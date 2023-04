„Der Illusionist“ über Helge Achenbach: Diskreter Charme und fettes Geld

Von: Daniel Kothenschulte

„Ich kann immer nur groß denken“: Helge Achenbach. Foto: Bildersturm Filmproduktion © Bildersturm Filmproduktion

Der Dokumentarfilm „Der Illusionist“ von Birgit Schulz porträtiert den verurteilten Kunsthändler Helge Achenbach, ohne der Kunstwelt allzu nahe zu treten

Manchen Menschen erscheint der Kunstmarkt nicht ganz von dieser Welt. Weniger als man es sonst aus dem Handel gewohnt ist, lassen sich die Preise mit objektivierbaren Qualitätskriterien kurzschließen. Dazu kommen märchenhafte Margen wie jene fünfzig Prozent, die bei Verkäufen lebender Künstlerinnen und Künstler meist bei der Galerie bleiben. Der Kunsthändler Helge Achenbach, „Kunstberater“ ist der beliebtere Euphemismus für seinen Beruf, der nach betrügerischen Abrechnungen zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, galt in der Branche nie als Galerist. Auch wenn er zu Beginn seiner Karriere noch Galerieräume betrieb, wurde es ihm darin bald zu eng.

Wie der Protagonist von Birgit Schulz’ Dokumentarfilm „Der Illusionist“ anekdotenreich erzählt, machte er sich lieber auf die Suche nach Baukränen. Denn wo groß gebaut wird, muss auch in „Kunst am Bau“ investiert werden. Die konnte der Düsseldorfer vermitteln, bald auch in Frankfurt und dann international. „Ich kann immer nur groß denken“, sagt der Schuldenmillionär, der nur 1200 Euro im Monat verdienen darf. Aber schon am Tag nach seiner Haftentlassung 2018 wieder in einem schicken BMW herumfuhr und in einen geräumigen Bauernhof einzog. Wie großzügig ihn einige alte Freunde versorgen, erzählt er erst nach der Kinovorstellung. Anders das Kunstvolk: Gerhard Richter, Andreas Gursky oder Tony Cragg verweigern ihrem gefallenen Freund und Helfer den Kontakt.

Nein, Achenbach war kein Galerist, der mit viel Geduld künstlerische Karrieren aufbauen half. Das meiste, was er verkaufte, war von Künstlern und Künstlerinnen, die sich bereits anderswo einen Namen gemacht hatten. Das unterscheidet den bloßen Kunsthändler vom Galeristen.

Gern hätte man in diesem Film etwas mehr über dieses komplexe und für Außenstehende oft undurchsichtige Verhältnis zwischen Kunstvermittlung und Kunstverkauf erfahren. Immerhin hatte Achenbach mit der „Sammlung Rheingold“, im Film wird sie nicht einmal erwähnt, eine Konstruktion geschaffen, wo er mit renommierten Museumskuratoren in einem Ankaufsgremium sitzen konnte. Unter steuerlichen Idealbedingungen konnte so Kunst gekauft werden, konnten Wünsche nach Dauerleihgaben erfüllt und mit musealen Weihen Werte gesteigert werden.

Gerne hätte man auch Näheres über Achenbachs persönlichen Kunstgeschmack erfahren oder darüber, ob man überhaupt so etwas braucht wie Kunstgeschmack, um zu einem der erfolgreichsten Kunsthändler der Welt zu werden. Und natürlich wäre man gespannt zu erfahren, was ihm denn genau zur Last gelegt wurde, außer dem Betrug gegenüber der Familie Albrecht, der ihn zum Star unter den Häftlingen der JVA Moers-Kapellen machen sollte: einer Art modernem Robin Hood, der es von den pfennigfuchsenden Milliardären nimmt, weil er sich nicht wie einer ihrer Lieferanten behandeln lassen wollte, die mit Fünf-Prozent-Margen abgespeist werden.

