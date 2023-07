„Barbie“ im Kino – Toy Story

Von: Daniel Kothenschulte

Alle Barbies feiern. © dpa

Greta Gerwig feiert in der Mattel-Produktion „Barbie“ – und begegnet ihrem Image doch mit Distanz. Kann das gut gehen?

Wie so viele amerikanische Ikonen des 20. Jahrhunderts ist auch Barbie eine tragische Schönheit. Als solche gab sie bereits 1988 ihr Leinwanddebüt im legendären Debüt des Filmkünstlers Todd Haynes. Sein Barbie-Puppenfilm „Superstar: The Karen Carpenter Story“ erzählte die traurige Geschichte der magersüchtigen Sängerin und ihres Bruders mit einer Besetzung aus dem Spielwarenladen.

Der Ruhm von Amerikas beliebtester Plastikpuppe dürfte seinen Höhepunkt kurz zuvor erreicht haben. Kein Geringerer als Andy Warhol verewigte sie 1986 in einem Porträt, wobei er in ihrem großäugigen Gesicht zugleich seine Muse darstellen wollte – den damals 23-jährigen Schmuckdesigner und leidenschaftlichen Barbie-Sammler BillyBoy. In den folgenden Jahren allerdings verlangsamte sich der Aufstieg von Barbies Stern am Glamourhimmel deutlich.

Zur wachsenden feministischen Kritik am Rollenbild des Mini-Models kamen Sorgen aus der Kinderpsychologie, die in ihren – auf menschliche Dimensionen übertragen – nicht lebensfähigen Körpermaßen eine Anleitung zur Magersucht befürchtete. Auch Konsumkritiker sahen in Barbies unstillbarer Liebe zu Luxus-Accessoires ein schlechtes Vorbild. Schließlich trug sogar BillyBoy seine geschenkte Warhol-Barbie zur Versteigerung bei Christie’s. „Ich glaube, Barbie berührt im Augenblick nicht gerade den Zeitgeist“, gab er 2014 zu verstehen. „Hätte ich eine Tochter, würde ich ihr keine Barbiepuppen schenken. Ich hätte es nicht gerne, wenn mein Kind davon besessen wäre, ständig etwas haben zu müssen, und dann diese Obsession mit High Heels und Klamotten.“

Es ist eine denkbar ambivalente Ikone, der eine der großen Hollywoodproduktionen dieses Sommers huldigt wie sonst Marvels Comicstars. Regisseurin Greta Gerwig, die mit ihrem Ehemann Noah Baumbach das Puppen-Biopic geschrieben hat, hätte ebenso gut einen Kreis zum Quadrat machen können. Wie bringt man das zusammen? Das Wohlwollen des Spielzeugriesen Mattel, der den Film gemeinsam mit Warner Brothers produzierte – und eine feministisch geschulte, distanzierte Perspektive?

Der Zeitgeist immerhin zeigt sich freundlicher als noch vor zehn Jahren. Es gibt in der Mode ein 80er-Jahre-Revival und Barbies Lieblingsfarbe Rosa feiert gerade in den sozialen Medien ein Comeback. Schon vor Jahren gab Pixars „Toy Story 3“ ihrem Partner Ken Gelegenheit zum Coming Out. Und schließlich ist da noch der in den USA oft gehörte Rat, wer für die Gleichstellung etwas tun wolle, solle sich doch lieber männliche als weibliche Feindbilder suchen.

Denkbar pathetisch betritt Margot Robbies Titelfigur die Leinwand. Zur Ligeti- und Strauss-Musik von „2001 – Odyssee im Weltraum“ fällt sie vom Himmel wie Kubricks berühmter Monolith. Und bietet sich spielenden Mädchen als Alternative zu ihren Babypuppen an. Helen Mirrens Stimme liefert als Erzählerin den Kontext: „Seit Anbeginn der Zeit, seit die ersten kleinen Mädchen existierten, gab es Puppen. Aber es waren nur Babypuppen, mit denen sie nur Mütter spielen konnten.“ Kaum gesagt, zertrümmern auch schon die altertümlich gewandeten Mädchen die Zelluloidschädel ihrer Puppenkinder mit der Urgewalt von Kubricks Affenhorde. Aber war Barbie wirklich eine Revolutionärin?

Puppen gab es zu allen Zeiten, die einfachsten aus Ton, Holz oder Kuhfladen. Als Käthe Kruse in den 1910er Jahren ihre berühmte Produktion aufnahm, war sie weniger mit Babypuppen erfolgreich als mit Nachbildungen der eigenen Kinder. Und, während des Ersten Weltkriegs, mit kleinen Soldaten. Was immer Barbie in den folgenden knapp zwei Stunden noch passieren wird, schon die ersten Bilder arbeiten an ihrer Rehabilitation.

