Corinna Belz’ Film „Thomas Schütte“: Im Puppenhaus

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Bildhauer Thomas Schütte bei der Arbeit. © Corinna Belz Filmproduktion

Corinna Belz’ Porträt eines glücklichen Künstlers: „Thomas Schütte – Ich bin nicht allein“.

Orson Welles nannte das Filmemachen die schönste elektrische Eisenbahn, die je erfunden wurde. Leider durfte er alle damit verbundenen Möglichkeiten nur einmal benutzen, bei seinem Erstling „Citizen Kane“. Corinna Belz führt in ihrem neuesten Künstlerporträt in die glückliche Welt eines Mannes, der den Schlüssel zum Spielzeugladen nie aus der Hand gegeben hat. Thomas Schütte bei der Arbeit an allen Stadien der Entstehung seiner Großplastik „Nixe“ zuzuschauen, ist eine Reise ins Glück. So stellt man sich das Ideal einer künstlerischen Existenz vor. Was immer dem Düsseldorfer einfällt, kein Widerstand scheint ihn von seiner Verwirklichung abzuhalten.

Im Kleinformat begonnen, wächst die Figurine über verschiedene Verfahren heran und büßt auch als Monumentalbronze nichts von ihrer Lebendigkeit ein. Im Gegenteil, immer gewinnt sie neue Leben. Dabei bereist die Nixe in Ton, Styropor als Computerscan oder 3D-Druck eine beeindruckende Strecke, geht durch viele Hände, die Schüttes Wünsche fast intuitiv erfüllen. Von seiner immensen Neusser Atelier-Halle ist es zwar nicht weit zur Düsseldorfer Kunstgießerei Kayser, aber wie sich bis dahin archaische Kunsttechniken mit High-Tech-Applikationen mischen, hat fast kulturgeschichtliche Dimensionen. Für eine andere Skulptur, eine gläserne Urne, bereist er in einer parallelen Episode Murano. Das eigene Sterben ist schon lange ein Motiv in seinem Werk, bereits vor vierzig Jahren entwarf er sich einen Grabstein in Hüttenform. Gestorben: 25. März 1996. „Meinen fiktiven Todestag habe ich ja schon 25 Jahre überlebt“, hört man ihn sagen, „da ist jetzt jedes Jahr ein Erfolg.“

Schon in ihrem Film „Gerhard Richter – Painting“ war es Corinna Belz 2011 gelungen, die alte Utopie von Kunst-Dokumentarfilmen wie „Le mystère Picasso“ oder „Painters Painting“ in die sonst verschlossene Atelierwelt eines der erfolgreichsten Maler der Welt zu tragen. Und dabei zugleich ihre Gültigkeit zu beweisen. Dieser Dokumentarfilmschule geht es um eine Art wissenschaftlich-poetische Werkbeobachtung mit der Kamera, die kreative Prozesse in ihrer Zeitlichkeit einfängt und wie eine Entwicklungsgeschichte erlebbar macht. Interpretationen gibt es auch, aber sie sind den Wundern der Werkschöpfung untergeordnet. Belz hatte bei ihrem Richterfilm auf viel anekdotisches Material verzichtet, das ihr ebenfalls vor die Linse gekommen war, und auch hier beeindruckt die Konsequenz, mit der sie sich auf die Dokumentation von Arbeitsprozessen konzentriert. Dabei streift sie auch die Schauwerte des Industriefilms, wie sie seit der „Sendung mit der Maus“ fast unbemerkt zu beliebten dokumentarischen Formen geworden sind. Wer das naiv findet, ist bei Schütte genau richtig.

Seit den siebziger Jahren hat der Künstler einen Weg gefunden, den damals strengen Dogmen der Konzeptkunst mit kindlichem Blick den Ernst auszutreiben („Man durfte ja nichts mehr machen“). Wenn er von den strengen Regeln künstlerischer Vorlieben erzählt, streift er einen selten thematisierten Aspekt der Grenzen der Freiheit des Kunstbetriebs. Immerhin fand er mit seinem Freund, dem verstorbenen Düsseldorfer Galeristen Konrad Fischer jemanden, der für das Spielerische in der Konzeptkunst besonders empfänglich war.

Aus dem Kleinen blicken

Der heute erfolgreichste deutsche Bildhauer wurde bekannt als Puppenbauer, der wie kaum jemand sonst mit der Perspektive des Kleinen auf das Große blickt. Aus kleinen Architekturmodellen werden begeh- und bewohnbare Häuser. Und mit dem Blick auf das Puppenhafte schlägt er verborgene Saiten der kollektiven Erinnerung an.

Der Entstehungsprozess der hier begleiteten Skulptur betritt zwangsläufig einen in der künstlerischen Praxis umstrittenen Bereich: Wenn Modelle vergrößert werden, verlieren sie oft ihren ursprünglichen Charakter, verwässern und wirken wie überdimensionierte Reproduktionen. Es gehörte schon im 19. Jahrhundert zum Handwerkszeug der Kunstgießer, eigenverantwortlich die Modelle zu vergrößern. Hier kann man erleben, wie es einem Künstler möglich ist, in all diesen Prozessen die gestalterische Regie zu behalten. Wenn er sich zugleich freut, für 40 Euro ein 3D-Modell zu bekommen, das ein Spezialist entwickeln kann, entsteht freilich auch ein Eindruck von sozialer Ungleichheit in der arbeitsteiligen kreativen Welt. Ein anderes Mal sieht man ihn sich kurz an den Computer setzen, um die Gehälter seiner Mitarbeiter zu überweisen („damit sie nicht verhungern“). Das Große und das Kleine, nicht nur in Thomas Schüttes einzigartiger Kunst, auch in der Wirtschaftswelt liegt es nahe beieinander.

Thomas Schütte – Ich bin nicht allein. Dokumentarfilm. D 2023. Regie: Corinna Belz. 94 Min.