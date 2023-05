Talk im Zeichen der Bombe

TV-Kritik: „Browser Ballett“ (ZDF)

Die Satirereihe „Browser Ballett“ wechselt vom pointierten Sketch zur parodistischen Langform.

Frankfurt - Das Team um Schlecky Silberstein und Christina Schlag liefert unter dem Namen Browser Ballett regelmäßig satirische Kurzfilme im Stil gängiger Magazinbeiträge, die nach den heutigen Fernsehgesetzen unter Androhung einschneidender Maßnahmen die Länge von neunzig Sekunden nicht mehr überschreiten dürfen. Die Inhalte sind kess, pointiert und absolut überparteilich. Da gibt es eine nicht ganz authentische Rücktrittsrede der früheren Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, Robert Habeck kämpft an vorderster Front gegen Reichsbürger, Ballermann-Flüchtlinge suchen ein neues Zuhause. Das Ballett gibt wertvolle Lebenshilfe für Männer wie Til Schweiger, Oliver Pocher, Xavier Naidoo, die mit Erreichen des vierzigsten Lebensjahres der Wunderlichkeit anheimzufallen drohen.

Auch der einfache Mensch profitiert von den Ratschlägen der Redaktion, zum Beispiel den Karrieretipps Outfluencer, Logopädin für Internet-Opfer, Gesichtsvollzieher. Konstruktiv widmen sich die Expertinnen und Experten Phänomenen wie dem Impostor-Syndrom, Helikopterkindern, den auf dem Land in Lagern hausenden Stadtflüchtlingen, dem Überleben unter politisierenden Eltern.

Neue Choreografie fürs Browser Ballett

Vor einem Jahr kündigten Silberstein und Schlag einen „Umbau“ ihrer Sendereihe an. „Schicker, schöner, schneller“ solle sie werden. Künftig gestaltet die Satireredaktion ihre Inhalte nicht mehr im Sketch-, sondern monothematisch als Dreißig-Minuten-Format. Die erste Ausgabe liegt nun vor: die Talkshow-Parodie „Richter – Der Talk“. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen ist kein Zufall. Zum Thema „Atomschlag auf Herne – Droht jetzt der Dritte Weltkrieg?“ treten auf und an: der Philosoph und Schriftsteller Volker Recht, mit Barbara Schmidt eine „Ikone der Frauenbewegung“, der Serien- und neuerdings Hollywoodschauspieler Jürgen Hahn, die Klimaaktivistin Clara Neumann. Aktuelles Thema: Russland hat eine Atomrakete abgeschossen, Berlin verfehlt und Herne getroffen.

Die erste Frage richtet der Moderator Magnus Richter an seinen Duzfreund und Podcast-Partner Volker Recht: „Was bedeutet so ein Atomschlag für uns als Menschen?“ Recht hat postwendend eine Antwort parat: „So ein Atomschlag bedeutet für uns Menschen zunächst einmal, dass wir uns in einer Krise befinden.“ Das Stichwort „Krise“ bietet Richter Gelegenheit, Rechts Buch „Der Mensch als Krise“ einblenden zu lassen, was er im Laufe der Sendung noch mehrmals tun wird. Selbst am Schluss, als ein Teil der Bagage nach langem Drängen der Aufnahmeleitung endlich im Keller Schutz sucht. Weitere Atomraketen sind unterwegs, aber Richter, ein Ausbund an Eitelkeit und Ignoranz, will seine Sendung unbedingt beenden.

+ Der selbsternannte Method Actor Jürgen Hahn (Wolfgang Bahro, M.) dreht während seines Besuchs in der Talkshow „Richter – Der Talk“ durch und kämpft gegen imaginierte feindliche Soldaten. © ZDF/Stephanie Kulbach

Mit diesen Charaktereigenschaften steht er nicht alleine. Der geckenhafte Volker Recht sondert einen im Gestus höchster Wichtigkeit einen Allgemeinplatz nach dem anderen ab, die redselige Barbara Schmidt lässt keine Gelegenheit aus, auf ihre Leistungen als Frauenrechtlerin zu verweisen. Herablassend belehrt sie die junge Klimaaktivistin Clara Neumann, wie die sich zu verhalten habe. Die emotionale Neumann ist die Exotin der Runde, weil sie, wenn auch mitunter etwas zu stürmisch, ein echtes Anliegen verfolgt.

Noch kurz vor dem Einschlag der nächsten Bombe klebt sie sich an den Studiosessel und spricht eine Botschaft in die Kamera für jene, die den Atomkrieg überleben werden. Vollends abgedreht ist der Schauspieler Jürgen Hahn, der zuletzt einen Soldaten des I. Weltkriegs gespielt und aus der Rolle nicht wieder herausgefunden hat.

Rolle Besetzung Magnus Richter Fabian Hinrichs Jürgen Hahn Wolfgang Bahro Volker Recht Roland Bonjour Barbara Schmitz Birgit Berthold Clara Neumann Luise von Stein Laura Kemper Christina Schlag Karsten Börner Schlecky Silberstein Hans Steffen Roll

Regie Simon Ostermann Autor Raphael Selter

Verlust an Treffsicherheit

Raphael Selter, der Autor der Sendung, hat der Talkshow-Prominenz aufs Maul geschaut und weiß deren Sprechweisen zu imitieren. Bisweilen trifft er den individuellen Duktus, zum Beispiel bei der Pionierin des weiblichen Emanzipationskampfes und dem selbstgefälligen Oberschlauberger Volker Recht. An anderer Stelle rutscht das Geschehen in den Klamauk. Den Schauspieler, der seinen Verstand im Filmstudio verloren hat, hätte man präziser fassen müssen, um echte satirische Wirkung zu erzielen.

Die Sendung ist beileibe nicht ohne Komik und sehr unterhaltsam, aber letzten Endes nicht in dem Maße entlarvend, wie es dem Browser Ballett in den kurzen Formaten immer wieder gelang. So bissig, dass die aufs Korn genommene ironieresistente AfD gar zu massiven Gegenmaßnahmen griff.

Zum Schauspielensemble zählt neben Schlecky Silberstein und Christina Schlag und anderen der aus der ARD-Reihe „Tatort“ bekannte Fabian Hinrichs als Magnus Richter. Vielleicht war es Absicht, dass er seinen Part eher allgemeingültig anlegte und auf die Funktion eines Talk-Moderators schlechthin abzielt. Die Unsitten und Allüren eines Markus Lanz bis in die Nuance treffsicher erfasst und herausgestellt hat zuvor bereits der Schauspieler Max Giermann. Bei Youtube kann man seine Auftritte abrufen, ebenso ältere Sketche des Browser Balletts. „Richter – Der Talk“ ist in der ZDF-Mediathek verfügbar und wird am Samstag, 3. Juni 2023, 19:45 Uhr, bei ZDFneo zu sehen sein. Als zweiter Film der Reihe angekündigt ist „Tag X – Die Deutschlandretter“, der am 21. Juni in der ZDF- Mediathek Premiere haben wird. (Harald Keller)