund?

Ein kurzer Prolog in Gestalt des Youtube-Schnipsels einer typischen 70er-Jahre Talk-Show gibt einen ersten Hinweis. Ein schlecht gealterter Johannes Leinert präsentiert da widerwillig seine Wissenschaftstheorie in Romanform – es geht um parallele Wirklichkeiten. Die sind für Drehbuchautoren natürlich eine Lizenz für alles, aber auch darauf hat uns ja schon der Filmtitel gut vorbereitet. Das erstaunliche an diesem Film ist, wie ernsthaft Kröger sich einem schwer fassbaren Genre nähert, das er offensichtlich liebt, dem Mystery-Thriller an der Grenze zum fantastischen Melodram, Filmen, wie „Portait of Jenny“, „Vertigo“ und „La jetée“.

Es ist das Vorrecht der Kunst gegenüber dem Kunstgewerbe, für ihre Rätsel keine Lösungen anzubieten – und dadurch vielleicht sogar eine philosophische Ebene zu betreten. Obwohl es dem Film nicht an Humor fehlt, vermeidet Kröger den einfachen Weg der Ironie. Die epische sinfonische Filmmusik, für die mit Diego Ramos ebenfalls ein noch kaum bekanntes Nachwuchstalent verantwortlich ist – zeigt, wie ernst es Kröger mit dem klassischen Kino ist, das er nicht nur zitiert, sondern um eine eigenständige Position erweitert.

Hatte es an den ersten Festivaltagen kaum ähnlich interessante Wettbewerbsfilme gegeben, präsentierte sich mit neusten Werk des Griechen Yorgos Lanthimos am Freitag ein geborener Favorit. Die 141-minütige Adaption von Alasdair Grays Comicroman „Poor Things“ („Arme Dinger“) nahm Publikum und Kritik im Sturm. Auch wenn eine überragende Emma Stone den Jubel über ihre wohl anspruchsvollste Rolle wegen des Streiks nicht selbst entgegennehmen kann. In dieser verwegenen Frankensteiniade spielt Willem Defoe Schöpfer und Monster zugleich: Ein kunstvoll entstelltes Narbengesicht gibt Zeugnis davon, welche Experimente der Sohn eines ruchlosen Wissenschaftlers als Kind erdulden musste. Ganz anders Bella, seine liebevoll umsorgte, von Emma Stone gespielte Kreatur. Als Suizidleiche ist ihr Körper in sein schauer-romantisches Studio gelangt, in ihrem Kopf wächst das eingesetzte Gehirn ihres ungeborenen Babys heran. So reift ein Wesen von neugieriger Unschuld und ungebremster Erkundungslust, das bald ein besonderes Interesse an der eigenen Sexualität und schließlich eine rebellische Perspektive zu einer männlich bestimmten kapitalistischen Gesellschaft entwickelt.

Äußerlich wähnt man sich in einem Schottland, in dem der Viktorianismus bis in die Zukunft lebendig bleiben würde. Von innen aber – Lanthimos blendet leichthändig in Bellas Weltsicht – ist es eine funkelnde Welt im Glanz klassischer Farbfilme. Und spielt sie einmal mit breiten Fäusten kindliche Kakophonien auf dem Klavier, nimmt die Filmmusik des visionären Jerskin Fendrix diese Klänge subtil auf und arrangiert in den folgenden Szenen für Sinfonieorchester.

Darstellungskunst und Filmdesign greifen bewundernswert ineinander. Emma Stone verleiht dabei einer Fantasiefigur vom ersten Augenblick Glaubwürdigkeit und den zahlreichen Sexszenen eine besondere Würde. Als sich Bella mit einem dubiosen Verehrer auf Weltreise begibt, sieht der Film streckenweise aus wie eine Jules-Vernes-Verfilmung aus den fünfziger Jahren, mit Altstars wie Hanna Schygulla in dankbaren Nebenrollen. Doch aller Pralinenschachtelprunk ist nichts gegenüber der verwegenen und subversiven Entwicklungsgeschichte, die hier erzählt wird. Keine Frage, Venedig hat sich schon wieder nicht nur den Löwen, sondern sogar einen Oscar-Favoriten geangelt.

Ein Favorit: „Poor Things“ mit Emma Stone. Foto: 20th Century Studios © 20th Century Studios