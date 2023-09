Deutschland und der Krieg: Reise ins Ungewisse

Von: Michael Hesse

Regieren in extremen Zeiten: Außenminsterin Annalena Baerbock auf dem Weg nach Mali im Frühjahr 2022. © SWR/Knut Muhsik/ECO Media

Filmemacher Stephan Lamby hat die Bundesregierung in den vergangenen zwei Jahren begleitet und schildert eindrücklich den Weg in Krise und Krieg.

Was will Wladimir Putin? Robert Habeck hatte da klare Vorstellungen. Als er im Mai 2021 in die Ukraine reist, besucht er mit schusssicherer Weste ein von prorussischen Separatisten zerschossenes Dorf. Er ist noch kein Mitglied der Bundesregierung, aber er hat gute Chancen, mit den Grünen bald Teil einer neuen Regierung zu werden. Habeck gibt in der Ukraine dem Deutschlandfunk ein Interview. Auf die Frage, ob man dem Land Waffen liefern müsse, sagt er: „Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung, Defensivwaffen kann man meiner Ansicht nach der Ukraine schwer verwehren.“

Mutig für jemanden, der einer pazifistischen Partei angehört. Das Echo in Deutschland auf ihn ist jedoch verheerend. Man muss es heute vor den Ereignissen zur Kenntnis nehmen, die dann eintreten: der Überfall Russlands auf die Ukraine und ein brutal geführter Krieg, den nicht wenige wie der US-Historiker Timothy Snyder, als einen Genozid beschreiben. Doch in Deutschland hält man sich 2021 lieber Augen, Ohren und den Mund zu, wenn es um Russland geht. Der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagt ein Jahr vor dem russischen Überfall als Reaktion auf Habeck: „Die Forderung, der Ukraine sogenannte Abwehrwaffen zu liefern, ist leichtfertig und unterstreicht erneut, wie wenig regierungsfähig und wie unaufrichtig die Grünen derzeit auftreten.“ Später, ein Dreivierteljahr nach Kriegsausbruch, wird sich besonders seine SPD für ihre Russland-Politik verantworten müssen. Aber auch die Unionsparteien zeigen, wie wenig ernst sie die Situation zu nehmen scheinen. „Eine Aufrüstung der Ukraine würde Russland als Vorwand für eigene Truppen auf der Krim, in der Ostukraine sowie an der russisch-ukrainischen Grenze benutzen“, sagt Jürgen Hard, seines Zeichens CDU-Außenpolitiker, 2021.

Habeck muss zurückrudern, dabei hatten besonders seine Grünen in Deutschland die realistischste Auffassung und Einschätzung, was Russland anging, sowohl in Bezug auf militärische Aggressionen als auch auf die gefährliche Abhängigkeit Deutschlands von Russlands Gas.

Der TV-Journalist und Produzent Stephan Lamby hat einen Film über die Zeit der neuen Bundesregierung gedreht, in welcher Europa in einen neuen großen Landkrieg hineinschlitterte. Er hat seine Eindrücke in dem Buch „Ernstfall“ zusammengefasst, das die Zeit von Dezember 2021 bis Juli 2023 umfasst. Von dem Buch ist hier die Rede. „Ich bin mit ihnen kreuz und quer durch die Welt gereist“, erzählt Lamby über seine Begegnungen mit Regierungsmitgliedern. Auf dem Weg von Washington bis Vilnius habe er viele Lebenslügen der deutschen Politik kennengelernt. Auch wenn er ihr nicht die alleinige Schuld zuschieben will, so steht die frühere Kanzlerin Angela Merkel im Zentrum seiner Kritik, da sie Putins Absichten gekannt habe und dennoch eine vergleichsweise milde Politik gegenüber Russland verfolgte. Und auch ihre Energiepolitik und Umweltpolitik kommen in dem Buch nicht gut weg.

Doch es geht in „Ernstfall“ nicht um sie, sondern um eine Regierung, die aus einer überschaubaren Zahl von Politikern und Politikerinnen besteht und nur wenige Wochen und Monate nach ihrem Amtsantritt unter „maximalen Druck“ gerät. Am 7. Dezember 2021 sieht man neun Männer und acht Frauen in einem Hinterzimmer noch Sekt trinken, man prostet sich zu. Es ist die neue Regierung unter dem künftigen Kanzler Olaf Scholz. Doch der Sektlaune folgt bald der Schrecken. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP sollte in den kommenden zwei Jahren immer tiefer in einen Krieg hineingezogen werden, den sie nicht gewollt und auch nicht zu verantworten hatte.

Putin hat zu dieser Zeit längst seine Truppen an der ukrainischen Grenze zusammenziehen lassen. Die „Washington Post“ berichtet da, der russische Präsident beabsichtige, 175 000 Mann aufmarschieren zu lassen. Wozu braucht man so viele Soldaten an der Grenze eines Nachbarlandes? Der Regierung in Berlin war das alles andere als klar. Noch gab es die Hoffnung, alles könne gut ausgehen. Eine massive Krisendiplomatie wird in den kommenden Wochen, besonders zu Beginn des Jahres 2022 einsetzen, um Putin vom Schlimmsten abzuhalten.

