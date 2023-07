Auf Samtpfoten und gegen den Wind

Von: Daniel Kothenschulte

Teilen

Was sonst noch im Kino anläuft.

Lou – Abenteuer auf Samtpfoten

Die Filmgeschichte ist reich an Hundefilmen, Katzengeschichten sind eher selten. Das macht diesen Kinderfilm um eine Zehnjährige, die auf einem Pariser Dachboden ein armes Kätzchen findet und mit auf Reisen nimmt, für alle, die Katzen mögen, zu einem Muss.

(Regie: Guillaume Maidatchevsky)

Running Against the Wind

Jan Philipp Weyls bewegende Freundschaftsgeschichte aus Äthiopien kommt jetzt drei Jahre nach ihrer Premiere

im äthiopischen Addis Abeba auch in die deutschen Kinos. In der mitreißend dokumentierten Stadt finden sich zwei Jugendfreunde wieder. (D 2019)

Gehen und Bleiben

Der neueste Dokumentarfilm des großen ostdeutschen

Chronisten Volker Koepp („Landstück“, „Seestück“) führt erneut zu Menschen und Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Immer wieder stellt sich die Frage: Bleiben oder gehen?

(D 2022)

The Happiness of the Katakuris

Der vielbeschäftigte japanische Genrefilmer Takashi Miike

überrascht mit dieser launig-makaberen Komödie über eine Mordserie in einem familiär geführten Gasthaus – man befindet sich in einer idyllischen Bergregion. (Japan 2022)