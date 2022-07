Brad Pitt stellt „Bullet Train“ in Berlin vor

Teilen

Brad Pitt auf einer Terrasse der Akademie der Künste am Brandenburger Tor. © Christoph Soeder/dpa

Hollywoodstar Brad Pitt (58) rätselt noch, wie er zu einer großen Frage steht. In Berlin stellte er am Dienstag seinen neuen Film „Bullet Train“ vor - darin spielt er einen Auftragskiller, der bisher vom Pech verfolgt war. Im Film spreche er viel über Pech, Glück, Schicksal. Was denke er selbst über diese großen Themen?

Berlin - „In dem Film, der meiner Meinung nach wirklich lustig ist, gibt es diese unterschwellige Botschaft von Schicksal“, sagte Pitt vor Journalistinnen und Journalisten. „Und dass wir alle auf irgendeine Weise Agenten des Schicksals sind.“ Er neige dazu, das zu glauben, streite aber viel mit sich.

Er wisse nicht, wie viel Schicksal sei oder wie viel persönlicher Wille. „Ich denke, dass beide im Spiel sind“, sagte Pitt und fügte an: „Nur, weil ich keine bessere Antwort habe.“

Die Actionkomödie „Bullet Train“ soll am 4. August ins Kino kommen. Pitt spielt einen Auftragsmörder mit Codenamen „Ladybug“. Als er in Japan eine neue Mission erfüllen soll, trifft er in einem Zug auf eine Reihe anderer Auftragskiller, deren Geschichten miteinander verwoben sind. dpa