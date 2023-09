Besson und Mann in Venedig: Von Hunden und Helden

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Caleb Landry Jones in „Dogman“. © Shana Besson

In Venedig nimmt der Wettbewerb Fahrt auf: Luc Bessons „Dogman“, Michael Manns „Ferrari“ und eine glücklose Hommage an „La dolce Vita“.

Auch mit 64 Jahren kann die Teilnahme an einem Wettbewerb der großen A-Festivals noch eine neue Erfahrung sein. Schwer zu glauben, aber Luc Besson hat sich weder in Cannes, Berlin noch Venedig je um einen Preis beworben. Auch darin kann man ein Zeichen von Selbstbewusstsein sehen, an dem es dem Regisseur moderner Klassiker wie „Im Rausch der Tiefe“ und „Nikata“, niemals fehlte. Allerdings hat der in den letzten Jahrzehnten vor allem als Produzent europäischer Blockbuster erfolgreiche Filmemacher auch seit langem nichts mehr inszeniert, das in Venedig Chancen auf einen Preis gehabt hätte.

Anders „Dogman“: Vor allem Hauptdarsteller Caleb Landry Jones kann auf eine Auszeichnung hoffen. In einer Polizeizelle trifft seine Filmfigur auf eine Psychologin, der er seine Lebensgeschichte offenlegt, ohne Sorge, sich damit zu belasten. Der schwer behinderte Mann in einem trägerlosen Kleid, der mit unzähligen von Hunden in prekären Verhältnissen lebt, soll mehrere Morde und etliche Raubzüge begangen haben. Wie ist das möglich?

Das zweistündige Drama, das sich weitgehend aus seiner Perspektive entfaltet, scheint zunächst „Das Schweigen der Lämmer“ zu zitieren, doch das erweist sich schnell als falsche Fährte. Anstatt eine ins Irreale überhöhte Verbrecherfigur an einer realen Welt zu spiegeln, geht Besson den umgekehrten Weg. Caleb Landry Jones führt mit erstaunlichem psychologischen Realismus in eine Umgebung von poetischer Phantastik. Besson gelingt dabei etwas, woran sogar das Disneystudio einmal scheiterte: Charles Dickens’ „Oliver Twist“ mit Hunden zu erzählen.

Nach den Wettbewerbs-Fehlstart mit dem italienischen U-Boot-Drama „Comandante“ schien mit Michael Manns „Ferrari“ bereits das nächst Biopic über einen italienischen Helden anzustehen. In Adam Drivers Darstellung des legendären Autobauers liegt freilich kein Raum für Heldenmut. In einem fast ausdruckslosen Sprechduktus und weißgefärbten Haaren erinnert er ein wenig an den Regisseur Jim Jarmusch, wenn er sich als Enzo Ferrari wie ein Getriebener durch berufliche und private Krisen manövriert.

Seine von Penelope Cruz gespielte Ehefrau ist lediglich nur noch ein beruflicher Kontakt, nach dem Tod des gemeinsamen Sohnes Dino ist die Ehe eine Farce, er selbst führt ein Doppelleben.

Michael Manns Größe als stilbildender Regisseur von actionreichen Thrillern kommt erst im letzten Akt wirklich zum Tragen. Da sich Autos nur mit Rennsporterfolgen verkaufen lassen, liegen 1959 alle Hoffnungen auf dem gefährlichen italienischen Straßenrennen „Mille Miglia“. Ein geplatzter Reifen führt zum Tod des spanischen Rennfahrers Alfonso de Portago, seinem Beifahrer und neun Zuschauern.

Dieses Rennen allein, das Michael Mann in atemberaubender Detailtreue rekonstruiert – und der darauf folgende Prozess, den Ferrari gewann – hätten wohl den besseren Film abgegeben. Das Drehbuch unterschlägt viel von Ferraris diktatorischem und manipulativem Führungsstil und spielt auch die dokumentierten Bedenken des Fahrers herunter. So kann auch ein unheroisches Biopic seine Hauptfigur verklären.

Die italienische Filmkultur der 1950er Jahre könnte man dagegen gar nicht verklären, sie galt seinerzeit in der Kritik weithin als die beste der Welt. Der italienische Wettbewerbsbeitrag „Finalemente l’alba“ von Saverio Constanzo beschwört schon im Titel das Ende von Federico Fellinis „Dolce Vita“, während er sich zugleich dessen „weißen Scheich“ zum Vorbild nimmt – jenes verhinderte Märchen über den Cinderella-Traum vom Ruhm in Cinecittá.

Die Eröffnung scheint klassisch. Eine in dramatischem Schwarzweiß erzählte Episode über die Rettung eines jüdischen Mädchens durch einen amerikanischen Soldaten entpuppt sich als Film im Film. Nur hätte das seinerzeit niemand so hölzern inszeniert wie Constanzo in seiner gescheiterten Hommage.

Dieses schlechte Karma wird der Film nicht los. Die folgende Geschichte über eine junge Frau, die als Statistin für einen Augenblick die Gunst einer amerikanischen Diva (Lily James) erfährt, bemüht sich vergeblich um David-Lynch-hafte Düsternis. Wenn man es gut meint mit dieser fraglos wohlmeinenden Huldigung an die Wunder der römischen Traumfabrik, gleicht sie eher den dort gedrehten US-amerikanischen Billigproduktionen.

Wie damals retten prominente Gaststars über eine in diesem Fall schier endlose Laufzeit von 142 Minuten. Neben Alba Rohrwacher als Weltstar Alida Valli ist das vor allem der Wahl-Römer Willem Dafoe, der ausgerechnet als amerikanischer Galerist die einzig sympathische Nachtgestalt verkörpert, der das Aschenputtel über den Weg läuft. Deren Darstellerin ist die noch kaum bekannte Rebecca Antonaci, sie macht unter den unwürdigen Umständen ihrer Rolle eine glänzende Figur. Wenigstens für sie könnte sich damit der alte Traum von Cinecittá erfüllen. Damit wäre sie bei diesem traditionsreichen Festival genau richtig: È nata una stella – a star is born.