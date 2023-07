Besser als im eigenen Land

Von: Daniel Kothenschulte

Timm Kröger startet als Außenseiter im Wettbewerb der Filmfestspiele Venedig, die mit Namen wie Roman Polanski und Woody Allen prunken.

Ob es der Lola-verliebten deutschen Filmlobby nun passt oder nicht: Es sind die kleinen Autorenfilme, die hier kaum jemand auf dem Schirm hat, die in der Weltliga der Festivals derzeit wieder Hauptrollen spielen. Seit am Dienstagmittag das Venedig-Festival sein Programm bekannt gab, darf man es auch offiziell verraten: Als einziger deutscher Wettbewerbsbeitrag konkurriert Timm Krögers poetisch-philosophische Romanze „Die Theorie von Allem“ beim Festival, das vom 29. August an am Lido spielt, um den Goldenen Löwen. Timm wer?

Ein zerrumpelt Herz

Schon mit seinem ersten Film, der den Ludwigsburger Filmstudenten 2014 in Venedigs „Woche der Kritik“ katapultierte, traf der heute 38-Jährige einen wunden Punkt: „Zerrumpelt Herz“, dieses feine kleine Kammerspiel aus einem deutschen Wald des Jahres 1929, erinnerte Italien an eine Spielart des deutschen Autorenfilms, die man dort vielleicht oft besser verstand als im eigenen Land: Das Erbe von Alexander Kluge und Edgar Reitz, die gerade bei diesem Festival mit ihren philosophischen und kritisch-romantischen Geschichten auch als Repräsentanten einer spezifisch deutschen Kulturtradition gesehen wurden.

Nach zehn Jahren nimmt Timm Kröger, der in der Zwischenzeit sein audiovisuelles Talent als Bildgestalter und Editor meist für andere einsetzte, das Geheimnis wieder auf: Damals führte es, beeinflusst von Andrej Tarkowski, auf den Spuren eines verschollenen Komponisten auf eine Böcklin’sche Toteninsel.

Die Konkurrenz für Krögers Beitrag könnte kaum mächtiger sein: Zu den weiteren Wettbewerbsteilnehmern zählen drei aufwendige Netflix-Produktionen: David Finchers „The Killer“ mit Michael Fassbender in der blutrünstigen Titelrolle, Bradley Coopers Leonard-Bernstein-Biopic „Maestro“ und Pablo Larrains finstere Annäherung an Chiles Diktator Augusto Pinochet, „El Conde“.

Ebenfalls mit neuen Filmen vertreten sind Sofia Coppola mit „Priscilla“, ihrer Verfilmung von Priscilla Presleys Memoiren und Michael Mann mit seinem Biopic „Ferrari“, in dem Adam Driver den Autobauer spielt. Der Mexikaner Michel Franco ist mit seinem New-York-Film „Memory“ im Programm, und der Japaner Ryûsuke Hamaguchi knüpft mit „Evil Does Not Exist“ an seinen Oscar-Gewinner „Drive My Car“ an.

Luc Besson ist wieder da

Es gibt Neues vom griechischen Alltags-Surrealisten Yorgos Lanthimos („Poor Things“) und der Franzose Luc Besson feiert mit „Dogman“ sein Comeback als Regisseur. Filmemacherin Agnieszka Holland wagt mit „The Green Border“ einen Film über den barbarischen Einfluss des belarussischen Präsidenten Viktor Lukaschenko.

Außer Konkurrenz gibt es in diesem Venedig-Jahr Neues von Wes Anderson („The Wonderful Story Of Henry Sugar“) und einer prominenten Riege alter Meisterinnen und Meister: Liliana Cavani („L’Ordine Del Tempo“), Frederick Wiseman („Menus Plaisirs“), William Friedkin („The Caine Mutiny Court Martial“), Roman Polanski („The Palace“) und Woody Allen („The Chance“). Was für eine Gesellschaft für Timm Kröger, der sich ebenso überrascht wie überwältigt über seine Aufnahme zeigte. Und als David gegen so viele Goliaths kann man natürlich nur gewinnen.