Doch nicht nur über die Ethik des Kunstmarkts, auch über dokumentarische Ethik ließe sich diskutieren: Weite Strecken des Films, die Achenbach in seiner erfolgreichsten Phase und im Gefängnis zeigen, wurden aus dem Material einer RTL-Produktion gekauft, ohne die Quelle jedoch wie üblich einzublenden. Anderes Archivmaterial, das die Sicht der Albrecht-Witwe Babette wiedergegeben hätte, wurde nicht erworben.

Die Rolle des weinenden Opfers überlässt Schulz dagegen Achenbachs Ex-Frau Dorothee. Selbst zu einer Million Euro Schadensersatz verurteilt wegen des Verkaufs von vier Bronzeskulpturen des Künstlers Juan Muñoz an Albrecht, wirkt sie hier selbst wie die Geschädigte. Statt vom Verkauf der Werke ist nur davon die Rede, dass sie nicht wissen könne, dass es sich bei der Gruppe – einem Geschenk von Achenbach – möglicherweise um illegale Nachgüsse handelte.

Anderseits ist Dorothee die zweitwichtigste Protagonistin, darf sie doch früh Zweifel an Achenbachs menschlichen Qualitäten wecken. So entsteht, noch bevor man sich selbst ein Bild machen kann, der Eindruck eines Selbstdarstellers mit Empathiedefiziten. Doch wie verhält es sich mit den vielen teils weltberühmten Künstlerinnen und Künstlern, die von Achenbach profitierten und ihm heute die kalte Schulter zeigen? Vor die Kamera hat Birgit Schulz sie zwar nicht bekommen, aber vielleicht hätte sich auch daraus eine interessantere Geschichte ergeben als die des gefallenen Multimillionärs und reuigen Ex-Knackis.

Vielleicht ist es schwer, hinter die Masken eines passionierten Verkäufers zu blicken, der schon immer vor aller Kunst zunächst sich selbst verkauft haben mag. Aber selbst Gespräche über Geld, wie man sie durchaus mit vielen Galeristen führen kann, kommen nicht auf. Schulz blickt so wenig hinter Achenbachs Fassade wie vor ihr der Dokumentarist Arne Birkenstock den Fälscher Wolfgang Beltracchi in seinem Porträtfilm entzaubern konnte.

Immerhin ist Achenbach jemand, der keiner Frage aus dem Weg geht – so geschickt es ihm auch stets gelingt, sie zu seinen Gunsten zu beantworten. Das kann man von den meisten Protagonisten des Kunstmarkts nicht sagen. Lediglich die Galeristen Rudolf Zwirner und Johann König reden im Film ein wenig übers Geschäft. Dass sie wenig zu Achenbach zu sagen haben, glaubt man ihnen gern. Auch wer in den Neunziger- und Nullerjahren meinte, den Kunstmarkt zu kennen oder den Bonvivant in seinen Luxusrestaurants erlebte, die er überaus erfolgreich betrieb, bekam ihn kaum zu fassen. Vielleicht war gerade das sein Erfolgsrezept: Die warmen, unverbindlichen Worte, die er über seine Kunstware fand, überforderten seine Kundschaft nicht. Achenbach redet über Kunst wie die Millionäre, die man bei Eröffnungen trifft.

Wenn es also ein kuratorisches Programm hinter seinem Erfolg gab, dann war es Kunst, die reibungslos zwischen den Händler und seine Kundschaft passte. Die ihrem Publikum auch selbst nicht allzu viele Fragen stellte, Werke von Immendorff, Gursky oder Koons. Sollte es wirklich unmöglich gewesen sein, jene Menschen vor die Kamera zu bekommen, die mit Achenbach Geschäfte machten? Und sind es nicht gerade Filme wie dieser, die dem Kunstbetrieb dabei helfen, seinen diskreten Charme so unbeirrt zu pflegen?

Der Illusionist. Dokumentarfilm, D 2022. Regie: Birgit Schulz. 94 Min.