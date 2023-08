U-Boot-Drama „Comandante“ beim Filmfestival Venedig: Ein Untergang gleich zur Eröffnung

Von: Daniel Kothenschulte

Pierfrancesco Favino als Comandante und Silvia D'Amico.

Mit dem U-Boot-Drama „Comandante“ präsentiert das Filmfestival Venedig zur Eröffnung einen Netflix-Fehlgriff

Konnten wir wirklich erwarten, dass der politische Rechtsruck in Italien an seinem seit Jahrzehnten betont kosmopolitischen Filmfestival spurlos vorrübergehen würde? Bislang verschonte Kulturminister Gennaro Sangiuliano, der auf Vorschlag der postfaschistischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ins Amt kam, das Festival bei seinen verbalen Rundumschlägen. Für eine angebliche „Diktatur der politischen Korrektheit“ machte er bislang lieber die Filmförderung verantwortlich. Nur „linke Filme“ habe man dort – nach vorheriger Gesinnungsprüfung – produziert. Eine Vormachtstellung, die er nun durch eine „rechte“ zu ersetzen gedenke. Vom RAI-Fernsehen, seinem früheren Arbeitgeber, forderte er mehr Biopics über dem Faschismus nahe Geistesgrößen wie Gabriele d’Annunzio oder Luigi Pirandello.

„Comandante“, der Eröffnungsfilm über einen heldenhaften italienischen U-Boot-Kapitän im Zweiten Weltkrieg, dürfte ein Film nach seinem Geschmack sein. Titelfigur ist Salvatore Todaro, der entgegen italienischer und deutscher Regularien mehrfach die Opfer von ihm versenkter Schiffe rettete. Was hier am Beispiel der Besatzung eines belgischen Frachtschiffs als geradezu selbstmörderisch dramatisiert wird, hinderte die Deutschen später nicht, ihm das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes zu verleihen.

Diese Netflix-Produktion ist weit entfernt von pazifistischen Inhalten, wie sie „Im Westen nichts Neues“ bei allen Schauwerten der Spezialeffekte gleichwohl transportierte. Es ist die Sorte Film, bei der ein dem Tod geweihter Taucher gerade noch das U-Boot rettet, bevor er sterbend einen inneren Monolog über Meerjungfrauen hält.

Oder bei der ein Matrose mit nacktem Oberkörper zu Marschmusik vom Grammophon einen feindlichen Flieger vom Himmel schießt. Oder das feierliche Gedenken an die vielen Opfer in italienischen U-Booten im Zweiten Weltkrieg mit Musik aus „Cavalleria Rusticana“ unterlegt wird. Und sich der Kapitän von seinem Koch in schwerster Stunde erbittet, die Einheit Italiens zu beschwören, indem er die Namen der heimischen Gerichte wie ein Gebet aufsagt.

Nur einmal ist vom Duce, von Benito Mussolini die Rede, durchaus positiv, da geht es um Kultur. Über die politischen Hintergründe des Zweiten Weltkriegs fällt dagegen kein Wort. Einen solchen Film kann man sich nur aus einem Land vorstellen, in dem Faschismus für die Menschen, die es regieren, kein Schimpfwort mehr ist.

Nichts spricht freilich grundsätzlich dagegen, dass man hier in den ersten drei Vorstellungen nur italienische Filme sieht. Wenn sie denn so gut sind wie die bereits am Dienstag zur Vor-Eröffnung präsentierten, verhinderten Filmklassiker.

Als Hommage an die verstorbene Gina Lollobrigida präsentierte zunächst der Direktor des Münchner Filmmuseums, Stefan Drößler, die nur dort erhaltene frühe Orson-Welles-Produktion „Portrait of Gina“. Dass die Diva den 1955 gedrehten Kurz-Dokumentarfilm hasste, schmälert nicht den Rang dieses virtuos geschnittenen Essayfilms über die italienische Volkskultur aus der Sicht eines filmischen Globetrotters.

Umso stolzer konnte die „Lollo“ sein auf „La Provinciale“, Mario Soldatis zwei Jahre zuvor gedrehte Alberto-Moravia-Verfilmung. Seinerzeit unter dem Titel „Gefährliche Schönheit“ auch in Deutschland gezeigt, beweist es – in neuer Restaurierung – einmal mehr den hohen Standard des damaligen italienischen Unterhaltungskinos.

Verheiratet mit einem gutmütigen Mann, den sie nicht liebt, beginnt ihre Filmfigur eine Affäre und wird zum Opfer einer Erpresserin. In einem Rollenbild, das im engen Moralkorsett der Zeit üblicherweise selbst in der Opferrolle noch als unmoralisch angesehen worden wäre, gewinnt Gina Lollobrigida eine überraschende Souveränität und Liebenswürdigkeit. Und eine Tiefe, die sie in den Komödien und Abenteuerfilmen, die sie in den fünfziger und sechziger Jahren, berühmt machten, kaum entwickeln konnte. Trotz aller Hollywooderfolge blieb sie künstlerisch unbefriedigt, anders als ihre Rivalin Sophia Loren, die als Ehefrau des Produzenten Carlo Ponti an der Quelle attraktiver Rollen saß.

Was diese Filmbiennale betrifft, wird man am 9. September, bei der Preisverleihung, sagen können, ob sie sich auch diesmal als Quelle großer Filmkunst erwiesen haben wird. Unterirdische Eröffnungsfilme hat bisher noch jedes Festival verkraften können.