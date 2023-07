„Cocaine Valley“ (ZDF): Wo nachts der weiße Stoff entsteht

Von: Harald Keller

Teilen

ZDFinfo zeigt „Cocaine Vallley“, eine Dokumentation über den Drogenanbau in Peru. © Screenshot ZDF

Dem Team der ZDFinfo-Reportage „Cocaine Valley – Kokain-Produzenten unter Druck“ gelingen beeindruckende Aufnahmen in einem peruanischen Drogenlabor.

Frankfurt - Ob man den Sachverhalt als eine der wenigen positiven Folgen der Corona-Pandemie betrachten darf? In der peruanischen Region Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, kurz Vraem, hat die Verarbeitung von Coca-Pflanzen zu Kokain nachgelassen. Die Preise sind derart gefallen, dass sich der Anbau kaum noch lohnt. Gut für die Volksgesundheit in den europäischen Ländern, schlecht für die Coca-Bauern. Der in Peru ansässige TV-Journalist Jan-Cedric „JC“ Sawatzky hat sich in das Tal der Kokainproduzenten gewagt, eine nicht ungefährliche Unternehmung. Es ist ihm gelungen, Gewährsleute aus der Szene zu treffen, die über einige Aspekte des illegalen Treibens Auskunft geben.

„Cocaine-Valley“ im ZDF: Kokain-Rezession im Drogenland

Vierhundert Tonnen Coca wurden früher im Jahr geerntet. Die Haupteinnahmequelle im Tal, die sich bis in die legalen Märkte auszahlte. Die wirtschaftliche Flaute zeigt sich nun auch im Geschäfts- und im Nachtleben. Die früher nach Auskunft der Einheimischen belebten einschlägigen Viertel wirken heute verwaist.

Das VRAEM-Tal in Peru ist weltweit als „Tal des Kokains“ berühmt und berüchtigt. Ein Großteil des peruanischen Kokains stammt von hier. © ZDF/Jan-Cedric Sawatzky

Aus Warte der Landwirte ist nachvollziehbar, dass sie lieber Coca als Kakao anbauen. Die Coca-Pflanze liefert viermal jährlich Ertrag, die Kakaobäume nur einmal. Eine Regierungsbehörde bemüht sich, die Bauern zum Umdenken zu bewegen, berät sie, hilft bei der Ertragssteigerung. Die Geschäfte laufen dennoch schlecht.

ZDF zeigt in „Cocaine-Valley“, wie Kokain produziert wird

Sawatzky und sein Team liefern seltene Einsichten in den Anbau der Coca-Pflanze, ihnen gelingt sogar ein nächtlicher Besuch in einem Coca-Labor. Scheinbar liegt es verlassen im Dschungel, dennoch ist Vorsicht geboten. Zeugen, erst recht mit Kameras, sind hier nicht gern gesehen.

Umso spektakulärer, dass einige Kokainproduzenten ausführlich vorführen, wie der aufputschende Stoff in einer langen Nachtschicht aus den Blättern gewonnen wird. Ein umständlicher Prozess, bei dem giftige Chemikalien zur Anwendung kommen. Die teils aus Not handelnden Produzenten riskieren gesundheitliche Schäden, die Dealer nur die Verhaftung und Gefängnisstrafen.

Das Endprodukt: Je weißer das Pulver, desto höher ist der Reinheitsgrad. © ZDF/Jan-Cedric Sawatzky

„Cocaine-Valley“ im ZDF: Schmugglerjagd in Rotterdam

Auch dieser Aspekt kommt zur Sprache. In Rotterdam ist das Team dabei, wenn die Sondereinheit HARC (Hit And Run Cargo) im größten Hafen Europas nach geschmuggelten Drogen sucht. Eine Sisyphosaufgabe, über die oft mit pessimistischem Unterton berichtet wird, weil die ungeheure Menge der Konterbande Zoll- und Polizeibehörden überfordert. Aber die Fahnder rüsten technisch auf, lernen dazu, verzeichnen Erfolge, wie sie stolz berichten.

Näher als dieses Team von der Produktionsfirma Maximusfilm kann man den Drogenproduzenten kaum kommen. Dennoch berichtet der Autor Sawatzky nüchtern und sachlich, verzichtet auf Sensationsmacherei, zum Beispiel auf tremolierende Sprecherstimmen, wie man sie aus manchen Dokumentationen vor allem kommerzieller Sender kennt. Dort grenzt es schon gelegentlich an unfreiwillige Komik, wenn Nichtigkeiten aufgebauscht oder Sendungen mit wenig Substanz künstlich dramatisiert werden.

ZDFinfo zeigt „Cocaine Valley“

Unter dem internationalen Titel „Crisis in Cocaine Valley“ konnte die Produktion auch ins Ausland verkauft werden und wurde vom international tätigen Streaminganbieter Viaplay übernommen.

ZDFinfo zeigt die Reportage am Freitag, 28.7.2023, um 10:30 Uhr im Rahmen eines Themenschwerpunkts rund um das Thema illegale Drogen mit den Wiederholungen „Gras, Gier, großes Geld“, „Drogengeld und Terror – Die USA gegen die Hisbollah“ sowie „Tod im Techno-Club – Berlins Partyszene auf Droge“. Am selben Tag startet „Cocaine Valley – Kokain-Produzenten unter Druck“ in der ZDF-Mediathek. (Harald Keller)