Claudia Roth und Berlinale: Der Flurschaden ist angerichtet

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Carlo Chatrian, künstlerischer Direktor, hinter den berühmten Bären. © Christoph Soeder/dpa

Weltberühmte Filmemacher kritisieren Claudia Roth, die Berlinale-Chef Carlo Chatrian abserviert.

Menschen, die große Filmfestivals mit der nötigen Fachkenntnis, Liebe und Kreativität leiten können, sind schwer zu finden, aber um so leichter zu verlieren. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat sich seit ihrem Amtsantritt in der Filmpolitik so rar gemacht, wie niemand zuvor auf ihrem Posten. Dringende Entscheidungen wie die Filmförderungs-Novelle wurden verschoben, Interviewanfragen – auch von dieser Zeitung – häufig abgelehnt oder die Antworten einem Sprecher überlassen. Dass Berlinale-Chef Carlo Chatrian jedoch erst durch ein Gespräch am vergangenen Mittwoch erfahren musste, dass ihm eine neue Intendanz vor die Nase gesetzt werden sollte, ist ein unerhörter Vorgang. Als Konsequenz erklärte er, nach dem kommenden Festival zurückzutreten.

Der hoch angesehene Filmkurator wird dabei nicht nur persönlich beschädigt. Das Ausmaß des Flurschadens kann die Filmwelt an einem offenen Brief ablesen, den das US-Branchenblatt „Variety“ am Donnerstag online veröffentlicht hat.

„Wir protestieren“

Mehr als 400 Filmemacherinnen und Filmemacher, darunter Martin Scorsese, Radu Jude, Bela Tarr, Paul Schrader, Angela Schanelec, Hong Sangsoo, Ulrich Seidel, Claire Denis, Margarethe von Trotta und die Schauspielerin und letztjährige Berlinale-Jurypräsidentin Kirsten Stewart solidarisieren sich darin mit Chatrian: „Wir protestieren gegen das schmerzhafte, unprofessionelle und unmoralische Verhalten der Staatsministerin Claudia Roth, den geschätzten Künstlerischen Leiter Carlo Chatrian zum Rücktritt zu zwingen trotz des Versprechens, seinen Vertrag zu verlängern.“ Chatrian sei vielleicht kein Showman, habe das Festival aber auf seine stille Art auf einen künstlerisch lohnenden kuratorischen Pfad geführt, neue Richtungen des Weltkinos aufgezeigt, Stereotypen in Frage gestellt und die Stränge des Filmschaffens miteinander verbunden. Verwiesen wird auch auf Chatrians Leistung, das Festival durch die Pandemie zu führen.

Vorausgegangen war dieser inhaltlich nicht begründeten Entscheidung Roths eine schmerzhafte Budgetkürzung, die zur Streichung der Sektionen „Perspektive deutsches Kino“ und „Berlinale Series“ sowie der Filmreihe zum Ehrenpreisträger geführt hatte. Im vergangenen Jahr hatte Chatrian keinen Geringeren als Steven Spielberg auszeichnen können, auch das war für das Festival ein imponierender Erfolg. Wie der Leiter der Stiftung Deutsche Kinemathek, verantwortlich für die filmhistorischen Programme, in einer eigenen Presserklärung mitteilte, wird auch die kommende Retrospektive zu unabhängig produzierten Werken der deutschen Filmgeschichte nur in abgespeckter Form gezeigt werden können.

Nun lautet die entscheidende Frage: Welchen Plan verfolgt Claudia Roth? Die bisherige Doppelspitze setzte auf klare Arbeitsteilung: Die auf eigenen Wunsch ausscheidende Mariette Rissenbeek hatte die Geschäftsführung inne, Carlo Chatrian die künstlerische Leitung. Wenn nun auf einen gesamtverantwortlichen Intendanten oder eine Intendantin gesetzt wird, kann das nur bedeuten, dass Management-Entscheidungen den künstlerischen übergeordnet werden sollen.

Wirtschaftliche Kriterien

Diese Entwicklung lässt sich bei Filmfestivals international seit längerem beobachten. Ebenso wie die Filmförderung bereits weitgehend nach wirtschaftlichen Kriterien entscheidet, hat künstlerische Kompetenz auch bei Festivals immer weniger zu sagen. Dabei kann man jedes Jahr im französischen Cannes erleben, wie wichtig es ist, einem weltweit bewunderten Filmkenner wie Thierry Frémaux bei der cinephilen Arbeit zusehen zu können.

Auch Filmvermittler verdienen ein Podium und einen roten Teppich, denn darum muss es bei Festivals vor allem gehen: Um die Stärkung von Filmkultur, und dazu braucht es auch cinephile Leitfiguren. Auch in Berlin hat Carlo Chatrian dafür durch seine Arbeit geworben und stets eine gute Figur gemacht. Claudia Roth hat die Berlinale in ihre schwerste Krise seit vielen Jahren geführt. Seien wir gespannt, wie das Festival da wieder herauskommen soll.