„Deep Sea“ im Kino: Im Ozean der Träume

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Das lebendig wabernde Tiefsee-Restaurant, in dem sich die einsame Shenxiu auf einmal wiederfindet. Foto: 2023 October Media / Leonine Studios © 2023 October Media / Leonine Studios

Die surreale chinesische Animationsphantasie „Deep Sea“ ist ein fast verstörend betörendes Erlebnis.

Als die Berlinale vor kurzem die Streichung gleich zweier Nebensektionen verkündete – die Serien-Reihe und die „Perspektive Deutsches Kino“ – hielt sich die Aufregung in Grenzen: Neben den großen Abteilungen zur internationalen Filmkunst galten sie als Katzentische. Dagegen hat die auf Kinder und Jugendliche fokussierte „Generation“-Reihe ein anderes Problem: Immer wieder gehen hier Filme für ein Erwachsenenpublikum verloren, an das sie oft nicht weniger als an Kinder adressiert sind.

Der außergewöhnliche chinesische Animationsfilm „Deep Sea“ hat sich glücklicherweise noch einmal freischwimmen können aus dem Kinderbecken. Tatsächlich kann diese überbordend-surreale Traumvision eines Mädchens nicht nur kleinere Kinder überfordern. Während fast zwei Stunden stürzt er sein Publikum in einen Ozean oft sehr direkter visueller Reize, bei denen sich Anziehendes und Befremdliches oft die Waage halten.

Zugleich ist es einer der wenigen 3D-Filme, die tatsächlich mit der stereoskopischen Technik experimentieren. Leider hat sich der Verleih bislang nur zu 2D-Vorführungen entschlossen, was es nicht einfacher macht, sich in den überbordenden Farbräumen zurecht zu finden. Doch auch dieser Versuch lohnt sich. Dies ist die Sorte Film, in die man leicht eine halbe Stunde Skepsis investieren kann, um sie anschließend vergoldet zurückzubekommen. Vorausgesetzt man springt erst mal über einige Schatten.

Auf einer Schiffsreise leidet die kleine Shenxiu an Einsamkeit. Ihre Mutter hat die Familie verlassen, der Vater kümmert sich mehr um seine neue Frau und das Baby. Nachdem sie sich an ihrem Geburtstag alleingelassen auf dem Kreuzfahrtschiff bewegt hat, findet sie sich nach einem Sturm plötzlich in einem Tiefsee-Restaurant wieder.

Der vielgeschossige, lebendig wabernde Gourmet-Tempel ist mehr als abgeguckt beim japanischen Meister Hayao Miyazaki und seinem „Howl’s Moving Castle“, man kann schon von einem regelrechten Raubzug sprechen; auch tummelt sich da ein ähnliches Publikum wie im Badehaus von „Chihiros Reise ins Zauberland“. Als dann auch noch im charismatischen Meisterkoch Nanhe die Wesenszüge gleich mehrere Charaktere aus Pixars „Ratatouille“ zusammenfinden, wären wir schon fast geneigt Regisseur Xiaopeng Tian unser Vertrauen zu entziehen. Doch dann verselbstständigen sich die erstaunlichsten audio-visuellen Kräfte dieser Animation und tragen uns in eine gänzlich schwerelose Welt.

Inspiriert von chinesischer Tuschmalerei fließen fortwährend Farbströme ineinander, ohne den Bezug zu einem sich immer weiter verändernden Traum-Ozean zu verlieren.

Für das westliche Auge scheint die ästhetische Referenz Vincent van Gogh und dessen Beeinflussung durch japanische Holzschnitte zu sein; vor allem von seiner Palette macht diese neuartige digitale Malerei Gebrauch. Und während alles im Fluss ist, verschwimmen auch die vermeintlich so vorhersehbaren Figuren und Handlungsmuster.

Der Koch, der sich immer wieder in einen nicht immer lustigen Clown verwandelt, bekommt Besuch von einem schwarzen Tropfwesen namens Hyjinx, das ein Lied summt, das die Mutter des Mädchens sang. Ob es den Weg zu der so schmerzlich Vermissten weiß? Tatsächlich ist es wohl eine Manifestation seiner Ängste, ebenso sich wie ein „rotes Phantom“ schließlich aus einem einfachen Erinnerungsgegenstand erklärt.

Wie in Pixars „Alles steht Kopf“ erweist sich das Unbewusste des Kindes schließlich als eigentlicher Spielort. Doch welche Not ist es, die sich hinter dem Delirium verbirgt, das wir mit seinen Augen sehen?

Schon Walt Disney machte seine Kindheitstraumata zur Basis märchenhafter Heldenreisen. Es gibt ein paar Minuten in „Pinocchio“, in denen die Marionette durch Unterwasserwelten taucht. Können wir von einem Kind erwarten, dass es fast zwei Stunden lang einem so intensiven Animationsfilm folgt, in dem tiefste Verlassensängste dargestellt werden? Das Ähnlichste, was ich in meinem Kindheit tatsächlich zu diesem Film gesehen habe, war ein Traum während einer nicht gut dosierten Vollnarkose.

In China zählt „Deep See“ zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres, man kann sich schwer vorstellen, dass eine so fordernde Filmerfahrung bei uns ein breites Publikum erreicht. Doch so irreführend die Platzierung im Kinder- und Jugendprogramm der Berlinale war, so wenig will man sie doch jemandem vorenthalten, der sich auf sie einlassen kann.

„Wacht auf, der Film ist vorbei“, heißt es am Ende, und das klingt durchaus wie eine Erlösung. Gleichwohl hat man das Gefühl, der Filmemacher, der hier ein tausendköpfiges Team sieben Jahre lang in Schach gehalten hat, will doch noch mehr. Dann wird ein Bilderbuch durchgeblättert, in dem alles noch einmal, nun in klassischer Tuschmalerei dargelegt ist. Und wieder hat man wie so oft in letzter Zeit das Gefühl: Das Kino, so uferlos es derzeit in der Krise zu treiben scheint, ist noch lange nicht am Ziel seiner visuellen Möglichkeiten.

Deep Sea. China 2023. Animationsfilm. Regie: Xiaopeng Tian. 112 Min.