Die erste Hälfte führt ins Barbieland, wo alle Frauen Barbie heißen und ihre vielen Kens bewundern – wenn diese wie das von Ryan Gosling gespielte Exemplar mutig versuchen, mit ihren Surfbrettern auf harten Plastikwellen zu reiten. So starr die Geschlechterrollen angelegt sind, hat der Sexismus dennoch kaum eine Chance. Dafür sind die Männer einfach zu unbedeutend. Definiert als Barbie-Anhängsel, haben die vielen Kens nicht einmal Rückzugsorte, wenn ihre asexuellen Freundinnen in ihren bunten Strandvillen allabendlich ihre „Girls’ Nights“ feiern. So ist es der von Robbie gespielten „Stereotypical Barbie“ vorbehalten, an der Kulisse dieser Truman-Show zu rütteln. Als ihr plötzlich unerhörte Gedanken über den Tod kommen und sie mit flachen Füßen aufwacht, wendet sie sich hilfesuchend an „Weird Barbie“: Offenbar in früherer Zeit von einer kindlichen Besitzerin punkig angemalt, weist ihr die Vorstadtschamanin den Weg zur Menschenwelt.

Gemeinsam mit Ken geht es los im rosa Cabrio in Richtung Firmensitz. Im grauen Mattel-Hauptquartier treffen sie in der Chefetage auf eine Riege von Anzugträgern, die sich viel auf die modernen, selbstbestimmten Barbies einbilden, die man neuerdings produziert. Dann ist da aber auch noch die frustrierte Entwicklerin (America Ferrera), die tatsächlich für Barbies Selbstzweifel verantwortlich gewesen ist. Alle Lebensutopien, die man den Püppchen auf die Kartonverpackungen druckt, blieben ihr verwehrt.

Hier müsste Gerwigs und Baumbachs Drehbuch eigentlich zum entscheidenden dritten Akt ausholen. Doch anstatt die Grenzen des amerikanischen Traums durch soziale Ungleichheit zu reflektieren, geht es wieder zurück ins Barbieland, wo nun die dümmlichen Kens versuchen, das Patriarchat einzuführen – ohne zu wissen, was sich hinter dem aus der Menschenwelt aufgeschnappten Wort verbirgt.

In einer pastellfarbenen Wes-Anderson-Kulisse feiert Gerwig das Kultige an Barbies ewigem Achtziger-Jahre-Geschmack. Sexistische Implikationen macht sie dabei zwar zum Thema, geht aber auch immer wieder über sie hinweg. Das wird besonders an den männlichen Figuren deutlich, die keinen Platz in der Geschichte finden. Eine hinreißende Szene allerdings ist jene, in der ein paar Dutzend Kens ebenso viele Barbies mit einer Gitarren-Serenade zu beglücken suchen.

Abgesehen von Robbie und Gosling, die auf poetische Weise etwas Puppenhaftes in ihr Spiel einbringen, wirkt der Film bei allen warmen Farben eher kühl. Zudem wird – auch das ganz anders als bei Pixars oder Legos Spielzeugfilmen – das kindliche Publikum überhaupt nicht angesprochen. Völlig verloren gegangen ist alles Spielerische – als sei es nicht möglich, mit Barbiepuppen kreativ zu spielen. Dabei hinterfragt die Filmemacherin sogar – in überraschender Kritik an Mattels Produktpalette – die vorgegebenen Rollenbilder auch der modernen, emanzipierten Barbiepuppen. Als Kronzeugin dient die „Video Girl Barbie“ mit einem kleinen Fernseher auf dem Rücken. Welches Mädchen wünsche sich schon so was?

Tatsächlich gab es diese gefloppte Produktlinie, Restexemplare haben Sammlerwert. Was im Film nicht vorkommt: Mit kaum einer Barbie konnte man so kreativ spielen wie mit diesem 15-Dollar-Produkt; eine im Amulett versteckte Kamera konnte das Spiel bis zu 27 Minuten filmen, aus Barbie-Perspektive.

Später wird im Film Robbies „Stereotypical Barbie“ sogar ihrer Puppenmutter begegnen, der zur feministischen Kinderzimmer-Revolutionärin stilisierten Mattel-Gründerin Elliott Handler. Wer dagegen nicht vorkommt, ist Barbies deutsche Ahnin, „Bild-Lilli“. Handler hatte die Pin-Up-Figur nach einem sexistischen Bildzeitungscomic in den 50er Jahren von einer Europareise mitgebracht und fast eins zu eins kopiert. 1964 kaufte sie die Vermarktungsrechte des beliebten Männergeschenks, um das deutsche Vorbild aus dem Verkehr zu ziehen. Auch das wäre eine Filmgeschichte wert. Andererseits: Auch eine Barbiepuppe kann nichts für ihre Verwandtschaft.

Barbie. USA 2023. Regie: Greta Gerwig. 114 Min.