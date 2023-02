„Der Kroatien-Krimi: Der Todesritt“ heute in ARD: Gespenster schießen nicht

Von: Tilmann P. Gangloff

Teilen

Jetzt geht es um Leben und Tod: Chefermittlerin Stascha Novak (Jasmin Gerat) greift durch. © ARD Degeto/Constantin TV/Conny Klein

Der gut gespielte und sehenswert gestaltete Film aus der Reihe mit Jasmin Gerat überrascht durch eine äußerst ausgefallene Mordmethode.

Frankfurt – Schüsse, Schreie; dann Stille. Am nächsten Morgen stehen Stascha Novak und ihr Kollege Emil Perica (Jasmin Gerat, Lenn Kudrjawizki) vor einem Rätsel: Vinko Tudic ist durch eine Kugel aus seiner eigenen Waffe gestorben. Selbstmord kann dennoch ausgeschlossen werden, aber es gibt auch keinen Hinweis auf die Anwesenheit einer weiteren Person, abgesehen von seinem Sohn: Der 13-jährige Denis berichtet, sein Vater sei plötzlich wie von Sinnen gewesen. Anscheinend ist Vinko Tudic einem Gespenst begegnet; aber Gespenster schießen nicht.

Womöglich war es ja diese ausgesprochen perfide Methode eines fast perfekten Mordes, die den Ursprung für Ulf Tschauders drittes Drehbuch für den „Kroatien-Krimi“ bildete; die beiden anderen haben der Reihe allerdings keine nennenswerten Impulse verliehen („Tränenhochzeit“, 2020, und „Die Patin von Privonice“, 2021). Diesmal ist auch das Drumherum interessant: „Der Todesritt“ ist ein Familiendrama, das mehr und mehr zur Tragödie wird. Die Handlung beginnt mit einem spätabendlichen Sorgerechtsstreit: Als Tudic erfährt, dass seine seit der Trennung vor neun Jahren in England lebende Ex-Gattin (Karin Hanczewski) eine Frau heiraten wird, will er Denis zu sich nehmen.

Der Reiz des „Kroatien-Krimis“ in der ARD liegt diesmal in Tolstois Anna-Karenina-Prinzip

Zu Ana Kalebs großem Verdruss ist ihre eigene Mutter (Eleonore Weisgerber) auf der Seite ihres ehemaligen Schwiegersohns. Anas Bruder Niksa (Sebastian Fräsdorf) wirft ihr ebenfalls vor, durch die Scheidung die Zukunft der Familie zerstört zu haben: Die Tudics und die Kalebs betreiben beide eine touristische Pferde-Ranch, aber der Betrieb der Tudics ist deutlich größer, mondäner und professioneller geführt. Die Beziehung zwischen den Geschwistern ist ohnehin zerrüttet, seit der ältere Bruder von Ana und Niksa vor zehn Jahren unter dubiosen Umständen auf dem Hof ums Leben gekommen ist; das war der Anfang vom Ende.

Emil (Lenn Kudrjawizki, li.) braucht Informationen von Denis (Lior Kudrjawizki, re.). © ARD Degeto/Constantin TV/Conny Klein

Natürlich bietet Tschauder mehrere Verdächtige an, das gehört schließlich zum Krimirepertoire: Niksa hat den Toten gefunden, Ana war die ganze Nacht unterwegs, weil sie überzeugt war, der Ex habe Denis entführt, und am nächsten Tag treibt sich Vinkos Bruder (Simon Böer) am Tatort rum. Der Reiz dieser dreizehnten Episode liegt jedoch neben der Suche nach des Rätsels Lösung in Tolstois Anna-Karenina-Prinzip: „Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.“ Das Unglück der Kalebs ist in der Tat sehr speziell und selbstredend hausgemacht. Die Mutter greift auch schon mal zur Schrotflinte, um Konflikte zu lösen, und hat kein Verständnis dafür, dass sich ihre Tochter von Vinko getrennt hat, nur weil dem Mann hin und wieder mal die Hand ausgerutscht ist.

Rolle Darsteller:in Stascha Novak Jasmin Gerat Emil Perica Lenn Kudrjawizki Ana Kaleb Karin Hanczewski Niksa Sebastian Fräsdorf Stela Kaleb Eleonore Weisgerber Denis Tudic Lior Kudrjawizki

„Kroatien-Krimi“ (ARD) bewegt sich handwerklich wieder auf hohem Niveau

Handwerklich bewegen sich die bislang ausnahmslos von Michael Kreindl inszenierten „Kroatien-Krimis“ stets auf hohem Niveau. Diesmal arbeitete der Regisseur mit Hannes Hubach zusammen; der Kameramann ist ein Garant für sorgfältige Bildgestaltungen. Besonders eindrucksvoll sind die Rückblenden, die Denis’ Erinnerungen an das unglückselige Ereignis illustrieren. Die Szene trägt sich zwar im nächtlichen Nirgendwo zu, wo es eigentlich keine künstlichen Lichtquellen geben darf, aber wer weiß schon, was Tudic in seinem offenkundigen Wahn und der Junge in seinem Schock wahrgenommen haben; deshalb haben die Irrlichter, die die Szenerie wirkungsvoll illuminieren, ausnahmsweise ihre Berechtigung.

Natürlich spielt auch der Schauplatz eine wichtige Rolle. Es wird kein Zufall sein, dass die Landschaft wie eine Western-Gegend wirkt, zumal die Beteiligten in der dalmatinischen Prärie meist zu Pferde unterwegs sind; auch Novak und Perica. Tatsächlich sind in dieser gern als „wildromantisch“ bezeichneten Gegend unter anderem vor sechzig Jahren die Karl-May-Verfilmungen entstanden. Bei der Umsetzung haben Kreindl und Hubach zwar auf allzu offensichtliche Western-Anklänge verzichtet, zumal derlei leicht parodistisch wirken kann, aber Genre-Fans werden das eine oder andere gestalterische Element aus der großen Zeit des Italo-Western entdecken.

„Der Kroatien-Krimi: Der Todesritt“ Donnerstag. 23. Februar, ARD, 20.15 Uhr, auch in der Mediathek (verfügbar bis 23. Februar 2024)



Darbietungen der Mitwirkenden prägen den „Kroatien-Krimi“ in der ARD

Entscheidender sind jedoch die Darbietungen der Mitwirkenden. Gerade Lior Kudrjawizki macht seine Sache neben dem prominenten Rest des Ensembles richtig gut. Novak spürt sofort, dass Kollege Emil einen guten Draht zu Denis hat, und überlässt ihm die Befragung; die Szenen mit Vater und Sohn Kudrjawizki sind sehr bewegend. Wer dem „Kroatien-Krimi“ schon länger die Treue hält, darf sich zudem darüber freuen, dass Tschauder auch die Geschichte von Branko Novak (Rufus Beck) weitererzählt: Staschas Vater droht wegen der Ermordung des Vergewaltigers seiner zweiten Tochter (Jenny Meyer) eine lange Gefängnisstrafe. (Tilmann P. Gangloff)