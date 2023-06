„Bis ans Ende der Nacht“ im Kino – Kälter als der Tod

Von: Daniel Kothenschulte

Das herausragende Hauptdarstellerpaar: Timocin Ziegler (l.) und Thea Ehre.

Christoph Hochhäuslers Liebesthriller „Bis ans Ende der Nacht“.

Manchmal traut man als Kritiker seiner Erinnerung nicht ganz über den Weg. Sollte Christoph Hochhäuslers auf die letzte Minute zum Berlinale-Wettbewerb geschickter Film „Bis ans Ende der Nacht“ doch noch nicht ganz fertig gewesen sein? Etwas kürzer erscheint er beim Wiedersehen, aber es ist schwer, sich im sehr beabsichtigten Irrgarten dieses Nachtstücks sicher zu verorten.

Die ungewöhnliche Beziehungsgeschichte zwischen einer ehemaligen Straftäterin auf Bewährung, die zuvor ein Mann war, und einem Ermittler scheint sich einerseits sehr klar in einem gewachsenen Genre zu positionieren – dem „Film Noir“ wie er unter dem Einfluss des deutschen Expressionismus im Hollywood der 40er Jahre seine Blütezeit erlebte. Und dann noch einmal, in den Neon-trunkenen 80ern, als Neo-Noir vor allem in Frankreich wieder entdeckt wurde. Doch gerade die Versuche einer Wiederbelebung ließen die spezielle Kühle und den Fatalismus dieser Filmform erst recht untrennbar von seiner Blütezeit im Zweiten Weltkrieg erscheinen. Aber vielleicht bieten ja Post-Corona und Ukraine-Krieg wieder einen ähnlich emotionalen Hintergrund.

Deutlich von Fassbinder beeinflusst, ist es ein Film, der große Gefühle beschwört, ohne sie doch wirklich zu treffen; unverbindlich wie das immer gleiche Lächeln, das Hauptdarstellerin Thea Ehre – fraglos beeindruckend – so großzügig an ihren Verehrer verschenkt. Kälter als der Tod ist dieser merkwürdige Liebeskrimi zwar nicht, aber er vermag auch nur zu streifen, was er gern berühren würde. Aber will er überhaupt unsere emotionale Anteilnahme? Oder liegt es gerade in der Absicht dieses Films, uns Gefühle gleichsam durch die sichere Distanz einer Panzerglasscheibe zu präsentieren?

Sind hier Gefühle möglich?

Unterlegt ist das fast nur bei Kunstlicht spielende Drama von Schlagerplatten aus den 40ern (von Zarah Leander und Evelyn Künnecke), 60ern und 70ern (Esther Ofarim, Howard Carpendale, Hildegard Knef), von denen man oft nicht weiß, ob sie nun in der Szene laufen oder eine kommentierende Ebene repräsentieren. Aber schon die Frage, ob in der kühlen Welt, die hier betreten wird – ein Drogendezernat beschreibt angesichts einer neuen Designerdroge geradezu apokalyptische Zustände – überhaupt Gefühle möglich sind, ist allemal interessant genug.

Kameramann Reinhold Vorschneider stürzt sich förmlich in dieses seltene Abenteuer eines durchgehend stilisierten Films, wie er im deutschen Kino besonders selten ist. Zugleich vermeidet er die visuellen Klischees des klassischen Film Noir wie etwa harte Schlagschatten. Stattdessen verwendet er häufig Schwenks mit der Nüchternheit von Überwachungskameras, die sogar in gegenläufiger Richtung ineinander geblendet werden. Vielleicht ist das der wahre Ausdruck für eine teilnahmslose Welt – eine Kamera, die sich nicht scheut, an den Figuren vorbei zu schwenken.

Spiegelungen, ein häufiges Spielmittel des Melodrams, lassen Unorte wie ein unwirtliches Apartment fast jenseitig erscheinen. Vorschneiders Kamera und der Soundtrack schaffen eine Verbindung zwischen emotional nie ganz stimmigen Konstellationen.

Ein Überschuss an merkwürdig aussagelosen Dialogen verstärkt noch den Eindruck einer konstanten Entfremdung und gibt weder den Handelnden noch dem Publikum viel Halt. Das macht die Leistung des Hauptdarstellerpaars noch bewundernswerter, das letztlich allein durch seine Ausstrahlung dem Film doch noch so etwas wie einen emotionalen Boden verleiht. Thea Ehre erhielt auf der Berlinale dafür einen Silbernen Bären, aber auch Timocin Ziegler leistet in der Rolle des Polizisten Außerordentliches. Das Kinoklischee des verdeckten Ermittlers in Lederjacke erfüllt er mit einer kontrastierenden, verhalten-trotzigen Lebendigkeit.

Was vorher geschah

Die entscheidende Annäherung zwischen seiner Filmfigur und seinem Beschattungsobjekt ist in der Vorgeschichte der eigentlichen Filmhandlung verortet, was das Verständnis der Handlung nicht erleichtert. Bei einem Tanzkurs hat er sich verliebt, nun muss er damit umgehen, dass der Mensch, den er als Mann kennengelernt hat, eine Geschlechtsumwandlung plant. Seine Liebe wächst schließlich gerade gegen diesen Widerstand, schließlich will er sogar die Operation bezahlen. Aber sind die Gefühle überhaupt wechselseitig?

Anders als im klassischen Film Noir jedoch verfängt sich dieser Polizist nicht in den Netzen der Verführung einer Femme Fatale. Er verirrt sich von allein, was dieser Geschichte eine überraschende Eigenständigkeit innerhalb der engen Formeln gibt. Dass das Zuschauen ebenfalls nicht ohne Irrungen und Wirrungen zu erleben ist, macht Hochhäuslers Film zu einer besonderen Herausforderung.

Bis ans Ende der Nacht. D 2023. Regie: Christoph Hochhäusler. 120 Min.