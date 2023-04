„Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“: It’s a man’s world

Von: Moritz Post

Teilen

Boris Becker während der Pressekonferenz zum Film „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ anlässlich der 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin. © IMAGO/K.M.Krause

Eine zweiteilige Dokumentation über Boris Becker, die vom Streaming-Dienst Apple TV+ produziert wurde und dort exklusiv verfügbar ist.

Frankfurt am Main – Boris Becker ist wieder da! Nachdem der dreifache Wimbledon-Champion im vergangenen Dezember nach siebeneinhalb Monaten ein britisches Gefängnis verlassen durfte, in dem er wegen diverser Insolvenzdelikte einsaß, kehrt Becker nun in die Wohnzimmer seiner Fans zurück. In der Dokumentation „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, die auf der Berlinale ihre Weltpremiere feierte, erzählt Oscar-Preisträger Alex Gibney die Geschichte eines jungen Sportlers, der von sich behauptet, unter dem Druck der Sport- und Medienindustrie zusammengebrochen zu sein.

Die zweiteilige Dokumentation, die vom Streaming-Dienst Apple TV+ produziert wurde und dort exklusiv verfügbar ist, präsentiert sich als gelungene Aufbereitung von eindrucksvollem Archivmaterial in Kombination mit neuem Interview-Material. Gibney zeichnet im ersten Teil, der den Titel „Triumph“ trägt, den Weg des Aufstiegs von Boris Becker in den Tennis-Olymp nach. Entscheidende Tennis-Matches werden mit feierlicher Musik-Untermalung nachgezeichnet. Und während der junge Becker spektakulär Bällen hinterherspringt, kommen bedeutende Rivalen wie John McEnroe und Michael Stich oder Wegbegleiter wie Ex-Manager Ion Tiriac zu Wort.

„Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“: Es geht um Männer

Gibney gewährt eine Perspektive auf das Leben von Boris Becker, die fast ausschließlich von Männern konstruiert wird. Für den Profisport eigentlich nicht weiter überraschend: It‘s a man’s world! Athleten, die Tennis spielen; Väter, die ihre Söhne zu Bestleistungen pushen; Manager, die das Beste für ihre Sportler rausholen; Rivalen, die ihre Leistungen gegenseitig in den Himmel preisen.

Das Publikum sieht Männer aus der Tenniswelt, die ihren gefierten Helden und letztlich sich selbst als Opfer eines patriarchalen Systems darstellen. Boris Becker scheint sich in dieser Rolle zu gefallen. Reumütig und geläutert versucht er sich der Kamera zu präsentieren. Er bringt eine Anekdote mit: Sein Sohn habe ihn gefragt, was er aus seinen Steuerhinterziehungsdelikten und der Zeit im Knast gelernt daraus gelernt hat? „Son, take care of your own shit!“ – Eine mitleidenswert magere Selbsterkenntnis.

„Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“: Der Held fällt vom Himmel

Denn die Rückkehr von Boris Becker basiert nicht auf einem Akt gelungener Selbstreflexion. Sie ist eine verzweifelter Reaktion des Protagonisten auf den Verlust seiner sich selbst zugeschriebenen Stellung. Wo die Rückkehr der in der Öffentlichkeit gescheiterten Person als Schritt in ein neues Leben dargestellt wird, entpuppt sich die Rehabilitation als reaktionärer Rückschritt. Und die Fans von „Boom Boom Boris“ dürfen klatschend beiwohnen.

Doch Alex Gibney wäre kein preisgekrönter Dokumentarfilmer, würde er die Selbstdarstellung von Boris Becker als der Junge, der mit 17 Jahren Wimbledon gewann und fremdgesteuert in die zahlreichen Krisen seines Lebens geraten ist, unkritisch übernehmen. Im zweiten Teil der Dokumentation, der den Titel „Sturz“ – im Englischen noch treffender „Desaster“ – trägt, lässt der Regisseur seinen Helden, der der Sonne zu nahe gekommen ist, vom Himmel fallen. (Moritz Post)