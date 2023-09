Der TV-Tatort aus Frankfurt: Dunkel war’s, der Mond schien auch nicht

Von: Sylvia Staude

Der Frankfurt-Tatort „Erbarmen. Zu spät“ scheut Licht und Logik

Ein, zwei, auch mal drei Autos hintereinander fahren Feld- und Waldwege entlang. Man sieht nur die Scheinwerfer und ihre Lichtkegel, denn es ist Nacht. Wenn ein Schnitt dann ins Fahrzeuginnere führt, lässt sich das markante, interessante Gesicht von Wolfram Koch ausmachen, als Paul Brix Ermittler des Frankfurt-Tatorts; Brix sitzt hinten, wird von einem Kollegen gefahren, weil „sein Lappen weg“ ist. Aha. Spielt aber keine Rolle. Und der Abstand zum Fahrer liegt vielleicht ja auch nur daran, dass dieser Tatort noch zu Corona-Zeiten gedreht wurde.

Immer wieder hält die Mini-Autokolonne, denn ein gewisser Schilling, Niels Bormann in Handschellen, soll die Stelle finden, an der angeblich ein ermordeter Polizist verscharrt wurde. Hier? Nee. Weiter. Hier? Taschenlampen werden über die nachtschwarze Umgebung geschwenkt. Nee. Weiter. Es gab „Steckrüben oder so“, „es ging irgendwie den Hang runter“. Brix fragt Schilling, erbost, „ob du mich verarschen willst?!“ Brix muss mal (braucht ja nur ein Stück zur Seite gehen, ist ja duster). Schilling rastet aus, irgendwo im Hintergrund, im Dunkeln. „Was war mit ihm?“ – „Ist durchgedreht.“ – „Spielt er uns was vor?“ – „Kann sein.“

Durchs Wasser latschen

Eine Menge kann sein in diesem Tatort – und kann auch nicht sein. Denn das, was man für die Ouvertüre im Dunkeln halten könnte, ist eben keine: es wird zappenduster bleiben fast die kompletten 90 Minuten lang. Das gilt ebenso für die Logik. Unter anderem wird Brix sich einem dubiosen Jagd-Trüppchen anschließen, weil er mit einem gewissen Radomski (Godehard Giese) aus dem Trüppchen mal befreundet war, bei der Sitte. Unter anderem werden die Jäger plus Brix trotz Kälte längs durch einen Bach traben – es versucht aber doch niemand, ihre Fährte zu verfolgen. Nun sind die Frankfurt-Tatorte nicht die einzigen Sonntagabendkrimis, in denen sich die Ermittelnden bescheuert verhalten. Aber hier baut man das mehr als nur Unbedachte, das geradezu Lebensgefährliche besonders gern in die Handlung ein.

„Erbarmen. Zu spät“ von Bastian Günther, Buch und Regie, ist die Art Film, die alles auf eine (Stimmungs-)Karte setzt: Er spielt in einer Nacht, es gibt nicht viel zu sehen – und wenn, dann ist oft unklar, woher die Helligkeit kommt. Vielleicht würde das in einem Kinosaal wirken, würde man fasziniert in den verschatteten Gesichtern lesen; zu Hause ist man abwechselnd gelangweilt und geht in die Küche, um die Erdnüsse zu suchen.

Bei Handlung und Hintergrund (welche Handlung und welcher Hintergrund, auch das ist eine durchaus berechtigte Frage) hat Günther auf reale Ereignisse zurückgegriffen – oder vielmehr, er deutet sie an: Hessische Polizisten, die eine rassistische, antisemitische, sexistische Chatgruppe bilden, Beamte, die Anschriften an Rechtsextreme weitergeben – NSU 2.0 für die, die das verfolgt haben. Kollege Glasner, Karsten Antonio Mielke, kennt sich außerdem verflixt gut im Preppertum aus (da kann man noch was lernen, wir sagen nur: Thunfischdosen! Mehr Licht!).

Der verschwundene Polizist hat in einem „Waldhaus“, das groß wirkt wie eine Fabrik, Waffen, Munition, „Zeitschriften der Waffen-SS“ gebunkert. Dabei war er doch angeblich weder rechts noch links. Immerhin sieht man dort Brix und Janneke, Margarita Broich, diesmal eher in einer Nebenrolle, für eine kleine Weile bei Licht.

Das Ende von „Erbarmen. Zu spät“ wiederum erinnert an den heillosen Frankfurt-Tatort „Leben Tod Ekstase“, in dem immer wieder ein mysteriöses Kleidungsstück halluziniert wurde, etwa hoch oben in einem Baum. Auch jetzt glaubt der Regisseur wohl, dass ein wenig Spuk dem Film Bedeutung gibt oder wenigstens einen starken Schluss. Aber es ist nur ein effekthascherischer Schmarrn.

Früh in dieser neuen Saison hat Frankfurt mit „Erbarmen. Zu spät“ schon einen hübschen Vorsprung: im Rennen um den schlechtesten Tatort 2023/24.

„Tatort: Erbarmen. Zu spät“:

