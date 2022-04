Der Wien-Tatort „Alles was Recht ist“ im Ersten: Aber wenn er doch büßen will

Von: Sylvia Staude

Stefan Weingartner vor Gericht. © ARD Degeto/ORF/KGP/Sara Meister

Der originelle Wien-Tatort „Alles was Recht ist“ stellt die Frage nach Schuld und Sühne.

Das könnte der kürzeste Tatort aller Zeiten sein, wenn es nicht Brauch wäre, dass so ein Sonntagabendkrimi halt 90 Minuten dauern muss, basta. Denn: einem völlig unauffälligen Angestellten (Beamten?) ist schlecht, er geht vorzeitig nach Hause, dort sitzt seine Frau mit einer Freundin fidel auf dem Sofa und spricht und gickelt (während ihr Mann noch im Flur ist) über den supertollen Sex mit ihrem Fitness-Trainer. Der Ehemann hat einen Blackout, schneidet den beiden Frauen die Kehle durch. Dann ruft er die Polizei und wartet, seine blutige, tote Frau streichelnd und zum Geständnis bereit.

Es gibt also eigentlich sogleich kein Rätsel mehr zu klären für Bibi Fellner und Moritz Eisner, Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer. Und schon macht Eisner seine Aussage im, Achtung!, Mord-Prozess. Dass die Anklage auf Mord lautet, dass der Angeklagte einen äußerst gewieften Anwalt hat, ist fatal, denn Stefan Weingartner – wie betäubt von seiner Tat, aber auch hintergründig: Johannes Zeiler – hat bestimmt nicht überlegt gehandelt.

Gereinigt wird hier nicht

Er muss freigesprochen werden. An der Gefängnispforte gibt man ihm seine Sachen, sorgsam eingepackt, aber blutbefleckt, wie sie waren. Reinigung scheint nicht zum Knastservice zu gehören. Eine mitleidige Beamtin holt von irgendwo einen Trenchcoat zum Drüberziehen.

Der Wien-Tatort „Alles was Recht ist“ von Robert Buchschwenter und Karin Lomot, Buch, und Gerald Liegel, Regie, hört mit Weingartners Freispruch natürlich noch lange nicht auf. Er stellt vielmehr die so interessante wie originelle Frage, wie jemand sich fühlt, der seine Schuld gestanden hat, der außerdem gläubig ist – und nun plötzlich weitermachen soll, als sei nichts gewesen. Der von der Tochter gehasst wird, die nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Der darum einsam ist, von aller Welt verurteilt wird, „am meisten von sich selbst“ (Eisner).

Zum Befindlichkeitsporträt des Stefan Weingarten kommt nun doch noch eine veritable Whodunnit-Handlung – als dessen pfiffiger Anwalt erschossen wird. Könnte es Weingarten gewesen sein, weil er ja gar nicht freigesprochen werden wollte? Oder seine Tochter (Noemi Krausz)? Irgendjemand anderes, der Rache üben wollte an diesem gerissenen Verteidiger? Gerade noch sagte Moritz Eisner, „Leute wie dieser Hafner gehören aus dem Verkehr gezogen“, wie man halt so dahinsagt, ohne demjenigen den Tod zu wünschen. Irgendwie schaffen es Buchschwenter und Lomot auch noch, Bibis Bekannten Inkasso Heinzi, Simon Schwarz, in die etwas unübersichtlich werdende Handlung einzubinden. Aber nun, auch das Leben an sich ist unübersichtlich.

Nicht immer entspannt, aber doch von Zuneigung geprägt ist mittlerweile das Verhältnis von Bibi Fellner und Moritz Eisner. Auch lassen sie es wirklich nicht an Engagement fehlen. In einer wienerisch-morbiden Szene versucht Eisner, das Smartphone des Toten mittels Gesichtserkennung zu entsperren: „Was ist, wenn wir’s mit Strom probieren?“ Da blendet die Regie dankenswerterweise aus.

„Tatort: Alles was Recht ist“, ARD, So., 20.15 Uhr.