Lamby gelingt es ausgezeichnet, die Dramatik dieser Wochen einzufangen. Sein chronologisches Vorgehen erleichtert dem oder der Lesenden, sich die Phasen der Irrungen und Wirrungen der Politik wieder ins Gedächtnis zu rufen. Die Hoffnungen auf deutscher Seite, das Zerschellen jeglicher Ansätze, den Frieden doch noch bewahren zu können, sind da. „Wir haben ein gutes Paket“, glaubt Scholz. Dann die völlige Desillusionierung, als Russland den massiven Landkrieg in der Ukraine beginnt.

Was will Putin? Die Frage stellt sich vor dem 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls, nicht nur der deutsche Kanzler. Auch andere europäische Regierungs- und Staatschefs versuchen unter Hochdruck, einen Krieg in Europa zu verhindern. Lamby schildert einen Anruf des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei Putin, in dem es zu einigen unfreundlichen Wortwechseln kommt. Ein französisches TV-Team hatte die Erlaubnis, das Gespräch zu dokumentieren. Als es um das Minsker Abkommen geht, sagt Macron zu Putin: „Ich weiß nicht, wo Deine Anwälte Jura studiert haben. Schau Dir einfach diese Texte an und versuche sie anzuwenden.“ Er fährt fort: „Und ich weiß nicht, welcher Anwalt Dir sagen kann, dass in einem souveränen Staat Gesetzestexte von Separatistengruppen gemacht werden und nicht von demokratisch gewählten Behörden.“ Putin reagiert verärgert. Er behauptet, Selenskys Regierung sei durch ein Blutbad an die Macht gekommen, „Menschen wurden lebendig verbrannt.“ Macron wird eindringlicher: „Hör mir aufmerksam zu“. Als Putin sagt, dass die Manöver möglicherweise bald beendet würden, sieht sich Macron schon fast am Ziel. Es wird plötzlich fast harmonisch zwischen den beiden. Macron will sich für ein Treffen Putins mit US-Präsident Joe Biden einsetzen, Putin ist erfreut: „Danke, Emmanuel. Ich spreche immer gerne mit Dir.“

In Paris knallen tatsächlich nach dem Telefonat die Sektkorken. Wie man heute weiß, sind die Franzosen auf einen Bluff reingefallen. Aber sie stehen damit nicht allein, wie man in Lambys Buch erfährt. Denn auch Kanzler Scholz gibt sich Illusionen hin. Genauso wie Macron reist er nach Moskau und sitzt dort an einem genauso langen Tisch mit Putin, wie vor ihm der französische Präsident.

Am Ende kommt es zu einer Pressekonferenz, auf der Scholz vorsichtig Fortschritte in den Gesprächen andeutet. Putin bittet anschließend Scholz, mit ihm anzustoßen. Der russische Präsident hatte davon gesprochen, dass einige russische Truppen in die Kasernen zurückkehren würden. SPD-Chefin Saskia Esken jubelt auf Twitter über den diplomatischen Erfolg. Angesichts des Ernstes der Situation reichlich naiv. Nur kurze Zeit später lässt Putin die Waffen sprechen.

In deutschen Regierungskreisen will lange niemand daran glauben, trotz der Warnungen der US-Geheimdienste. Diese sagen sogar den Angriff der Russen fast auf die Stunde genau vorher. Nicht so die deutschen Nachrichtendienste, die ihrer Regierung vollkommen falsche Informationen liefern. Sie liegen so daneben, dass sogar der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, nur einen Tag vor Kriegsbeginn nach Kiew reist in der Annahme, es bleibe friedlich. Er muss anschließend evakuiert werden. Peinlich. Auf die deutsche Politik wirft das kein gutes Licht. Auch die Aussagen des früheren militärischen Beraters von Ex-Kanzlerin Merkel im Fernsehen sind äußerst peinlich. Er geht davon aus, dass die Ukraine in wenigen Tagen den Krieg verlieren wird. Waffenlieferungen seien daher völlig unnütz, argumentiert er.

Die Regierung wird aus dem Schlaf gerissen mit der Meldung des Kriegsausbruches. In aller Frühe fahren Politiker und Politikerinnen in ihre Ministerien oder ins Kanzleramt, um sich abzustimmen. Außenministerin Annalena Baerbock erklärt: „Heute sind wir in einer neuen Welt aufgewacht.“

Dennoch schließt die Regierung Scholz Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet aus. Es dauert, bis die harte Realität akzeptiert wird, dass Krieg wieder ein politisches Mittel geworden ist. Die Rede von Scholz am 27. Februar 2022, als er von einer Zeitenwende spricht und das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr in Aussischt stellt, galt als historisch – und wurde längst von parteipolitschem Gezänk über die Mittelvergabe im Haushalt überholt.

Das Buch von Stephan Lamby ist ein Streifzug durch viele bekannte Ereignisse und Details. Die Lektüre lohnt. Aus dem Ernstfall ist nunmehr eine Reise ins Ungewisse geworden.

„Ernstfall“, ARD, Montag, 11. September, 20.15 Uhr.